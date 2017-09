Jak zamontować oświetlenie w suficie podwieszanym? Montaż oświetlenia halogenowego - instrukcja

W wielu pomieszczeniach stosuje się sufity podwieszane. Daje to możliwość umieszczenia w nich specjalnych opraw oświetleniowych. Mogą to być oprawy otwarte, zamocowane nieruchomo i zlicowane z powierzchnią stropu­ lub zamknięte matową szybką. Są również oprawy przeznaczone do wbudowania, których położenie można regulować. Podczas instalowania oświetlenia punktowego trzeba pamiętać, że odległość między lampkami a sufitem nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Rozstaw lampek zależy od wysokości, na jakiej będą wisiały, i kąta snopu światła, jaki rzucają. Ten bywa różny, zależnie od modelu. Snopy światła padającego z poszczególnych lampek powinny się przenikać.

Montaż oświetlenia halogenowego

Najczęściej w okładzinie sufitu umieszcza się lampki halogenowe. Do sieci podłącz je za pośrednictwem transformatorów. Ich rodzaj trzeba dobrać do liczby i mocy lampek. Najpopularniejsze są transformatory 100 VA lub 150 VA. Transformator 100 VA pozwala podłączyć pięć żarówek halogenowych o mocy 20 W lub dwie żarówki 35 albo 50 W. Montaż powinien przeprowadzić elektryk. Musi on najpierw doprowadzić przewody do miejsc podłączenia transformatorów. Po zrobieniu w płytach otworów na oprawki do przewodów podłącza się transformatory, a do nich – przewody lampek. Pod okładziną umieszcza się transformatory – nie mogą się znaleźć bliżej lampek niż w odległości 20 cm. Następnie oprawki wkłada się w otwory. Będą się one utrzymywały na miejscu dzięki zaciskom sprężynowym. Dokładny sposób montażu zależy od typu lampki.

Oprawy halogenowe zasilane prądem 230 V mocuje się do przewodów za pośrednictwem standardowych kostek elektrycznych lub nowoczesnych złączek WAGO. Transformatory nie są wtedy potrzebne.

Złączki WAGO - prosty i szybki sposób łączenia przewodów

Aby ułatwić sobie pracę związaną z montażem opraw halogenowych zasilanych prądem 230 V warto zastosować nowoczesne złączki instalacyjne WAGO. Jest to proste i nowoczesne rozwiązanie do łączenia przewodów elektrycznych przy montażu oświetlenia, czy gniazdka. Złączki WAGO mają tę zaletę, że nie potrzebujemy narzędzi podczas łączenie przewodów, które są niezbędne przy tradycyjnym rozwiązaniu jakim są kostki elektryczne. Do montażu opraw halogenowych polecana jest złączka WAGO 221 - wystarczy, że ściągniemy izolację z przewodu na 11 mm, wsuniemy przewód do środka złączki i zaciśniemy zacisk. Zacisk sprężynowy to nie tylko wygoda, ale także dłuższa trwałość i bezpieczeństwo połączenia.

Montaż oświetlenie w suficie podwieszanym przy użyciu złączki WAGO: