Wykładziny - podstawowe informacje

Wykładziny mogą mieć budowę wielowarstwową lub jednorodną. Wykładziny wielowarstwowe zbudowane są z reguły z podkładu i warstwy użytkowej, składającej się z warstwy nośnej, warstwy dekoracyjnej i powierzchniowego zabezpieczenia przed ścieraniem, zabrudzeniem itp. Producenci zawsze podają grubość całej wykładziny i grubość warstwy użytkowej. W przypadku wykładzin elastycznych jest to grubość warstwy dekoracyjnej wraz z zabezpieczeniem, w przypadku wykładzin dywanowych wysokość włosia.

Wykładziny jednowarstwowe w całym przekroju mają jednolitą strukturę, kolor i wzór. Warstwą użytkową jest cała grubość wykładziny. Trudniej jest, więc dopatrzyć się śladów zużycia powierzchni takiej wykładziny.

Wykładziny sprzedawane są w rolach lub w płytkach. W dużych salonach możemy spotkać duży asortyment wykładzin z odpadów po obcięciu lub końcówki rolek. Są one tańsze i czasami można wśród nich dobrać wystarczająco duży odcinek do pokrycia podłogi w mniejszym pomieszczeniu.

Wykładziny – miejsce zastosowania

Wykładziny pozwalają estetycznie, przy stosunkowo niskich kosztach i nakładach pracy, wykończyć podłogi w naszych domach. Zasadniczy podział wykładzin na elastyczne i dywanowe jest w pewnym sensie także podziałem na miejsce zastosowania. Łatwe do wyczyszczenia przy użyciu wody i detergentów wykładziny elastyczne znajdują przede wszystkim zastosowanie w miejscach, gdzie podłogi narażone są na silne zabrudzenie i potrzebę częstego mycia. W domach i mieszkaniach stosuje się je więc w korytarzach, przedpokojach, kuchniach i łazienkach. Dekoracyjne, ciepłe i przyjemne w dotyku wykładziny dywanowe stanowią element wykończenia podłóg w pokojach, gabinetach i sypialniach.

Wykładziny – podstawy montażu

Podłoże pod wykładzinę powinno być stabilne, nie kruszące się i nie pylące, czyste i suche. Większość wykładzin może zatuszować niewielkie nierówności podłoża, ale lepiej się prezentują na podłożach równych. Wykładziny do pomieszczeń o powierzchni mniejszej niż 20 metrów kwadratowych, których długość i szerokość pozwalają na wyłożenie podłogi bez sztukowania nie wymagają trwałego mocowania do podłoża. Wystarczy je tylko rozłożyć i napiąć. Dzięki własnemu ciężarowi i zastosowanym warstwom podkładowym z materiałów antypoślizgowych są na większości podłoży bardzo stabilne. Mocuje się jedynie wywinięte na ściany krawędzie boczne.

Elementami mocującymi są przypodłogowe listwy ozdobne. Niektóre z modeli listew zaopatrzone są już w klejące taśmy dwustronne, do których przykleja się wywinięte fragmenty wykładzin.

Na krawędziach sąsiadujących z progami drzwi stosuje się profile z aluminium lub tworzywa, które mocują wykładzinę do podłoża i jednocześnie zapobiegają uszkodzeniom jej krawędzi w miejscach narażonych na podwijanie i zahaczanie nogami. Jeśli jednak musimy połączyć dwa odcinki wykładziny to połączenie to powinniśmy dokładnie zaplanować, przede wszystkim ze względu na kontynuację powtarzalnego wzoru wykładziny. Sąsiadujące arkusze układamy z 10-centymetrowym zakładem, po czym równo odcinamy ich końcówki. Oba fragmenty przyklejamy mocno do podłoża. Miejsce połączenia może być niemal niezauważalne. Do połączenia arkuszy wykładzin elastycznych stosuje się także specjalne spawarki i sznury spawalnicze dobrane do koloru i modelu wykładziny. Z tego środka korzystają wykwalifikowane ekipy, przy montażu wykładzin na dużych powierzchniach podłóg. Środki te pozwalają na układanie wykładzin, według najbardziej nawet wyszukanych projektów.

