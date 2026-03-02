Styl loftowy opiera się na otwartej przestrzeni, surowych materiałach i dużej ilości naturalnego światła, dlatego wielkoformatowe okna i przeszklone ściany stały się jego charakterystycznym elementem. Duże tafle szkła optycznie powiększają wnętrze, podkreślają wysokość pomieszczeń oraz eksponują materiały typowe dla loftów, takie jak cegła, beton, stal czy widoczne instalacje. Światło dzienne staje się integralnym elementem aranżacji, wydobywając strukturę ścian i detali architektonicznych, które w tym stylu nie są maskowane, lecz celowo podkreślane.

Klasyczne lofty powstające w dawnych budynkach fabrycznych często oferują wysokości rzędu 4–5 metrów, co daje ogromne możliwości w zakresie projektowania panoramicznych okien obejmujących całe ściany lub ich znaczną część. Dzięki temu pofabryczne wnętrza zyskują lekkość, przestrzeń i niepowtarzalny klimat.

Soft lofty i nowoczesne interpretacje industrialnego stylu

Alternatywą dla historycznych loftów są dziś tzw. soft lofty – budynki wznoszone od podstaw, ale inspirowane estetyką dawnych hal przemysłowych. Zachowują one kluczowe cechy stylu industrialnego: duże przeszklenia, otwarte przestrzenie, metalowe akcenty i ponadstandardową wysokość pomieszczeń, jednocześnie oferując komfort współczesnego budownictwa.

W tego typu realizacjach rekomendowane są panoramiczne okna i przeszklenia, które wzmacniają wrażenie przestronności i płynnie łączą wnętrze z otoczeniem. Coraz częściej stosuje się również ścianki stalowo-szklane lub aluminiowo-szklane w ciemnych ramach, nierzadko z wyraźnymi podziałami w postaci szprosów. Takie rozwiązania doskonale wpisują się w industrialny charakter wnętrz, porządkując przestrzeń bez jej zamykania.

Autor: VEKA Polska Sp. z o.o./ Materiały prasowe River Loft Hotel w Niemczech

Antresola – światło na dwóch poziomach

Podobny efekt wizualny i funkcjonalny uzyskuje się we wnętrzach z antresolą, szczególnie gdy jest ona doświetlona dużymi, wysokimi oknami. Antresola pozwala stworzyć drugi poziom użytkowy – sypialnię, gabinet, bibliotekę czy strefę wypoczynku – jednocześnie zachowując otwarty charakter wnętrza.

Aby korzystanie z antresoli było komfortowe, wysokość pomieszczenia powinna przekraczać 4,5 m, tak by możliwe było swobodne poruszanie się zarówno pod nią, jak i na niej. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego antresola nie jest traktowana jako kondygnacja, lecz jako wydzielona, podwyższona część pomieszczenia, mniejsza niż jego całkowita powierzchnia.

i Autor: VEKA Polska Sp. z o.o./ Materiały prasowe River Loft Hotel w Niemczech

Duże przeszklenia a technologia okien PVC

W przypadku nowoczesnych okien PVC często pojawia się pytanie o maksymalne możliwe wymiary. W praktyce zależą one od systemu profili, zastosowanych wzmocnień, rodzaju pakietu szybowego oraz sposobu otwierania.

Przykładowo, systemy podnoszono-przesuwne VEKAMOTION 82 i VEKAMOTION 82 MAX specjalnie zaprojektowano z myślą o architekturze, w której przeszklenia odgrywają pierwszoplanową rolę. Umożliwiają one realizację drzwi tarasowych o szerokości sięgającej nawet około 6,5 m i wysokości do 2,7 m, przy zachowaniu lekkiej formy oraz minimalnej widoczności profili. Oczywiście w pomieszczeniach o charakterze loftowym bardzo często stosuje się zestawienia kilku okien i drzwi tarasowych obok siebie, co pozwala uzyskać imponujące powierzchnie przeszkleń bez rezygnacji ze stabilności konstrukcji.

Wbrew obawom inwestorów, duże okna nie muszą wcale oznaczać gorszej izolacyjności cieplnej lub kompromisu między aspektami estetycznymi i użytkowymi. Wręcz przeciwnie - nowoczesne systemy okien PVC umożliwiają realizację takich projektów przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów użytkowych, a pakiety szyb zespolonych mają znacznie lepsze parametry niż profile, dlatego im większy udział szkła w całej powierzchni okna, tym korzystniejszy może być jego bilans energetyczny. Warunkiem jest jednak zastosowanie odpowiedniego systemu profili (jak np. VEKA SOFTLINE 82 MD lub VEKAMOTION 82 w przypadku systemów HSK), zaprojektowanego z myślą o dużych gabarytach i stabilności.

Warto wspomnieć, że industrialna estetyka doskonale współgra z nowoczesnymi oknami PVC, zwłaszcza w wersjach inspirowanych aluminium. Matowe powierzchnie, stonowane kolory i surowy charakter ram idealnie wpisują się w klimat loftów. Przykładem są nowoczesne okleiny strukturalne, takie jak FINESTRUCTURE, które wizualnie i dotykowo przypominają lakierowane proszkowo aluminium, zachowując jednocześnie wszystkie zalety technologii PVC. Równie atrakcyjne wizualnie są okna wykonane w należącym do sektora premium systemie AluConnect, w którym zewnętrzne powierzchnie wykonano z trwałego aluminium malowanego proszkowo, a rdzeń stanowi wielokomorowy profil PVC-U o doskonałych właściwościach termicznych.

i Autor: VEKA Polska Sp. z o.o./ Materiały prasowe

Widok, światło i orientacja budynku

Przepisy prawa budowlanego określają, że powierzchnia okien powinna wynosić co najmniej 1/8 powierzchni podłogi. W loftach i wysokich wnętrzach przeszklenia zazwyczaj znacznie przekraczają to minimum – za duże uznaje się okna stanowiące ponad 1/4 powierzchni podłogi.

Przy tak dużych przeszkleniach szczególnego znaczenia nabiera widok za oknem oraz orientacja budynku względem stron świata. Panoramiczne okna w salonach i strefach dziennych najczęściej projektuje się od strony południowej lub południowo-zachodniej, aby maksymalnie wykorzystać naturalne światło dzienne.