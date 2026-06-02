Ile kosztują narzędzia ręczne potrzebne na budowie w 2026 roku?

Jakie narzędzia ręczne przydają się na budowie?

Narzędzia ręczne pozostają podstawowym wyposażeniem zarówno profesjonalnych ekip budowlanych, jak i inwestorów prowadzących budowę systemem gospodarczym. Do najczęściej używanych należą młotki, kielnie, poziomice, miary zwijane, szczypce, łomy, przecinaki czy klucze nastawne. Są one wykorzystywane podczas prac murarskich, wykończeniowych, montażowych oraz pomiarowych. Nawet przy szerokim zastosowaniu elektronarzędzi trudno wyobrazić sobie realizację inwestycji bez podstawowych narzędzi ręcznych.

Przy kompletowaniu wyposażenia warto zwrócić uwagę na częstotliwość użytkowania. Narzędzia wykorzystywane codziennie, takie jak miary, poziomice, młotki czy szczypce, opłaca się kupić na własność. W przypadku specjalistycznych narzędzi używanych sporadycznie, np. profesjonalnych obcęgów do zbrojeń, zaawansowanych nitownic ręcznych czy dużych zestawów kluczy, korzystniejszym rozwiązaniem może być wypożyczenie. Pozwala to ograniczyć koszty inwestycji i uniknąć wydatków na sprzęt wykorzystywany jedynie przez krótki czas.

Aktualne ceny narzędzi ręcznych na budowę 2026

Miara zwijana 3 m – około 11 zł

Miara zwijana 3 m z powłoką nylonową – około 11 zł

Miara zwijana 3 m MID – około 12 zł

Miara zwijana 5 m – około 20 zł

Miara zwijana 7,5 m – około 32 zł

Miara zwijana 8 m – około 79 zł

Poziomica 40 cm – około 50 zł

Poziomica 60 cm podstawowa – około 80 zł

Poziomica 60 cm wzmacniana – około 163 zł

Poziomica 60 cm profesjonalna – około 318 zł

Młotek ślusarski 300 g – około 25 zł

Młotek ślusarski 500 g – około 35 zł

Młotek murarski – około 45 zł

Młotek gumowy – około 30 zł

Kielnia trapezowa – około 18 zł

Kielnia nierdzewna – około 25 zł

Paca stalowa – około 35 zł

Paca zębata – około 30 zł

Szpachelka 50 mm – około 10 zł

Szpachelka 100 mm – około 15 zł

Skrobak budowlany – około 20 zł

Łom budowlany 600 mm – około 45 zł

Przecinak murarski – około 35 zł

Obcęgi zbrojarskie – około 40 zł

Szczypce uniwersalne – około 35 zł

Kombinerki profesjonalne – około 55 zł

Klucz nastawny 250 mm – około 40 zł

Zestaw kluczy płasko-oczkowych – około 120 zł

Nóż techniczny – około 15 zł

Skrzynka na narzędzia – około 90 zł

O czym pamiętać przy wyborze narzędzi ręcznych?

Przy zakupie narzędzi ręcznych warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jakość wykonania, trwałość materiałów oraz ergonomię uchwytów. Dobrze dobrane narzędzia zwiększają komfort pracy, poprawiają bezpieczeństwo i pozwalają ograniczyć ryzyko awarii podczas realizacji inwestycji. Warto również porównać parametry techniczne kilku modeli, ponieważ różnice cenowe często wynikają z zastosowanych materiałów, dokładności wykonania oraz długości gwarancji producenta.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

