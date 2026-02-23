Z ulgi mieszkaniowej PIT mogą skorzystać osoby, które sprzedały dom lub mieszkanie w okresie do pięciu lat po jego zakupie, a dochód zainwestowały w kupno, budowę, rozbudowę, remont oraz wykończenie nowego mieszkania lub domu na własne potrzeby. Wszystkie wydatki poniesione na ten cel można odliczyć od podatku dochodowego. Rząd przygotował nowe przepisy, które zawężą liczbę osób mogących skorzystać z ulgi. Zmiany mają na celu wprowadzenie zasad sprawiedliwości podatkowej, co podkreślane jest w uzasadnieniu projektu nowelizacji PIT.

Ulga mieszkaniowa – teraz korzystasz, nawet jeśli masz już mieszkanie

Ulga mieszkaniowa pozwala zaoszczędzić 19% podatku, jaki należałoby odprowadzić przy sprzedaży nieruchomości w czasie mniejszym niż 5 lat. Podatek należałby się od różnicy pomiędzy ceną zakupu a sprzedaży, czyli zysku, co należy rozumieć jako dochód sprzedającego.

Jeżeli w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego podatnik dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości, a równowartość przychodu uzyskanego z tego tytułu przeznaczył na własne cele mieszkaniowe, może skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

W rozumieniu aktualnych przepisów własne cele mieszkaniowe podatnika nie muszą ograniczać się do posiadania przez niego tylko jednego mieszkania czy domu. W ten sposób z ulgi mieszkaniowej może korzystać także podatnik, który ma już nieruchomość mieszkalną i może nabyć kolejną, także zaspokajając swoje potrzeby mieszkalne. Mając już mieszkanie i nabywając kolejne, a następnie sprzedając je przed upływem pięciu lat i przeznaczając pieniądze z tej sprzedaży na inną nieruchomość mieszkaniową, zyskuje się prawo do ulgi. Co więcej, ulgę mieszkaniową można uzyskać również na remont posiadanego już przez podatnika mieszkania (domu).

Ulgi na mieszkanie nie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną. Jeżeli wydatek na termomodernizację rozliczony został w uldze mieszkaniowej, nie można go włączyć do ulgi termomodernizacyjnej.

Jak obliczyć ulgę mieszkaniową?

Kwota jest limitowana i zależy od tego, w jakiej części przychód zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że zwolniony będzie dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Dochód ze sprzedaży to różnica pomiędzy przychodem z tej sprzedaży a kosztami uzyskania przychodu, czyli ceną zakupu nieruchomości; różnica może zostać powiększona o sumę ewentualnych odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Jeśli przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe podatnika, to wówczas dochód w całości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku.

Ulga mieszkaniowa – co można odliczyć?

W uldze mieszkaniowej można rozliczyć nie tylko zakup nowej nieruchomości (mieszkanie, budynek, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, działka, także udziały) na własne cele mieszkaniowe oraz materiały budowlane i instalacyjne, prace budowlane i wyposażenie domu. W sumie katalog wydatków uprawniających do ulgi mieszkaniowej jest bardzo szeroki.

Odliczenie może obejmować także koszt zakupu niezbędnego sprzętu AGD, np. kuchenki, płyty grzewczej, piekarnika, zmywarki, pralki czy systemu oświetlenia i trwale wbudowanych mebli, jak systemu zabudowy kuchennej czy szaf wnękowych.

Ulga mieszkaniowa – jakie dokumenty?

Odliczenia dokonuje się na formularzu PIT-39.

Ulga mieszkaniowa – nowe przepisy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza cały pakiet propozycji zmian w systemie fiskalnym.

W przypadku ulgi mieszkaniowej zbyt szeroko interpretowane było sformułowanie „własnych celów mieszkaniowych”. Zmiana ma doprecyzować zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej, poprzez wskazanie, że będzie ona służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Realizacją tych potrzeb będzie nabycie nieruchomości lub praw o charakterze mieszkalnym albo gruntów pod budowę własnego domu, jeżeli podatnik nie ma innej nieruchomości, lokalu mieszkalnego lub prawa do takowych - dotyczy to również posiadania współwłasności innej nieruchomości lub prawa do niej w przynajmniej 50%.

Wyłączone będą nieruchomości lub prawa nabyte w drodze spadku oraz jedna nieruchomość objęta wspólnością majątkową małżeńską albo jedne prawo majątkowe objęte wspólnością majątkową małżeńską.

