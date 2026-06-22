Kamienica i IKEA. Trzy siostry wyremontowały mieszkanie po babci. Zrezygnowały modelowania 3D i fotorealistycznych wizualizacji. Ufały architektce

Patrycja Wiktor
Patrycja Wiktor
2026-06-22 10:08

Podczas inwentaryzacji mieszkania, które miało przejść gruntowny remont, architektka odkryła coś, czego nikt się nie spodziewał - pokój, który... zniknął. Przypadek ten był częścią ciekawej przygody projektowej, której efektem jest przestronne mieszkanie na wynajem łączące współczesne elementy al'a Ikea z klasycznym stylem kamienicy.

Mieszkanie po babci. Siostry decydują się na remont 

Remont mieszkania na warszawskim Śródmieściu to efekt współpracy 3 sióstr - Elżbiety, Anny i Marii, które mieszkają w różnych częściach Europy - z architekturą Joanną Lemką-Wójcik. Po odziedziczeniu nieruchomości po babci postanowiły wspólnie zrealizować projekt remontu. Głównym celem było stworzenie przestrzeni, która zachowa historyczny charakter, ale jednocześnie będzie funkcjonalna i komfortowa w użytkowaniu. Ze względu na odległość szczególnej koordynacji wymagała nadzór nad pracami remontowymi, który zrealizowała odpowiedzialna za projekt pracownia jlw studio. 

Inwestorkom bardzo zależało, z racji zamieszkiwania poza Warszawą, na nadzorze i koordynacji zamówień, dostawców i podwykonawców. Jednocześnie zaufały mi na tyle, że ze względu na czas zrezygnowałyśmy z produkcji „ładnych obrazków” tj. modelowania 3D i fotorealistycznych wizualizacji – mówi projektantka.

Mieszkanie na warszawskim Śródmieściu
Autor: jlw studio/ foto: Ula Mróz/ Materiały prasowe Remont mieszkania po babci.

Niespodzianka podczas inwentaryzacji. Odnalezienie zagubionego pokoju 

Podczas jednej z pierwszych wizyt w mieszkaniu, gdy przystąpiono do dokładnej inwentaryzacji, projektantka natrafiła na niespodziankę, która rzuciła nowe światło na historię wnętrza. Po otrzymaniu starych planów administracyjnych budynku, które miały służyć jako punkt wyjścia do dalszej pracy, w oczy rzucił się brak jednego z pomieszczeń, które figurowało w dokumentach. 

- Po dopytaniu przodków okazało się, że kilkadziesiąt lat temu babcia ówczesnych właścicielek oddała służbówkę przy kuchni sąsiadowi w zamian za jakąś przysługę.

Po przeprowadzeniu zamiany w miejscu dawnych drzwi powstała wnęka, która aktualnie została wyrównana z płaszczyzną ściany.  

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Demolka była konieczna. Zmieniany układ wnętrz 

Mieszkanie zostało gruntownie przebudowane. Zmieniono układ funkcjonalny i aktualnie na 113 m² znajdują się: trzy sypialnie, dwie łazienki oraz salon z jadalnią i kuchnią. W lokalu wymieniono również instalację elektryczną i hydrauliczną oraz przeprowadzono szereg prac wykończeniowych, w tym cyklinowanie parkietu i układanie płytek. Zastosowanie nowoczesnych materiałów jak lastryko w łazienkach i klasyczne drewno w pozostałych pomieszczeniach pozwolił na uzyskanie eleganckiego efektu, który łączy klimat kamienicy z nowoczesnością.

Mieszkanie na warszawskim Śródmieściu
Autor: jlw studio/ foto: Ula Mróz/ Materiały prasowe Remont mieszkania po babci.

Połączenie współczesnej funkcjonalności sentymentem starej kamienicy 

Przestronność mieszkania - 113 m² - pozwoliła na stworzenie sporych sypialni oraz otwartego salonu z jadalnią i kuchnią. Centralnym punktem w strefie dziennej jest wyspa kuchenna, a w sypialniach znajdują się obszerne szafy, które zapewniają wygodną przestrzeń do przechowywania. Całe wnętrze zostało zaprojektowane w neutralnych kolorach, beżach, błękitach szału i delikatnych różach, co sprawia, że jest to przestrzeń jasna, elegancka i łatwa do personalizacji przez przyszłych najemców. Dodatkowo mieszkanie zostało wzbogacone o elementy, które mają dużą wartość sentymentalną dla inwestorek, w tym kredens po babci, który stanowi ozdobę w salonie.  

Mimo tego, że mieszkanie znajduje się w budynku z lat siedemdziesiątych. Dzięki zastosowaniu elementów kamienicznego stylu, między innymi sztukaterii i rozety sufitowej. Udało się zachować elegancki charakter wnętrza. Nowoczesne rozwiązania, jak minimalistyczne meble są dopasowane do tej historycznej oprawy, tworząc spójną aranżację. 

Remont mieszkania po babci. Zobacz efekt po - zdjęcia

Jasne, nowoczesne wnętrze z drewnianym parkietem w jodełkę. Biurko z białym blatem i drewnianym krzesłem w rogu pokoju, a za otwartymi drzwiami salon z sofą i widokiem na zieleń za oknem. O odkryciu ukrytego pokoju przeczytasz na naszym portalu.
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Metamorfoza mieszkania w żoliborskiej kamienicy - jlw studio
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