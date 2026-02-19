Rośliny w domu i na balkonie wymagają od czasu do czasu nawożenia. A cóż jest lepszego od naturalnego kompostu, na którym wszystko rośnie jak na przysłowiowych drożdżach. Trudno jest w bloku czy apartamencie na piątym piętrze mieć tradycyjny kompostownik. Mieszkańcom domów wielorodzinnych w sukurs przyszli producenci urządzeń elektrycznych i skonstruowali kompostownik elektryczny. Teraz pranie można wrzucać do pralki automatycznej, brudne naczynia do zmywarki, a śmieci bio do domowego kompostownika elektrycznego.

Bio z prądem – jak działa elektryczny kompostownik?

Kompostownik elektryczny to kompaktowe urządzenie kuchenne, które przetwarza odpady organiczne w suchą, zredukowaną objętościowo nawet o 95% masę w ciągu do kilkudziesięciu godzin, a bywa, że na cały proces wystarczy niespełna doba.

Do urządzenia wrzucane są resztki jedzenia, które w procesie podgrzewania są odparowywane a pozostała frakcja sucha jest mielona na proszek lub drobne wiórki, granulki wbudowanym rozdrabniaczem. W proces włączone są filtry, które pochłaniają przykre zapachy zachodzące w trakcie całego procesu. W ten sposób powstaje gotowy, suchy, bezwonny materiał, który może zostać użyty jako nawóz zarówno do roślin w domu, na balkonie, tarasie lub ogrodzie.

Należy przy tym powiedzieć, że te elektryczne kompostowniki nie produkują kompostu w pełnym tego słowa znaczeniu. Procesy gnilne zachodzące w prawdziwym kompoście trwają wiele tygodni. Te małe elektryczne urządzenia domowego użytku przede wszystkim pozbawiają resztki bio wody, zmniejszają ich objętość. Procesy gnilne i przemiana jest w nich znikoma z racji krótkiego czasu. Produkt jest jednak znakomitym dodatkiem do roślin i nadaje się do łatwego przechowywania. Zagospodarowuje także w gospodarstwie domowym to co trafiłoby do kosza i nie mielibyśmy z tego pożytku.

Elektryczny kompostownik - jak wygląda i pracuje?

Wyglądem urządzenie przypomina kubeł na odpadki z pokrywą lub urządzenie małego AGD. Najmniejsze o pojemności 2 – 3 l dzięki swojej kompaktowej budowie, estetycznemu wyglądowi a także zastosowaniu filtrów zapachowych można ustawić nawet na blacie w kuchni lub w dowolnym miejscu domu. Nieco większe mogą mieć pojemności 4 – 5 l, ale są także urządzenia przerabiające kilkadziesiąt kilogramów odpadów naraz.

Wszystkie bez względu na wielkość wyposażone są w panele sterujące, na których znajdują się manipulatory i wskaźniki, np. trybu pracy. Wystarczy otworzyć pokrywę i wrzucić resztki jedzenia do pojemnika. Po zamknięciu wystarczy nacisnąć przycisk rozpoczęcia pracy lub włączy się on automatycznie. Nie trzeba nic robić, bo sprzęt sam poinformuje w jakim cyklu się znajduje i o zakończeniu pracy. Pamiętać należy o wymianie filtrów, ale w wielu modelach urządzenie samo wyświetli komunikat o ich wymianie. Zaawansowane mogą być elementem smart home.

Jedyną niedogodnością jest potrzeba zgromadzenia resztek przed załadowaniem. Nie należy dorzucać w trakcie pracy, bo to niepotrzebnie wydłuża proces, zmniejsza efektywność produkcji i może prowadzić do uszkodzenia. Należy wrzucić i poczekać aż urządzenie przerobi wsad na partię gotowego nawozu.

Kompostowniki o pojemności 2 – 3 l mają przeważnie moc 600 – 800 W, a cykl przerobu całego zbiornika wynosi do 1,5 – 1,7 kWh energii.

Kompostownik elektryczny – rośliny i produkty roślinne przede wszystkim

Do kompostownika elektrycznego najlepiej nadają się wszelkie pozostałości roślinne. Resztki produktów mięsnych i mlecznych też można kompostować. Nie należy jednak wrzucać kości czy ości. Mięsne pozostałości rozkładają się dłużej. Jeśli chcemy mieć szybki przerób masy odpadkowej na kompost zrezygnujmy z tego typu resztek. Do kompostownika można też wrzucić trociny, ale na przykład powinno unikać się resztek owoców cytrusowych – zawarty w nich kwas może zabijać mikroorganizmy wspomagające biologiczny rozkład. Do kompostowania można użyć fusów kawy i liści zaparzanej herbaty, ale już torebek nie można kompostować ze względu na dodatki. Do kompostu można wrzucić też produkty zbożowe i wytwarzane na ich bazie dania – jeśli mleko i sery ze spagetti nie będą w dużej ilości nie wpłynie to na szybkość reakcji.

Murator Remontuje: Wymiana silikonu wokół brodzika (porada) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Murowane starcie Ściany działowe – murowane czy szkieletowe? MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Luksus w nowoczesnych kuchniach. Zdjęcia