Przestarzała moda czy wciąż potrzebny dodatek? Zasłony - ile za nie zapłacimy w marcu 2026?

Dlaczego Polacy nadal wieszają zasłony?

Zasłony to nie tylko dekoracja okna – to wielofunkcyjny element, który realnie poprawia codzienne życie. Regulują dopływ światła, zapewniając prywatność i chroniąc przed promieniowaniem UV, a jednocześnie dodają wnętrzu ciepła i charakteru. W 2026 roku, gdy trendy skupiają się na zrównoważonych i inteligentnych rozwiązaniach, zasłony oferują coś więcej: izolację termiczną (zmniejszają straty ciepła zimą i chronią przed upałem latem), redukcję hałasu z zewnątrz oraz antyalergiczne właściwości w wybranych tkaninach. Są niezastąpione szczególnie w sypialniach, salonach i pokojach dziecięcych, gdzie łączą estetykę z praktycznością.

Wiele osób odkrywa na nowo ich uniwersalność – zasłony potrafią optycznie powiększyć przestrzeń, zamaskować niedoskonałości okna czy stworzyć przytulny klimat bez wielkich nakładów.

Gdzie kupić zasłony w 2026? Najlepsze miejsca na zakupy

W marcu 2026 zasłony znajdziesz w trzech głównych kanałach, każdy z nich ma swoje mocne strony. Popularne markety budowlane kuszą gotowymi modelami w atrakcyjnych cenach i możliwością natychmiastowego zabrania zakupów – idealne dla osób, które cenią szybki efekt przy remoncie. Dedykowane salony z tkaninami oferują szycie na wymiar, profesjonalne doradztwo projektowe i dostęp do tkanin premium, co sprawdza się przy bardziej wymagających aranżacjach. Najszerszy wybór i często najciekawsze promocje czekają online: porównasz setki modeli, zamówisz próbki tkanin do domu i skorzystasz z dostawy kurierem. Niezależnie od wyboru, marzec to dobry moment na zakupy – wiele sklepów ma wiosenne wyprzedaże.

Rodzaje zasłon – od klasycznych materiałów po inteligentne rozwiązania

Materiały

W 2026 roku królują tkaniny poliestrowe (lekkość, odporność na zagniecenia i łatwe pranie), welurowe (miękkość i elegancki wygląd), lniane oraz bawełniane (naturalny, ekologiczny klimat). Woalowe modele dodają lekkości, a żakardowe – dekoracyjności. Wybór zależy od efektu: od zwiewnych, romantycznych po ciężkie, zaciemniające i termoizolacyjne.

Zaciemniające (blackout i dimout)

Modele blackout blokują nawet 100% światła – must-have w sypialniach. Dimout częściowo przyciemniają, a jednocześnie chronią przed przegrzaniem. Często łączą welur z dodatkową podszewką, co poprawia akustykę i izolację. Idealne do pomieszczeń, gdzie zależy Ci na pełnej kontroli nad światłem.

Inteligentne (automatyczne)

To zasłony z wbudowanym napędem elektrycznym – sterowane pilotem, aplikacją mobilną lub głosowo (kompatybilne z systemami smart home). W 2026 roku stają się coraz bardziej dostępne, ułatwiając codzienne życie i integrując się z całym domem inteligentnym.

Od czego zależy cena zasłon? Kluczowe czynniki, które wpływają na koszt

Koszt zasłon nie jest przypadkowy – wynika z kilku konkretnych elementów. Najważniejszy to rodzaj i jakość materiału (poliestrowy budżetowy vs. welur lub len premium). Dalej liczy się rozmiar i sposób wykonania: gotowe panele są najtańsze, tkaniny na metry dają elastyczność, a szycie na wymiar podnosi cenę przez robociznę. Funkcjonalność też gra rolę – standardowe, zaciemniające czy termiczne. Dodatkowe wykończenia (taśma marszcząca, przelotki, haczyki, podszewka, aplikacje) oraz ewentualny mechanizm automatyczny finalizują rachunek. Pamiętaj: promocje w marketach i online potrafią obniżyć cenę nawet o 20-30%.

Ile kosztują zasłony w marcu 2026? Aktualny przegląd cen

Zasłony gotowe (standardowe rozmiary ok. 140x250/270 cm)

Najtańsze matowe lub podstawowe modele na taśmie lub przelotkach zaczynają się od 27,50 zł za panel. Średnia cena oscyluje w granicach 40–80 zł, a welurowe lub dekoracyjne mieszczą się w 50–110 zł.

Zasłony zaciemniające (blackout)

Ceny wahają się od 39,90 zł za podstawowe modele 100% zaciemniające (wysokość 300 cm) do 110–180 zł za wersje premium z wyższą gramaturą i welurem. Standardowy panel 140x245/270 cm blackout najczęściej kosztuje 60–120 zł.

Zasłony na metry / tkaniny zasłonowe

Materiały na metry (szerokość 150–160 cm) to wydatek 20–40 zł za metr bieżący w wersjach podstawowych i matowych. Welurowe lub premium blackout dochodzą do 50–180 zł/mb, ale dają pełną swobodę szycia.

Zasłony inteligentne (automatyczne)

Sam mechanizm elektryczny (napęd + sterowanie) kosztuje od 300–730 zł w zależności od typu (Bluetooth, Zigbee, app). Całkowity koszt za okno z tkaniną i montażem zaczyna się od 500 zł wzwyż.

Zasłony na wymiar / szyte na zamówienie

Komplet dwóch zasłon na typowe okno (z podszewką lub bez) to wydatek od 1050 zł w wersji budżetowej, przez 1650–2300 zł w standardzie, aż po ponad 4000 zł w segmencie premium.

Ceny w marketach budowlanych i online są bardzo zbliżone – największe okazje pojawiają się przy zakupie kompletów lub w promocjach wiosennych.

Porównanie cen zasłon marzec 2026 vs marzec 2025

W porównaniu do marca 2025 roku ceny zasłon utrzymały się na stabilnym poziomie. Gotowe modele i tkaniny na metry nadal zaczynają się od ok. 27–40 zł, a blackout nie podrożały znacząco. W segmencie na wymiar budżetowe komplety kosztują podobnie jak rok temu (od 1050 zł), z nieznacznym wzrostem (5–10%) jedynie w wersjach premium – to efekt inflacji i droższych surowców. Inteligentne mechanizmy stały się nawet bardziej dostępne dzięki szerszej ofercie producentów. Ogólnie marzec 2026 to nadal dobry moment na zakup – ceny są przewidywalne, a wybór ogromny.

Podsumowując, niezależnie od budżetu w 2026 roku zasłony pozostają praktycznym i stylowym wyborem do każdego remontu. Wybierz mądrze – a Twoje okna zyskają nie tylko osłonę, ale prawdziwy charakter.

Artykuł powstał z wykorzystaniem narzędzi AI.

20

