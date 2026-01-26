Kuchnia 2026 – przestrzeń codziennego użytku

Jeszcze kilka lat temu kuchnia była przede wszystkim dobrze zaprojektowaną scenografią. Dziś – i jeszcze wyraźniej w 2026 roku – staje się centrum domowego życia: miejscem spotkań, pracy, odpoczynku i codziennych rytuałów. Projektanci coraz częściej mówią wprost: liczy się niechwilowy efekt wizualny, lecz to, jak przestrzeń działa po pięciu, dziesięciu czy piętnastu latach użytkowania.

To właśnie ta zmiana łączy wszystkie najważniejsze trendy kuchenne na 2026 rok.

Ryflowane fronty: detal, który ma znaczenie

Ryflowane fronty meblowe nie są już sezonową modą. W 2026 roku stają się jednym z kluczowych narzędzi porządkowania przestrzeni. Ich regularna struktura wprowadza rytm, głębię i subtelny efekt trójwymiarowości, który zmienia odbiór całej zabudowy.

Jak podkreślają projektanci, ryflowanie potrafi całkowicie odmienić charakter kuchni. Nawet duże powierzchnie wyglądają lżej, a meble zyskują bardziej architektoniczny charakter. Nic dziwnego, że ten detal coraz częściej pojawia się nie tylko na frontach szafek, ale też na wyspach kuchennych, zabudowach AGD czy witrynach.

Istotne są też korzyści praktyczne. Takie powierzchnie lepiej maskują drobne zabrudzenia i odciski palców, pozytywnie wpływają też na akustykę wnętrza.

Ryflowane fronty dobrze komponują się z drewnem, kamieniem naturalnym, szkłem i metalami, dzięki czemu łatwo dopasować je do różnych stylów we wnętrzach.

i Autor: serwis prasowy marki Orac/ Materiały prasowe Elastyczny panel ścienny Valley marki Orac Design

Kolory, które mówią więcej

W trendach kuchennych na rok 2026 nie mogło zabraknąć koloru roku 2026 Instytutu Pantone – Cloud Dancer 11-4201. To biel miękka, ciepła, niemal świetlista. Zastępuje chłodne, laboratoryjne odcienie, wprowadzając spokój i przytulność. Cloud Dancer nie konkuruje z innymi elementami wnętrza. Działa raczej jak baza, neutralne światło, które wydobywa fakturę materiałów i podkreśla jakość wykończenia.

W trendach na 2026 rok wracają jasne kuchnie, nie zabraknie też bardziej nasyconych odcieni, jak:

ciemną zieleń z nutą niebieskiego i szarości oraz odcienie zieleni inspirowane naturą , które dodają głębi

oraz , które dodają głębi ciepłe mieszanki szarego i beżu czy piaskowe tony , które mogą służyć jako bezpieczna baza dla detali

czy , które mogą służyć jako bezpieczna baza dla detali ciemne, nasycone akcenty – burgundy, głęboka zieleń czy grafit – stosowane w meblach, wyspach lub ceramice

i Autor: BRICMATE/ Materiały prasowe

Kuchnia zaprojektowana "na wymiar"

W 2026 roku oznacza to coś więcej niż idealne dopasowanie do wnętrza. Coraz częściej projektuje się ją pod konkretne nawyki i rytuały domowników.

Są to strefy specjalne, np. dla miłośników kawy, wina, indywidualna organizacja wnętrz szafek, lub unikalna kolorystyka frontów. To detale, które sprawiają, że kuchnia naprawdę jest skrojona pod jej użytkownika.

Do gry wraca także rzemiosło, choć w nowoczesnym wydaniu. Precyzyjne frezowania, perfekcyjne łączenia i ręcznie wykańczane elementy są odpowiedzią na potrzebę autentyczności i trwałości. W świecie masowej produkcji coraz większą wartością stają się unikalne przedmioty zaprojektowane na lata.

i Autor: PullCast/ Materiały prasowe

Funkcjonalność to fundament

Jednym z najmocniejszych trendów kuchennych w 2026 roku jest rosnąca świadomość ergonomii. Dobrze zaprojektowana kuchnia ma pomagać w pracy, a nie męczyć. Dlatego standardem stają się rozwiązania, które jeszcze niedawno były domeną kuchni z najwyższej półki, dostępne dla nielicznych, jak inteligentne szuflady i oświetlenie – reagujące na ruch lub sterowane aplikacją, zróżnicowane lub regulowane wysokości blatów, zabudowy AGD ukryte za dużymi frontami, czy płyty grzewcze zintegrowane z blatem. A za rogiem czekają jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania jak np. niewidzialne płyty grzewcze, jak na zdjęciu poniżej.

i Autor: INVISACOOK/ Materiały prasowe

Materiały i formy – naturalne, miękkie

Projektanci coraz częściej odchodzą od chłodnych, lśniących powierzchni na rzecz materiałów, które są nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim przyjemne w odbiorze i trwałe. W 2026 roku będą królowały naturalne materiały i organiczne formy.

Zamiast jednolitych, sztucznych laminatów pojawia się zainteresowanie teksturami przypominającymi naturę: matowym kamieniem, drewnem o głębokiej fakturze oraz ceramiką. Kluczowe są materiały, które mają „duszę” – bez krzykliwych wzorów, ale jakościowe.

Także formy mebli i detali odbiegają od surowych geometrycznych linii. Projektanci proponują łagodniejsze, bardziej zaokrąglone kształty wysp, blatów czy półek – elementy te mają tworzyć przyjazny charakter i uspokajać wzrok.

i Autor: ZAJC/ Materiały prasowe