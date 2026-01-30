Z pasji do grafiki i ilustracji. O tym, jak powstał wall-being

Pomysł na stworzenie marki wall-being (ig: wallbeing) narodził się z zamiłowania do ilustracji, grafiki i plakatów. Katarzyna Głogowska od zawsze była zafascynowana sztuką wizualną, dlatego idea stworzenia przestrzeni, która połączy młodych, utalentowanych artystów z miłośnikami współczesnej grafiki, okazała się dla niej naturalnym krokiem. Jak mówi założycielka:

- W tamtym czasie [11 lat temu] na rynku nie było tego rodzaju sklepu, a ja czułam, że wokół jest tylu niezwykle utalentowanych młodych twórców, których prace powinny trafić do ludzi, do domów, inspirować, poprawiać nastrój i dodawać kolorów codzienności.

Katarzyna chciała dać artystom szansę na dotarcie do osób szukających czegoś więcej niż tylko dekoracji – sztuki, która wzbogaca codzienne życie. Ogromną inspiracją do działania była dla niej także polska szkoła animacji i ilustracji.

Polska szkoła animacji i ilustracji w dużej mierze ukształtowała sposób, w jaki myślę o obrazie. Lenica, Borowczyk, Szancer czy Antonisz pokazywali, że ilustracja może opowiadać historie, budzić emocje i mieć własny, rozpoznawalny język. Ważne było dla mnie także to, że ich twórczość nie zamykała się w galerii, ale funkcjonowała w codzienności. Zakładając sklep, chciałam nawiązać właśnie do tej postawy - łączyć autorskość i artystyczną wolność z formami, które mogą być blisko ludzi i ich życia.

Sztuka, która wpływa na nastrój

Plakaty dostępne w wall-being to nie tylko dekoracyjny akcent we wnętrzu, ale także sposób na poprawę samopoczucia i wniesienie pozytywnych emocji do naszych domów i mieszkań. Dostępne kolekcje są zróżnicowana, od odważnych, energetycznych dzieł wpisujących się w trend dopamine decor, po minimalistyczne wzory idealne do spokojnych, skandynawskich przestrzeni.

- Wierzę, że miejsca, w których spędzamy czas, mają realny wpływ na nasze samopoczucie. Dlatego wypełniajmy wnętrza sztuką wspaniałych polskich artystów i otaczajmy się przedmiotami, które wyrażają nasze pasje, zainteresowania, wrażliwość i poczucie humoru. Plakat na ścianie może stać się źródłem codziennej inspiracji, emocjonalnym punktem zaczepienia albo po prostu czymś ładnym, co poprawia nastrój i sprawia przyjemność. Właśnie w ten sposób rozumiemy wall-being - jako małe, codzienne wsparcie dla dobrego samopoczucia - podkreśla i dodaje:

Tak jak w polskiej szkole ilustracji i animacji, bliskie jest nam myślenie o obrazie jako o nośniku historii: nasi artyści i artystki opowiadają piękne, często bardzo emocjonalne albo pełne humoru historie, dzięki czemu ich prace nie są jedynie dekoracjami ściennymi, ale mają swój charakter i znaczenie.

Wall-being stawia na sztukę, która ma swoje miejsce w różnych przestrzeniach – zarówno w domach, biurach, jak i lokalach gastronomicznych. Daje to możliwość zaspokojenia różnorodnych gustów, jednocześnie łącząc estetykę z funkcjonalnością. Plakaty, które powstają w pracowniach młodych artystów, mają swoją wyjątkową siłę i charakter, dlatego są dedykowane osobom, które szukają czegoś autentycznego.

Artystyczna współpraca. Nie szukają wielkich nazwisk

Za sukcesem marki stoją przede wszystkim pełni pasji plakaciści, których twórczość dociera do szerokiego grona odbiorców. Katarzyna i jej zespół aktywnie poszukują nowych talentów, zarówno w internecie, jak i na targach sztuki. Nierzadko to młodzi ludzie sami się do nich zgłaszają.

- Raz w miesiącu nasz dziewczyński team zbiera się na naradę i wybieramy spośród zgłoszeń te projekty, które uważamy za najciekawsze i takie, które dobrze „zagrają” z plakatami, które mamy już w ofercie. Warto podkreślić, że mamy tylu niesamowicie zdolnych artystów, że wybór bywa bardzo trudny i często prowadzi do gorących dyskusji. Nie jesteśmy w stanie zaprosić wszystkich do współpracy, dlatego proces selekcji jest dla nas tak ważny, choć bywa niełatwy. Po podjęciu decyzji artyści proponują plakaty, które chcieliby sprzedawać w naszym sklepie - podpisujemy umowę, wprowadzamy twórcę oraz jego wzory na stronę i od tego momentu prace trafiają do klientów jako finalny produkt.

Aktualnie w ofercie wall-being można znaleźć dzieła aż 123 artystów, którzy wykorzystują różnorodne techniki i style.

- Od abstrakcji, typografii i kolażu, przez naturę, sport i architekturę. Łącznie oferujemy dziś prawie trzy tysiące wzorów, co pozwala dobrać plakat do bardzo różnych potrzeb i wrażliwości.

Od marzenia do biznesu. Wyzwania i sukcesy marki wall-being

Pierwsze lata działalności wall-being nie były łatwe. Tak wspomina je Katarzyna:

- Na początku sporą trudnością była dla nas produkcja i logistyka. Nie drukowaliśmy plakatów u siebie, tylko korzystaliśmy z zewnętrznych drukarni, a znalezienie miejsca, które oferowałoby naprawdę wysoką jakość i jednocześnie było na tyle blisko biura, żeby nie tracić czasu na codzienne dojazdy, okazało się trudniejsze, niż się spodziewaliśmy. Do tego w 2015 roku rynek w Polsce wyglądał zupełnie inaczej - praktycznie nie było podobnych sklepów z autorskimi plakatami. Musieliśmy więc nie tylko budować markę, ale też pokazywać klientom, że plakat może być czymś więcej niż dekoracją i że fajnie mieć w domu autorski produkt, który niesie ze sobą wartość artystyczną.

Aktualnie, dzięki wykorzystaniu ploterów w pracowni, wall-being zyskał niezależność i pełną kontrolę nad jakością wydruków.

- Wykorzystujemy technologię druku pigmentowego w 12 kolorach, która uznawana jest za najlepszy wybór do profesjonalnych wydruków artystycznych. Gwarantuje wyjątkową głębię kolorów, ostrość detali i wysoką odporność na blaknięcie. Drukujemy na własnych ploterach, co daje nam niezależność i pełną kontrolę nad każdym wydrukiem. Jakość jest dla nas absolutnym priorytetem. W ofercie mamy też kolekcjonerskie, limitowane edycje plakatów reprodukowane w szlachetnych technikach takich jak: sitodruk, linoryt, drzeworyt, risografia, giclee. Wśród grafik znajdują się numerowane i sygnowane prace, których oryginalność potwierdzają Certyfikaty Autentyczności.

Wall-being to dziś marka, która z sukcesem łączy artystów z szeroką publicznością. A chęć dzielenia się sztuką nadal pozostaje głównym fundamentem, na którym Katarzyna i jej zespół opierają swoje działania.