Linoleum – naturalny klasyk sprzed lat

Należy do popularnych, stosowanych od ponad 100 lat naturalnych wykładzin elastycznych. Warstwa nośna wykonana jest z tkaniny jutowej zatopionej w elastycznej masie z mieszanki olejów, mączek roślinnych, żywic i barwników. Wykładziny z linoleum mają 2-4 mm grubości. Całkowita grubość linoleum jest jednocześnie grubością użytkową. Warstwa zewnętrzna jest zabezpieczona woskiem.

Trwałość współczesnego linoleum to przynajmniej 20-30 lat. Linoleum, choć jest materiałem nie przepuszczającym dla wody, nie jest odporne na jej długotrwałe oddziaływanie. Posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jest elastyczne, odporne na wgniecenia i ścieranie. Jest doskonałym materiałem do wykładania podłóg w kuchniach i przedpokojach, ciągach komunikacyjnych. Niewielkie uszkodzenia w postaci płytkich zarysowań zanikają po czasie w wyniku utleniania. Utlenianie ma także wpływ na barwę wykładziny z linoleum. Właściwy kolor uzyskuje ona dopiero w kilka godzin po ułożeniu. W trakcie zakupów, aby właściwie ocenić barwę musimy oglądać próbki, a nie kawałki dopiero co odwinięte z rolki.

Wykładzina z linoleum nie jest łatwa do ułożenia. Przede wszystkim jest bardzo wymagająca jeśli chodzi o podkład. Musi on być idealnie gładki bez wybrzuszeń, uskoków, pęknięć. Każde uszkodzenie będzie przebijało poprzez wykładzinę. Wybierając linoleum starajmy się dobrać szerokość rolki do maksymalnej szerokości pomieszczenia. Miejsca sztukowania wykonane domowym sposobem nie będą wyglądać zbyt pięknie. Do profesjonalnego łączenia odcinków linoleum służą specjalne zgrzewarki, którymi dysponują jedynie specjaliści.

Wykładziny winylowe

Na podłogi w kuchniach, łazienkach i korytarzach szerokie zastosowanie znajdują . Są one odporne na działanie wilgoci, wody, olejów i środków piorących, światła. Są dobrymi izolatorami cieplnymi i akustycznymi. Wgniecione nie odkształcają się trwale. Głębokość wgniecenia nie powodującego trwałego uszkodzenia jest przeważnie podana przez producenta. Są to najczęściej wykładziny wielowarstwowe. Warstwa na spodzie jest najczęściej wykonana ze spienionego polichlorku winylu. Zapewnia ona elastyczność, sprężystość, trwałość wymiarową i przyczepność do podłoża. Pełni ona także funkcję izolatora termicznego i akustycznego. Trwałość i sztywność zapewnia warstwa nośna w postaci cienkiej tkaniny z syntetycznych włókien, np. drobna siatka z włókna szklanego. Tkanina jest wtopiona w warstwę wyrównującą, połączoną z warstwą dekoracyjną. Warstwa dekoracyjna to najczęściej folia z nadrukiem imitującym drewno, korek, płytki ceramiczne, kamień. Warstwę dekoracyjną tworzą też zatopione w przezroczystej masie tworzywa drobne elementy: płytki granulki, płatki, które pozwalają uzyskać wielobarwny wzór o pofałdowanej fakturze. Dodatkowym elementem dekoracyjnym mogą być wytłoczenia imitujące np. spoiny.

Warstwę dekoracyjną zabezpiecza przed ścieraniem i uszkodzeniami powłoka z przezroczystej folii PCW lub poliuretanu.

Wykładziny dywanowe

Układane mogą być bezpośrednio na wylewkach lub ślepych podłogach. Spora grupa wykładzin tego typu wymaga pokrycia podłoża dodatkową, piankową lub filcową warstwą wyciszającą. Dzięki grubości i elastyczności wykładziny dywanowe tuszują w pewnych granicach nierówności podłoża. Doskonale nadają się do pokrywania starych i nieco zniszczonych podłoży. Spotykamy wykładziny dywanowe z naturalnych i sztucznych włókien. Są grubsze od wykładzin elastycznych i dzięki temu stanowią lepszą barierę dla hałasu. Wykładziny o grubości 7-9 mm mają zdolność tłumienia hałasu do 25-35 dB. Dzięki materiałom z jakich są wykonane sprawiają także wrażenie ciepła i przytulności pomieszczeń. Włosie często jest impregnowane specjalnymi środkami, które zapobiegają przenikaniu kurzu i brudu w głąb runa.

