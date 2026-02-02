Jagna Niedzielska – propagatorka idei zero waste, ekspertka kulinarna

Jagna Niedzielska, znana jako niespokojny duch polskiej sceny kulinarnej, wciąż zachęca Polaków do próbowania nowych technik gotowania, ucząc przy okazji jak planować zakupy, przechowywać i wykorzystywać produkty całościowo. Nastawiona na rozwój pod okiem największych światowych autorytetów nurtu "No Waste", m.in. szefa kuchni Douglasa McMastera w pionierskiej, restauracji Silo w Brighton czy helsińskiej restauracji Nolla, poza prowadzeniem programów telewizyjnych wspiera swym doświadczeniem powstawanie nowych punktów restauracyjnych i poprawia funkcjonowanie tych już istniejących. Jest miłośniczką starych domów, dizajnu i sztuki. Uwielbia rozkompletowaną porcelanę oraz stare figurki, którymi od niechcenia dekoruje dom.

Dom z 1932 roku w Szczawnie-Zdroju

Odwiedzając wiele wsi i miasteczek w Polsce, Jagna poszukiwała drugiego domu, w którym byłoby łatwo przełączyć się na tryb offline i zresetować. Obejrzała wiele ciekawych przestrzeni z charakterem, ale to właśnie 150-metrowy dom w Szczawnie-Zdroju ujął ją najbardziej.

Kiedy tylko udaje jej się uciec z mężem z zatłoczonej stolicy, odpoczywa tu otoczona dziczą pobliskich lasów. W "Chatce z piernika", jak lubi mówić o tym miejscu, wszystko jest na wyciągnięcie ręki: las, kosze pełne grzybów, łąki… Razem z mężem zaaranżowali także wygodną przestrzeń z ogrodem – oczywiście w ich ulubionej eklektycznej konwencji. Doskonale czuje się tutaj także Tahina, trzyletnia sunia, która jako szczenię została znaleziona przez męża Jagny.

Na zewnątrz dom zachował się praktycznie w oryginalnym stanie (znajduje się pod opieką lokalnego konserwatora zabytków). Podczas remontu priorytetem było zachowanie wszystkiego, co się tylko da z oryginalnego trwałego wyposażenia domu: starych podłóg, stolarni okiennej i drzwiowej itp.

Wnętrza w stylu eklektycznym i zero waste

W środku domu widać dużo współczesnej sztuki, rzeźby i meblarskie perełki z końcówki XX wieku. W centralnej części domu uwagę przyciągają kuchnie – serce życia codziennego gospodarzy, ale o tym poniżej.

Widać to również na zdjęciach jadalni i salonu — tu drewniane uchwyty, oryginalne parapety z desek odzyskanych z okien, a także szklane rzeźby i starannie dobrane bibeloty tworzą atmosferę przytulności i wyrafinowania.

"Chatka z piernika" pokazuje, że idea zero waste nie musi ograniczać estetyki – wręcz przeciwnie, może ją wzbogacać. Wiele mebli pochodzi z drugiego obiegu, a detale takie jak parapety z odzyskanych desek podkreślają dbanie o zasoby i kreatywne podejście do aranżacji.

To podejście znalazło swoje odzwierciedlenie także w nietypowych rozwiązaniach, jak np. dekoracyjnie odrapana ściana powstała przypadkowo podczas remontu, jednak zachwyciła gospodarzy na tyle, że pozostała w takiej formie.

Kuchnia razy dwa

Od początku było wiadomo, że kuchnia to najważniejsze miejsce dla Jagny. Z racji swojego zawodu urządziła dwie kuchnie! Jedna z nich składa się z ciągu roboczego i szafek wiszących o delikatnie frezowanych frontach. Aby blaty dotrzymały kroku jej eksperymentom kulinarnym, do obu kuchni wybrała wytrzymałą oraz odporną za zabrudzenia i uszkodzenia powierzchnię mineralną Silestone marki Cosentino.

Stworzona z naturalnego materiału w procesie zrównoważonej produkcji odpowiadała też Jagnie "ideologicznie". Kuchenną galerię tworzą prace artystów polskich, w tym Nikodema Szpunara.

W drugiej kuchni króluje zabudowa o gładkich frontach, a szafki wiszące sięgają sufitu.

– Oprócz wytrzymałości i odporności, jaka cechuje te blaty, przekonała mnie do nich informacja o zrównoważonym sposobie ich produkcji – mówi Jagna. – Każda produkcja to zużyta woda i energia. Oba blaty zostały wyprodukowane w technologii HybriQ, gdzie 99% wody potrzebnej do wyprodukowania pochodzi z recyklingu! Cała energia zużyta do produkcji blatu produkowana jest z odnawialnych źródeł, a sam blat składa się w 20% z materiałów recyklingowanych. To inwestycja, która powstaje z poszanowaniem środowiska, jest na całe życie kuchni i to ma sens!

i Autor: Stan Zajączkowski/ Materiały prasowe Jagna z Tahiną w swojej drugiej kuchni

Sypialnia z wnęką na łóżko

Szczególną uwagę w sypialni przyciąga starannie zaprojektowana wnęka z łóżkiem, która pełni rolę intymnej alkowy i jednocześnie dekoracyjnego centrum całego pomieszczenia. Jej forma została subtelnie wymodelowana za pomocą klasycznej listwy sztukateryjnej. To rozwiązanie nie tylko porządkuje proporcje wnętrza, lecz także buduje poczucie przytulności i spokoju. Tapicerowany zagłówek łóżka z serii Plum, zaprojektowany został Katarzynę Jasyk.

Wnękę otaczają symetrycznie przeszklone drzwi szaf, które odbijają światło i optycznie powiększają przestrzeń. Transparentne fronty wprowadzają lekkość, a jednocześnie pozwalają zachować wizualną harmonię bez efektu ciężkiej zabudowy. Dzięki temu sypialnia nie traci oddechu.

Po obu stronach łóżka umieszczono dwa minimalistyczne kinkiety Tjoep marki Fatboy. Ich prosta, techniczna forma stanowi interesujący kontrapunkt dla dekoracyjnej sztukaterii i miękkiego tapicerowania. Regulowane światło kinkietów doskonale sprawdza się podczas wieczornej lektury, a jednocześnie pozwala budować kameralny nastrój bez konieczności włączania głównego oświetlenia.

Dom, który inspiruje

Dom Jagny Niedzielskiej w Szczawnie-Zdroju może stać się inspiracją dla wszystkich, którzy szukają pomysłów na łączenie historii z nowoczesnym podejściem do aranżacji, eklektyzmem i zasadami zrównoważonego życia. To przestrzeń, która nie tylko wygląda pięknie na zdjęciach, ale przede wszystkim żyje – tak jak jej gospodarze.