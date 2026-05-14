Kuchnia w stylu skandynawskim – galeria inspirujących rozwiązań

O czym trzeba pamiętać, urządzając kuchnię w stylu skandynawskim

W kuchni skandynawskiej nic nie jest zrobione na pokaz – we wnętrzu rządzi prostota, funkcjonalność i bezpretensjonalność. Świetnie, jeśli jest też ładnie, ale przede wszystkim liczy się wygoda. Te generalne zasady stylu (nie tylko w odniesieniu do kuchni) się nie zmieniły, lecz na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci pojawił się nowy nurt, znacznie lepiej oddający osobiste upodobania mieszkańców. Większą wagę zaczęło przywiązywać do tego, by m.in. kuchnie nabrały cech indywidualnych poprzez obecność rzeczy, które po prostu się lubi i które się podobają.

W kuchni scandi jest więc dużo bieli i odcieni off-white, na tle których świetnie się prezentują kolorowe akcenty: zarówno pastelowe, jak i soczyste. Są też chmurne szarości, beże i „północne” niebieskości. Oczywiście, naturalne drewno i sklejka w różnych odcieniach mają mocną pozycję (ich doskonałe imitacje także się sprawdzają), ale dozwolone są pojedyncze rzeczy przemalowane, postarzone czy wręcz antyczne. Należy je traktować jak przyprawy dodające smaku, bazę stanowią proste, funkcjonalne formy dalekie od zbytku.

Okna powinny być odkryte, a jeśli już nie można się obejść bez przysłon – zasłony i rolety powinny być jasne, lekkie, nie narzucające swej obecności i nie blokujące światła. Można zastosować żaluzje albo rolety typu „dzień-noc”. Generalnie luz i bezpretensjonalność stylu sprawiają, że w takiej kuchni świetnie się gotuje, sprząta, jada i gada! Wszyscy – dorośli, dzieci i domowe zwierzęta – dobrze się tu czują.

Zalety kuchni w stylu skandynawskim

Z racji minimalizmu konwencja ta sprawdza się w każdej przestrzeni: jeśli kuchnia jest duża, można pokusić się o większą zabudowę i miejsce do jedzenia z prawdziwego zdarzenia oraz sporą praktyczną wyspę, zachowując przy tym poczucie swobody. Proste, funkcjonalne meble są też wprost wymarzone do małych i minikuchni oraz aneksów np. w niewielkich kawalerkach.

Meble modułowe, składane i sztaplowane pozwalają wpasować się w każdą przestrzeń. Założenia tego stylu to też świetna baza do stworzenia kuchni, którą bez końca będzie można poddawać metamorfozom, zmieniając kolory ścian, malując meble, wprowadzając faktury, wzory i kolory. Wtedy kuchnia odbiegnie od pierwotnie przyjętej estetyki, ale to nie wada – po prostu nabierze indywidualnego charakteru.

Kuchnia scandi - idealna także w Polsce

Śmiało możemy urządzać kuchnie (i domy) w stylu skandynawskim, bo… również jesteśmy usytuowani na północy i światło, jakie mamy w różnych porach roku jest zbliżone do tego w krajach skandynawskich. Odcienie z doskonałym efektem stosowane w Skandynawii, sprawdzą się więc także w naszych kuchniach (i mieszkaniach).

Kuchnie scandi - w różnych wersjach stylowych

Ogólne założenia stylu skandynawskiego już znamy, ale warto wiedzieć, że ma on swoje odmiany zależnie regionu. W skład Skandynawii wchodzą Szwecja, Norwegia i Dania.

W Szwecji, zwłaszcza im dalej na północ, tym wnętrza są bardziej oszczędne, surowe, maksymalnie funkcjonalne. Z racji deficytu światła duże powierzchnie są białe lub prawie białe, uzupełnia się je kroplami jasnych odcieni błękitu, beżu, szarości, a jako akcenty pojawia czerń. Okna pozostają na ogół bez przysłon. Wszelkie dekoracje stosuje się bardzo oszczędnie, nie ma nadmiaru tkanin. Kuchnie, jak pozostałe wnętrza, są więc zaaranżowane praktycznie, oszczędnie, w sposób przemyślany i konsekwentny, co ma nawet swoją nazwę lagom (tj. sam raz, akurat, tyle, ile trzeba).

Norwegowie kochają wnętrza niemal zupełnie białe, otwartą przestrzeń „łapiącą" światło, ale też cenią przytulność, ciepło i klimat w duchu filozofii koselig (tzn. właśnie miły, przytulny, szczęśliwy w szerokim znaczeniu; odpowiednik szwedzkiego mys i duńskiego hygge). Ściany, sufity, podłogi, zabudowy często są białe lub w odcieniach bieli, meble są proste, bez dekoracji, ale pojawiają się miękkie, mięsiste tkaniny oraz drewno, najlepiej z widocznym usłojeniem, nawet w formie organicznej (raczej w jednym odcieniu w danym wnętrzu). Delikatne beże, szarości i błękity w akcentach mają chłodny odcień. Tu i ówdzie widać doskonale zaprojektowane sprzęty, lampy itp. Wnoszące życie rośliny zdobią parapety, blaty, tworzą kompozycje na podłodze przy drzwiach balkonowych itp., a w kuchni królują zioła.

Duńska kuchnia jest bardziej przytulna, w duchu hygge (tzn. komfortowy, przytulny, wygodny), a to m.in. z racji wszechobecnego drewna (często ciemnego), także w formie okładzin ściennych. Zarówno meble wiekowe, z połowy XX wieku, jak i współczesne są zwykle w naturalnym wybarwieniu (nie malowane!) – nierzadko są to perełki dizajnu. W duńskiej kuchni pojawia się więcej koloru – a uzupełniające biel odcienie pastelowe i intensywne są przeważnie ciepłe. Często miksuje się tu stare z nowym, klasykę z nowoczesnością, doprawia kolorem i pięknym światłem.

Finlandię często błędnie zalicza się do Skandynawii, lecz z racji lokalizacji, styl skandynawski również cieszy się tu powodzeniem. Daleko mu jednak do ortodoksyjnej wersji. Finowie także kochają drewno i biel, prostotę i wygodę, ale bardzo chętnie zestawiają biel z kontrastującymi z nią akcentami czarnymi, ciemnobrązowymi albo grafitowymi. Pojawiają się też czasem motywy geometryczne i zaczerpnięte z natury oraz nawiązania do stylistyki retro.