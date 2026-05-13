Na warszawskiej Ochocie zakończono realizację apartamentu o powierzchni 130 m², którego wnętrza zaprojektowała pracownia Miśkiewicz Design. Projekt jest przykładem rynkowego trendu modern classic, w którym luksus definiowany jest przez jakość materiałów i precyzję wykonania, a nie przez nadmiar formy. Inwestycja pokazuje, jakiego standardu wykończenia poszukują obecnie nabywcy nieruchomości w segmencie premium.

Otwarta przestrzeń i naturalne światło jako podstawa projektu

Kluczowym założeniem aranżacji było stworzenie funkcjonalnej i jasnej przestrzeni dziennej. Salon, jadalnia i kuchnia zostały połączone w jeden, otwarty układ, co w połączeniu z dużymi przeszkleniami potęguje wrażenie przestronności. Taki model projektowania odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na otwarte plany w apartamentach o podwyższonym standardzie, które sprzyjają integracji domowego życia.

Dominująca paleta barw opiera się na ciepłych beżach, złamanych bielach i delikatnych szarościach. Stonowana kolorystyka stanowi tło dla starannie dobranych materiałów i detali. Złote i mosiężne akcenty, widoczne w oświetleniu i elementach meblowych, dodają wnętrzu elegancji, nie przytłaczając go. To świadomy zabieg, który wpisuje się w dążenie do tworzenia ponadczasowych, a jednocześnie nowoczesnych wnętrz.

Autor: Mufka Fotografia/ Materiały prasowe

Jakość materiałów i detale definiują standard wykończenia

Wartość nieruchomości z segmentu premium jest coraz silniej powiązana z jakością zastosowanych materiałów. W tym projekcie postawiono na naturalne surowce, takie jak drewno i kamień. W kuchni wykorzystano kamienne powierzchnie o subtelnym użyleniu, a połyskujące fronty szafek optycznie powiększają przestrzeń, odbijając światło. Elementy takie jak ryflowania i frezowania nawiązują do klasyki, jednocześnie porządkując kompozycję.

Za wykonanie indywidualnych zabudów stolarskich odpowiadała firma Bacardi, wieloletni partner pracowni Miśkiewicz Design. Precyzyjnie wykonane meble na wymiar oraz klasyczna sztukateria stanowią spójną całość, która podkreśla dbałość o detal. Jest to istotny czynnik wpływający na finalną wartość i odbiór nieruchomości przez potencjalnych nabywców lub najemców.

Technologia zintegrowana z klasyczną estetyką

W nowoczesnych projektach premium coraz większą rolę odgrywa dyskretne wkomponowanie technologii w estetykę wnętrza. W apartamencie na Ochocie zastosowano osprzęt elektroinstalacyjny firmy Kontakt-Simon, w tym serie Simon 54 Nature i Simon 55 Line. Minimalistyczna forma gniazd i łączników została dobrana tak, aby nie zaburzać harmonii ścian wykończonych sztukaterią, co świadczy o kompleksowym podejściu do projektu.

Oświetlenie pełni tu podwójną rolę – funkcjonalną i dekoracyjną. Obok technicznych punktów świetlnych, które budują atmosferę i podkreślają faktury materiałów, w strefie jadalni umieszczono wyraziste, złote lampy. To przykład świadomego wykorzystania światła jako narzędzia projektowego, które podnosi standard i atrakcyjność wizualną wnętrza.

Projekt pracowni Miśkiewicz Design (prowadzony przez architekt Martę Janik) pokazuje, że współczesny luksus na rynku nieruchomości odchodzi od ostentacji na rzecz wyrafinowanej prostoty, jakości i precyzji detali. To kierunek, który zyskuje na znaczeniu zarówno wśród deweloperów, jak i indywidualnych inwestorów w największych polskich miastach.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

