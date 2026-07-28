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Ile dziś kosztują stare domy?

Nie istnieje jedna miarodajna średnia dla całej Polski, ponieważ w cenie starego domu często najważniejsza jest działka i lokalizacja. Przykładowe oferty z lipca 2026 r. w serwisie OtoDom pokazują skalę różnic: drewniany dom o powierzchni 55 m² na Podkarpaciu można kupić za niecałe 100 tys. zł, zaś na górnośląskiej wsi stary dom o powierzchni 70 m² to dziś wydatek rzędu 220 tys. zł. Na Mazowszu za podobny standard zapłacimy ok. 275 tys. zł. Dom do generalnego remontu pod Krakowem to już koszt większy, ok. rzędu ok. 380 tys. zł, natomiast 200-metrowy dom - 795 tys. zł.

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Ile trzeba wyłożyć na remont starego domu?

Największy błąd, jaki mogą popełnić inwestorzy przy opracowaniu budżetu, to liczenie wyłącznie kosztów wykończenia wnętrz. W starym budynku budżet pochłaniają przede wszystkim:

osuszanie i izolacja fundamentów,

naprawa dachu,

wymiana okien,

wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i ogrzewania,

tynki, podłogi i wyposażenie.

Aktualne cenniki podają ok. 150-280 zł za dodatkowy punkt elektryczny z materiałem, 500-1200 zł za punkt instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 300-450 zł/m² za ogrzewanie podłogowe z podstawowymi materiałami. Sama robocizna przy skuwaniu płytek kosztuje 60-100 zł/m², a przy układaniu nowych - 110-260 zł/m².

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Całkowita kwota zależy jednak od skali ingerencji. Może się zdarzyć, że za remont trzeba będzie zapłacić drugie tyle, co sama nieruchomość. Przed zakupem warto zsumować cenę nieruchomości, ekspertyzy, projekt, roboty, materiały, wywóz odpadów i ewentualny najem lokum zastępczego. Przyda się też rezerwa finansowa na prace ujawnione dopiero po odkrywkach.

Ile czasu zajmie generalny remont starego domu?

Nie ma jednego terminu. Generalny remont domu-kostki może trwać 10 miesięcy, a może i dwa lata. Renowacja mocno zniszczonego domu sudeckiego może zająć nawet dekadę. W praktyce remont zdrowej konstrukcji trzeba liczyć w miesiącach i planować co najmniej jeden sezon budowlany. Gdy dochodzą prace konstrukcyjne, osuszanie, formalności albo wykonywanie robót etapami, termin może wydłużyć się do kilku lat.

Autor: Manfred Rackelhuhn/ CC BY-SA 3.0 Zdjęcie ilustracyjne

Największe wyzwania

Przy zakupie starego domu najgroźniejsze są wady ukryte pod tynkiem, ociepleniem i podłogami: wilgoć, grzyb, skorodowane rury, aluminiowa instalacja elektryczna, osłabione stropy czy nieszczelny dach.

Nie bez znaczenia jest też kolejność prac podczas remontu. Najpierw trzeba usunąć wilgoć, naprawić konstrukcję i dach, następnie wymienić okna oraz instalacje, a dopiero potem wykańczać wnętrza. Odwrócenie tej kolejności oznacza ponowne kucie i podwójne wydatki.

Trudne bywa też znalezienie fachowców, którzy potrafią diagnozować nietypowe rozwiązania i podejmą się robót o nieprzewidywalnym zakresie.

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Czy zakup starego domu się opłaca?

Kupno starego domu się opłaca, jeżeli kupujemy dobrą lokalizację i działkę, konstrukcja jest w dobrym stanie, a łączny koszt zakupu oraz remontu pozostaje konkurencyjny wobec nowej budowy. Przed podpisaniem aktu notarialnego dom powinien obejrzeć konstruktor, a ślady wilgoci także ekspert mykologiczny.

Warto zlecić ekspertyzę, przygotować całościowy projekt i kosztorys oraz porównać trzy warianty: remont, rozbiórkę z budową nowego domu i rezygnację z zakupu. Stary dom jest okazją dopiero wtedy, gdy liczby potwierdzają jego potencjał.

To jak to jest - warto, czy nie warto?

Kupno starego domu może być dobrym sposobem na własną nieruchomość w atrakcyjnej lokalizacji, ale nie jest automatycznie tańszą alternatywą dla budowy. O opłacalności decyduje stan fundamentów, ścian nośnych, stropów i dachu oraz wartość działki. Jeżeli konstrukcja jest zdrowa, budynek nie ma poważnych pęknięć ani zawilgocenia, a układ można dostosować do potrzeb rodziny, remont ma ekonomiczny sens. Gdy trzeba wzmacniać fundamenty, wymieniać stropy i dach, koszt modernizacji może dorównać cenie nowego domu albo ją przekroczyć.

Do powstania artykułu wykorzystano AI.

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