Wszystkie wykładziny dywanowe mają budowę wielowarstwową. Runo wykładziny, czyli włókna włosia są wpikowywane na tkaninie, np. jutowej, zwanej pierwszym podkładem. Tkanina ta jest połączona spoiwem z warstwą zasadniczego podkładu, który decyduje o przyleganiu do podłoża, sztywności i sprężystości wykładziny. Podkład właściwy wykonany jest z juty naturalnej lub syntetycznej, bituminu, kauczuku, pianki poliwinylowej lateksowej lub filcu. Wykładziny z podkładem filcowym i piankowym można układać bezpośrednio na twardych podłożach, np. betonie. Zaletą podkładów z filcu jest możliwość bardzo łatwego umocowania wykładziny do podłoża za pomocą specjalnych rzepów przyklejanych do podłoża na taśmie samoprzylepnej.

Wykładziny dywanowe – pętelkowe lub strzyżone

Runo wykładzin może mieć różny wygląd zewnętrzny, co związane jest ze sposobem tkania włókien. Pasma włókien w wykładzinach igłowych są wszyte w tkaninę pętelkowo. Mogą one tak pozostać i wtedy otrzymujemy pętelkową fakturę runa, zwaną też boucle. Pętelki w trakcie produkcji mogą również zostać rozcięte i przystrzyżone. Jeśli włókna są proste, każdy ich pęczek po rozcięciu przypomina pędzelek, co daje wykładzinę o fakturze welurowej. Jeśli włókna są skręcone to po przystrzyżeniu powstaje faktura sznurkowa. „Sznureczki” włókien mogą być wyprostowane lub ze zwieszonymi końcówkami. Ta różnorodność faktur wykładzin igłowych daje niezwykle dużą różnorodność wzorów, które dodatkowo można łączyć ze sobą urozmaicając nie tylko kolorystykę, ale i kształt powierzchni. Inną grupę stanowią wykładziny igłowane. W wykładzinach igłowanych tkanina podkładu zostaje bardzo gęsto utkana pojedynczymi włóknami. Powstaje mocno splątane, zwarte i stosunkowo twarde runo, przypominające fakturą filc, które dodatkowo wzmacnia się żywicami syntetycznymi. Oprócz tych rodzajów spotkać możemy również wykładziny tkane w tradycyjny sposób. Są one jednak najdroższe.

Wykładziny dywanowe - które do pokoju, a które na korytarz

Wygląd zewnętrzny ma związek z trwałością i miejscami zastosowania. Wyznacznikiem trwałości jest przede wszystkim gęstość i ciężar runa. Wpływ na trwałość mają też sprężystość i długość. Wykładziny igłowane i gęste pętelkowe można z powodzeniem stosować w korytarzach i przedpokojach. Bardziej delikatne wykładziny welurowe, pętelkowe oraz te tkane w tradycyjny sposób powinny być używane w sypialniach i pokojach dziennych.

Z wykładzin naturalnych Największą popularnością cieszą się wykładziny wełniane i z mieszanek wełny z włóknami syntetycznymi. Dzięki połączeniu wełny z włóknem syntetycznym, poprawia się właściwości runa. Zwiększa się sprężystość, trwałość, odporność na zabrudzenia. Dodatkowo też umożliwia to produkowanie wykładzin w szerszej gamie kolorów.

Ciekawie i egzotycznie prezentują się także wykładziny z włókna liści agawy, czyli sizalu i z włókien kokosowych. Są one tkane w tradycyjny sposób. Przypominają grube, sprężyste maty.

Spośród wykładzin sztucznych najczęściej spotkamy wykładziny z włókien poliamidowych, polipropylenowych, mieszanek polipropylenu z nylonem lub poliamidem. Wykładziny z tworzyw sztucznych są trwalsze i bardziej odporne na wycieranie. Dodatkową ich zaletą jest łatwość barwienia we wszystkich kolorach od pastelowych do bardzo intensywnych.

Murator Remontuje #3: Olejowanie podłogi Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany