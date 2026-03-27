Styk ścian gipsowo-kartonowych z innymi materiałami to miejsce, w którym zawsze pojawiają się duże naprężenia. Dzieje się tak na skutek zmian wilgotnościowych we wnętrzu, mikroruchów spowodowanych osiadaniem budynku oraz inną pracą łączonych materiałów. Aby nie powstała tam szpecąca rysa, materiały należy oddzielić od siebie. Zazwyczaj robi się w tym miejscu połączenie ślizgowe zwane też rysą kontrolowaną lub włosową. Połączenie to wykańcza się na przykład akrylem malarskim. Podczas łączenia ściany g-k z drewnem często szczelinę pozostawia się niewypełnioną.

Styk płyty g-k z tynkiem

To najczęściej spotykana sytuacja. Aby zapobiegać powstawaniu w tym miejscu rysy, stosuje się taśmę przekładkową, która nie dopuszcza do połączenia gipsu (masy szpachlowej) z murem (tynkiem).

Taśmę przekładkową należy przykleić bezpośrednio do muru przy profilach CW (po zamocowaniu profili obwodowych do ścian pomieszczenia oraz do stropu i podłogi). Łącząc sufit podwieszany z płyt g-k z murem, taśmę przekładkową przykleja się przy obwodowym profilu sufitowym UD. Montując płyty g-k, dosuwa się je do taśmy. Krawędź płyt powinna być lekko sfazowana, co ułatwi później wciśnięcie masy szpachlowej w szczelinę między płytą a taśmą przekładkową i jej wypełnienie. Dodatkowo, dla wzmocnienia brzegu płyty, wzdłuż połączenia (po stronie płyty g-k) można wkleić w szpachlę taśmę flizelinową. Po szpachlowaniu i pełnym wyschnięciu masy szpachlowej, a przed przystąpieniem do prac malarskich, nadmiar taśmy przekładkowej należy odciąć.

Styk z nieotynkowanym murem

Chociaż nie jest to zalecane, są sytuacje, na przykład przebudowa, w których będziemy zmuszeni położyć tynk na ścianę już po wykonaniu suchej zabudowy. Wtedy ścianę g-k montujemy standardowo, czyli bez taśmy przekładkowej. Tynkarz natomiast musi wykonać odcięcie nakładanego tynku od płyty g-k. Robi się je kielnią (szpachelką) w czasie zacierania tynku. Takie odcięcie odizolowuje tynk od płyty g-k i tworzy przerwę dylatacyjną. Dzięki niemu wilgoć z tynku nie będzie się przedostawać do płyty g-k, a dodatkowo tynk i płyta będą chronione przed skutkami niepożądanych naprężeń. Ważne jest również, aby szpachlowanie połączeń płyt wykonać dopiero po całkowitym wyschnięciu tynku.

Kiedy płyta gipsowo-kartonowa łączy się z drewnianym słupkiem

Styk płyt g-k z drewnianym słupkiem to sytuacja często spotykana na poddaszach. Po oklejeniu profilu metalowego taśmą akustyczną i przytwierdzeniu go można umieścić między płytą a słupkiem dodatkową dylatacyjną taśmę rozprężną. Umożliwia ona ruch obu elementów i niezależną pracę słupka oraz płyt. Zapobiega to tworzeniu się nieestetycznych pęknięć. Trudno jest jednak takie miejsce ładnie wykończyć. Taśma zawsze pozostaje widoczna. Dlatego najczęściej płyt nie dosuwa się do słupka, tylko pozostawia szczelinę, a na krawędzi płyty montuje się listwę wykończeniową.

Innym sposobem jest wykonanie standardowego połączenia ślizgowego. Łączenia takiego nie maskuje się już akrylem. Pozostawia się naturalną rysę.

UWAGA! Osuszacze powietrza i ogrzewanie włączane tylko na czas prac mogą doprowadzić do spękania szpachli na krawędziach płyt.

Łączenie ścian gipsowo-kartonowych pod kątem prostym

Zazwyczaj łączone ściany szkieletowe z gips-kartonu są do siebie prostopadłe i tworzą kształt litery T. Jeśli obie ściany są wykonywane w tym samym czasie, łączenie takie robi się przy użyciu profili ściennych CW i wkrętów. Jeżeli natomiast dostawiamy ścianę szkieletową do istniejącej już ściany z płyt g-k, to do zamocowania profili obwodowych CW należy użyć kołków typu molly do pustej przestrzeni. W obu przypadkach trzeba okleić profil CW taśmą akustyczną.

Przy prostopadłym połączeniu dwóch ścian wykonanych w systemie suchej zabudowy nie jest wymagane robienie połączenia ślizgowego. Takie łączenie wykańcza się najczęściej taśmą papierową zagiętą pod kątem 90° i wszpachlowaną na obie łączone ściany.

Murator Remontuje #2: Przedścianka Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany