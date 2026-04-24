Czy skrzynka pocztowa jest obowiązkowa w Polsce? Przepisy 2026

Tak – każdy właściciel nieruchomości musi ją mieć i umieścić w miejscu dostępnym dla listonosza, za jej brak możesz dostać karę nawet do kilku tysięcy złotych. Zgodnie z prawem pocztowym każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości mieszkalnej albo gruntu, na którym znajduje się budynek mieszkalny, obowiązany jest umieścić oddawczą skrzynkę pocztową w łatwo dostępnym miejscu. Dzięki temu można sprawnie oraz w bezpieczny i skuteczny sposób dostarczyć do niego i jego współmieszkańców korespondencję.

Gdzie zamontować skrzynkę pocztową przy domu jednorodzinnym?

Ustawa prawo pocztowe z 23 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1529) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2025, poz. 366, 820). Przepis o obowiązku umieszczenia skrzynki pocztowej w łatwo dostępnym miejscu znajduje się w art. 40 ust. 1 pkt 1. W ust. 2 wskazano, gdzie skrzynka pocztowa powinna być zamontowana.

W domach jednorodzinnych skrzynka pocztowa powinna znajdować się przed drzwiami wejściowymi albo w ogólnie dostępnej części nieruchomości, zwykle w ogrodzeniu.

Skrzynka pocztowa w bloku – jakie są wymagania dla mieszkań

W budynkach wielorodzinnych z co najmniej 3 lokalami mieszkalnymi w ogólnie dostępnej części domu powinien znajdować się zestaw skrzynek pocztowych, których liczba musi odpowiadać liczbie samodzielnych lokali, tak więc każdy właściciel odrębnego lokalu powinien mieć własną skrzynkę pocztową.

Na terenach wiejskich albo o rozproszonej zabudowie operator pocztowy ma prawo zainstalowania własnych oddawczych skrzynek pocztowych po uzgodnieniu tego z burmistrzem czy wójtem oraz z właścicielem, użytkownikiem wieczystym albo posiadaczem samoistnym nieruchomości.

Jaka skrzynka pocztowa spełnia wymogi prawa (wymiary, dostępność)

W skrzynce pocztowej musi się zmieścić (bez zginania) koperta formatu C4 (299 x 324 mm), a także przesyłka lub przesyłki o łącznej grubości 60 mm. W skrzynce powinien być otwór wrzutowy, który pozwala na umieszczenie w niej korespondencji o takich formatach. Jednocześnie jego konstrukcja nie może pozwalać na wyjęcie jej tą drogą.

Skrzynka pocztowa powinna zapewniać poufność korespondencji, więc na przykład nie powinna być przezroczysta lub ażurowa. Musi też chronić listy przed zniszczeniem przez czynniki atmosferyczne, na przykład deszcz czy śnieg. Każda skrzynka pocztowa musi być zaopatrzona w niepowtarzalny klucz, tak żeby mógł ja otworzyć tylko właściciel lokalu mieszkalnego, domu lub nieruchomości.

Gdzie kupić skrzynkę pocztową?

Najprościej to zrobić w najbliższej placówce pocztowej. Skrzynki pocztowe znajdziemy także w ofercie marketów ogólnego rodzaju, z wyposażeniem wnętrz albo budowlanych. W ofercie są nie tylko proste i oszczędne w wyrazie plastikowe lub metalowe konstrukcje, lecz także bardziej rozbudowane, dekoracyjne, tak żeby dopasować je do stylistyki domu lub ogrodzenia. Wybierając skrzynkę, warto sprawdzić, czy jest ona przeznaczona na ścianę domu, czy na ogrodzenie. Jeszcze innym rodzajem są skrzynki przelotowe przeznaczone do wmurowania w słupek ogrodzeniowy.

Kara za brak skrzynki pocztowej – ile możesz zapłacić

Za brak skrzynki pocztowej przy domu lub mieszkaniu w Polsce grozi kara grzywny w wysokości od 50 zł do nawet 10 000 zł. Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej wynika z przepisów Prawa Pocztowego i dotyczy właścicieli każdej nieruchomości, do której może być doręczana korespondencja. Karę nakłada Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), a jej wysokość zależy od stopnia szkodliwości czynu.

