Zalety i wady blatów laminowanych

Blaty laminowane, wykonane z płyty wiórowej pokrytej warstwą laminatu, to ekonomiczny wybór ceniony za niską cenę i łatwość montażu. Ich zalety to lekkość, ułatwiająca transport i instalację oraz odporność na zabrudzenia – gładka powierzchnia nie wchłania plam, nawet od barwiących produktów jak buraki czy wino.

Bogata oferta wzorów, obejmująca imitacje drewna (np. dąb, orzech), kamienia (trawertyn, marmur) czy jednolite kolory, pozwala dopasować blat do każdego stylu kuchni. Są łatwe w czyszczeniu, odporne na codzienne użytkowanie i wysokie temperatury, a ich obróbka jest prosta, co obniża koszty montażu.

Jednak blaty laminowane mają także wady. Są podatne na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, takie jak wgniecenia, co skraca ich żywotność w porównaniu do blatów kamiennych czy drewnianych. Krawędzie i łączenia mogą chłonąć wilgoć, co przy długotrwałym kontakcie z wodą prowadzi do pęcznienia płyty. Mimo to, dla wielu osób to rozsądny kompromis między ceną a funkcjonalnością.

Czynniki wpływające na cenę blatów laminowanych

Ceny blatów laminowanych w lutym 2026 roku zależą od kilku kluczowych czynników, w tym parametrów technicznych produktu, takich jak grubość (najczęściej 38 mm, ale modele cieńsze lub grubsze mogą być tańsze lub droższe), szerokość (blaty o szerokości 90 cm kosztują co najmniej 90 zł za metr bieżący, podczas gdy te o 70 cm zaczynają się od 80 zł) oraz rodzaj wykończenia – prostsze jednolite kolory są tańsze niż skomplikowane imitacje kamienia czy drewna z zaokrąglonymi krawędziami postformingowymi.

Na wysokość cen wpływają również czynniki zewnętrzne związane z rynkiem meblarskim, takie jak inflacja, rosnące koszty produkcji (w tym surowców jak płyta wiórowa i laminat) oraz energii, co powoduje presję na marże producentów i ogólny wzrost cen o 5-10% w porównaniu do poprzedniego roku. Ograniczona podaż drewna i globalne napięcia gospodarcze dodatkowo podnoszą koszty, choć laminowane blaty są mniej podatne na te wahania niż drewniane. Konkurencja z Azji obniża ceny w hurtowniach i online, ale osłabiony popyt na rynku krajowym oraz zmiany regulacyjne (np. ekologiczne standardy) mogą prowadzić do dalszych wahań. Miejsce zakupu odgrywa rolę – hurtownie oferują rabaty przy większych zamówieniach, a promocje online mogą obniżyć cenę nawet o 15%.

Aktualny koszt blatów laminowanych w październiku 2025

W lutym 2026 roku ceny gotowych blatów laminowanych różnią się w zależności od miejsca zakupu, rodzaju wykończenia, grubości (zazwyczaj 38 mm) i szerokości (60-90 cm).

W sklepach budowlanych i salonach sprzedaży, takich jak Leroy Merlin czy Castorama, gotowe moduły o długości 180-300 cm kosztują od 80 zł za metr bieżący dla jednolitych kolorów, takich jak biel czy szarość, do 200 zł za metr dla prostszych modeli. Wzory imitujące drewno, np. dąb, osiągają ceny od 130 do 170 zł za metr, a bardziej wyrafinowane imitacje kamienia, jak trawertyn, kosztują od 140 do 350 zł za metr. Przykładowo, w Castorama blat laminowany Neutral white matt (38 x 620 x 3000 mm) wyceniany jest na około 132 zł za metr, a w Merkury Market model dąb artisan (180 cm, 38 mm) kosztuje 299 zł za sztukę, czyli około 166 zł za metr.

Hurtownie, takie jak Belmeb czy JAF Polska, mogą oferować niższe ceny przy większych zamówieniach, z rabatami sięgającymi 10-20%. W tego typu miejscach ceny zaczynają się od 90 zł za metr dla jednolitych kolorów, przez 120-150 zł za metr dla imitacji drewna, jak dąb złocisty, aż po 550 zł i wzwyż za metr dla modeli imitujących kamień. Blaty postformingowe z zaokrąglonymi krawędziami, bardziej odporne na wilgoć, kosztują w hurcie do 150 zł za metr.

Na stronach internetowych producentów, takich jak Egger, Kronospan czy Swiss Krono, ceny zaczynają się od 90 zł za metr dla jednolitych kolorów w standardowych wymiarach (38 x 4100 x 600 mm), np. w imitacji betonu. Modele imitujące drewno kosztują od 100 do 140 zł za metr, a imitacje kamienia, jak trawertyn, od 110 do 400 zł wzwyż za metr, często z darmową dostawą przy większych zamówieniach. Na platformach takich jak Allegro czy Belmeb.pl ceny wahają się od 72 zł za metr dla mniejszych modułów w promocji i od 455 zł za modele premium, z rabatami do 15%.

Porównanie cen z lutym 2025: stabilność z lekkim wzrostem

W porównaniu do lutego 2025 roku, ceny blatów laminowanych w 2026 roku są stabilne, z niewielkim wzrostem o 5-10%, wynikającym z inflacji i rosnących kosztów surowców. W hurtowniach ceny nieznacznie spadły, o około 5%, dzięki większej konkurencji online i optymalizacji dystrybucji. Na stronach producentów ceny wzrosły średnio o 8%. W porównaniu do blatów drewnianych, które podrożały o 20-30% (np. buk z 220-300 zł za metr kwadratowy w 2025 roku do 250-350 zł w 2026 roku), blaty laminowane pozostają najtańszą opcją. Luty 2026 to dobry moment na zakup dla osób szukających ekonomicznych i estetycznych rozwiązań do kuchni.

