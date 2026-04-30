Po zimie zadbaj o bezpieczeństwo domu – serwis instalacji grzewczej i rola czujników dymu i czadu

Wiosną, po zakończeniu sezonu grzewczego, wiele usterek staje się bardziej widocznych – nieszczelności kotłów, osady w przewodach kominowych czy nieprawidłowa wentylacja mogą prowadzić do poważnych zagrożeń. W związku z tym konieczne staje się m.in. sprawdzenie wentylacji, konserwacja i czyszczenie piecyków oraz wymiana baterii w sterownikach.

Zaniedbanie tych czynności może mieć poważne konsekwencje, co potwierdzają dane dotyczące bezpieczeństwa w polskich domach. Pożary i zatrucia tlenkiem węgla najczęściej wynikają z wad lub niewłaściwego użytkowania urządzeń grzewczych i instalacji elektrycznych. Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w 2024 roku odnotowano blisko 30 tysięcy pożarów w budynkach mieszkalnych oraz ponad 4 tysiące interwencji związanych z emisją tlenku węgla. To pokazuje, że problem dotyczy milionów domów i mieszkań, niezależnie od wielkości i standardu budynku.

Dlaczego trzeba serwisować instalacje po zimie?

Po intensywnym sezonie grzewczym instalacje wymagają kontroli, aby upewnić się, że nadal działają sprawnie a ich użytkowanie jest bezpieczne. Dzięki regularnemu przeglądowi sprawdzimy:

drożność i szczelność przewodów kominowych oraz wentylacyjnych;

szczelność i prawidłowe działanie zaworów oraz połączeń w instalacji gazowej;

stan i bezpieczeństwo instalacji elektrycznych oraz systemów odgromowych;

odpowiednie działanie wentylacji mechanicznej i systemów odprowadzania spalin.

Systematyczne kontrole i konserwacja znacząco wydłużają żywotność urządzeń grzewczych, poprawiają ich wydajność, a przede wszystkim zmniejszają ryzyko awarii i zagrożenia pożarowego dla domowników.

Dym widać i czuć, czadu nie – podstępne zagrożenie w domu

W przypadku pożaru pierwszym sygnałem zagrożenia jest najczęściej dym – widoczny lub wyczuwalny już po zapachu. Zanim jednak ogień stanie się dostrzegalny dla domowników, czujniki dymu mogą wykryć nawet minimalne ilości cząstek dymu, dając czas na bezpieczną ewakuację, co jest szczególnie istotne w nocy, gdy organizm jest mniej czujny, a reakcje wolniejsze. Natomiast tlenek węgla jest bezwonny i bezbarwny, a pierwsze objawy zatrucia nim to ból głowy, zmęczenie i osłabienie. W praktyce wystarczy kilka minut, aby zdrowy dorosły stracił przytomność, a u dzieci i osób starszych objawy zatrucia pojawiają się szybciej i mają cięższy przebieg. Sygnał czujnika CO daje czas i szansę na natychmiastowe przewietrzenie pomieszczeń oraz wezwanie pomocy.

– W praktyce wczesne wykrywanie zagrożeń pożarowych zależy przede wszystkim od obecności czujników, które w odpowiedni sposób zostały zamontowane w pomieszczeniach – podkreśla Paweł Warski, Business Development Manager z firmy Ei Electronics produkującej czujniki dymu i tlenku węgla. – Czujniki dymu i tlenku węgla to niezbędne uzupełnienie każdej instalacji grzewczej. A jej przegląd po sezonie zimowym to dobra okazja, aby zamontować urządzenia i upewnić się, że cały dom jest objęty ochroną.

Autor: Ei Electronics/ Materiały prasowe

Czujniki dymu i czadu – jak je stosować?

Aby czujniki naprawdę chroniły domowników, warto pamiętać o kilku prostych zasadach dotyczących ich montażu i użytkowania.

Czujniki dymu najlepiej zamontować:

na suficie w korytarzach i ciągach komunikacyjnych – to miejsca, w których alarm dotrze najszybciej do wszystkich domowników;

blisko sypialni i pokojów dziennych;

na każdej kondygnacji.

Czujniki tlenku węgla (CO) powinny być zamontowane:

przy urządzeniach spalających paliwo – kotłowniach, kominkach, kuchenkach gazowych czy piecach (w odległości 1–3 metrów od urządzenia);

ale także w pokojach bez urządzeń grzewczych – najlepiej w tzw. strefie oddychania (ok. 1,5–1,8 m nad podłogą), z zachowaniem minimum 30 cm od narożników i ścian.

Oba typy czujników uzupełniają się nawzajem i nie mogą zastępować się wzajemnie. Istotna jest także certyfikacja – w przypadku czujników dymu jest to EN 14604:2005+AC:2008, a tlenku węgla PN‑EN 50291‑1:2018‑06+AC:2021‑03.

– Czujnik dymu i czujnik tlenku węgla to dwa różne urządzenia– wyjaśnia Paweł Warski, Business Development Manager w Ei Electronics. – Czujnik dymu reaguje na dym, a czujnik CO ostrzega przed niewidocznym, bezwonnym czadem – dlatego jedno nie zastępuje drugiego - tłumaczy Warski. - Ważne, aby urządzenia były certyfikowane, posiadały oznakowanie CE i deklaracje zgodności, a czujniki CO dodatkowo znak budowlany B, a ich badania powinna potwierdzać akredytowana jednostka, w Polsce to CNBOP-PIB.

Co warto sprawdzić po zimie: checklista

Drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych Szczelność instalacji gazowej i sprawność zaworów Stan przewodów elektrycznych i systemu piorunochronnego Prawidłowe działanie wentylacji i odprowadzania spalin Obecność czujników dymu w każdym pomieszczeniu mieszkalnym (poza kuchnią i łazienką) Obecność czujników tlenku węgla w pobliżu urządzeń spalających paliwo Sprawdzenie baterii i działania czujników

Połączenie rutynowego przeglądu instalacji grzewczej z montażem czujników daje mieszkańcom realną ochronę i spokój – koszt konserwacji instalacji i zakupu czujników to inwestycja w bezpieczeństwo i zdrowie domowników. Jednocześnie to krok, który znacząco zwiększa ochronę domu, zanim obowiązek posiadania czujników wejdzie w życie.