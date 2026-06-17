Projekty złożone z dwóch budynków są popularne szczególnie wśród osób, które chcą zamieszkać poza miastem na obszernej działce. Przypominają nieco wiejską zabudowę siedliskową, z tą różnicą, że nie ma tu zabudowań gospodarskich, a wszystkie budynki pełnią funkcje mieszkalne. Połączone ze sobą uzupełniają się lub tworzą dwie osobne części mieszkalne. To może być idealne rozwiązanie dla dużej, wielopokoleniowej i zżytej ze sobą rodziny, która chce zamieszkać na łonie natury.

Dwa domy – parterowy i piętrowy

DCP322 Odense to dwa budynki zwrócone do siebie szczytami, które łączy w całość wąskie, krótkie przejście oraz zastosowane materiały wykończeniowe i architektura. Parterowa, mniejsza część ma większą powierzchnię zabudowy, większa jest piętrowa. Całość założenia charakteryzuje się spójnością architektoniczną i stylistyczną. Charakterystyczne dla całości są duże przeszklenia i zastosowanie elementów z drewna lub drewnopodobnych na częściach elewacji.

Do budynków prowadzą osobne wejścia. Parterowy to całkowicie niezależne mieszkanie. Jest tu częściowo zamknięta kuchnia od frontu i salon z jadalnią w części ogrodowej. Strefę nocną po drugiej stronie wejścia i korytarza zajmują dwie sypialnie – jedna z prywatną garderobą i łazienką oraz druga łazienka. Nad częścią mieszkalną znajduje się nieużytkowe poddasze, które najprościej zaadoptować na domowy magazyn.

Łącznik ma obniżony poziom w stosunku do jednego i drugiego domu – schodzi się tu po kilku stopniach. Miejsce to można przeznaczyć na wspólną kotłownię, pralnię czy tzw. brudną kuchnię.

Schody z łącznika tworzą część klatki schodowej wyższego domu. Parter zdominowany jest strefą dzienną złożoną z kuchni od frontu oddzielonej otwartą ścianką od jadalni i salonu. Oprócz niewielkiego przedsionka z garderobą przy wejściu zmieściła się tu mała łazienka i gabinet.

Na piętrze są ładne i ustawne trzy sypialnie. Największa z nich ma dużą garderobą i własną łazienkę, dla pozostałych dwóch przeznaczono drugą dużą łazienkę.

Nieużytkowe duże poddasze nad piętrem można przeznaczyć na składzik.

Dwie połączone stodoły

DS275 Katamaran już nazwą nawiązuje do swojej formy, która przypomina dwa kadłuby jachtu spięte krótkim łącznikiem. Dwie współczesne stodoły tworzące zespół różnią się wielkością, elementami wykończenia i rozplanowaniem wnętrz. Wykończenie elewacji obu domów łączy dwa piękne tradycyjne materiały: cegłę klinkierową i drewno. Większy kubaturowo dom ma elewacje wyłożone pierwszym z tych materiałów, mniejszy jest z zewnątrz oszalowany deskami w naturalnym kolorze drewna. „Kadłuby” spaja grafitowy dach z blachy łączonej na rąbek.

Obie części nie tworzą odrębnych zespołów mieszkalnych, a pomieszczenia w budynkach wzajemnie się uzupełniają funkcjonalnie. Mniejszy budynek to strefa dzienna, większy jest strefą mieszkalną, nocną i gospodarczą. Spina je łącznik, w którym umieszczone jest wejście do domu.

Większy budynek z ceglaną elewacją od frontu ma wkomponowany w parter garaż połączony z przedsionkiem w łączniku. Poza nim na tej kondygnacji znalazła się duża sypialnia – master bedroom z własną łazienką i garderobą, toaleta i kotłownia połączona z garażem. W drugim mniejszym domu cały parter to wielka strefa dzienna otwarta aż po skosy dachu. Trzon kominkowy pośrodku pomieszczenia rozdziela kuchnię i jadalnię od salonu.

Poddasze w domu cegły to dwie sypialnie rozdzielone przestrzenią korytarza z garderobą, klatką schodową i dużą łazienką.

Dwie parterowe stodoły wykończone drewnem

Projekt Z388 składa się z dwóch osobnych budynków w typie nowoczesnej stodoły z dachem dwuspadowym, połączonych szklanym łącznikiem. Oba budynki różnią się nieco wielkością i są przesunięte względem siebie. Przesunięcie zostało wykorzystane na przestrzeń podjazdu i podejścia od frontu i aranżację tarasu od ogrodu. Ściany zewnętrzne wykończone zostały deskowaniem z pionowych cienkich desek. Wszystkie okna i brama garażowa zostały wyodrębnione z bryły żelbetowymi ramami.

Projekt wyraźnie dzieli dom na dwie części. Strefa dzienna znajduje się w prawym budynku i jest otwarta na ogród. W tej części znajduje się również garaż na dwa samochody z bezpośrednim dostępem do sieni lub spiżarni. Lewa część domu to strefa nocna, obejmująca trzy przestronne sypialnie. Główna sypialnia posiada własną garderobę i łazienkę. W tej części znajduje się również duża łazienka i reprezentacyjny hol z wyjściem na zadaszony taras. Elementem łączącym oba budynki i zarazem wejściem do domu jest przeszklony łącznik.

Dwie stodoły z poddaszem i dużym garażem

Projekt Z315 to dwa budynki o różnej wielkości w typie nowoczesnej stodoły stojące obok siebie i spięte łącznikiem w ścianach szczytowych. Charakterystycznym elementem łączącym oba budynki jest materiał pokrycia dachowego z brązowych paneli z blachy łączonej na rąbek - ten sam materiał przedłużono również na całą elewację mniejszego z budynków. Elewację większego budynku pokryto kremowym tynkiem oraz beżową płytką klinkierową.

Projekt charakteryzuje się wyraźnym podziałem na dwie części: dzienną i nocną, połączone przeszklonym przedsionkiem. W mniejszym, parterowym budynku znajduje się strefa dzienna składająca się z przestronnego salonu, kuchni z sąsiadującą spiżarnią oraz kominka umieszczonego pośrodku strefy. Przeszklona ściana przesuwna i drugie wyjście na ogród powiększają salon o część tarasową latem. Cała boczna elewacja jest przeszklona, aby maksymalnie doświetlić to przestronne wnętrze, a od strony ogrodu umieszczono okno łączące się z oknami dachowymi.

W większym z budynków parter jest przeznaczony głównie na cele gospodarcze. Od frontu jest tu garaż na trzy auta z dwiema bramami garażowymi, a od ogrodu kotłownia łazienka i niewielki gabinet. Długi korytarz w środku łączy się z przejściem w łączniku i częścią dzienną w drugim domu. Położona z boku od ogrodu klatka schodowa wprowadza na obszerne poddasze. Rozdzielone jest ono na dwie części holem z łazienką. Całą lewą część zajmuje duża sypialnia z prywatną łazienką i garderobą. Po prawej są dwie kolejne sypialnie z garderobami. Pomieszczenia doświetlono tutaj oknami kolankowymi.

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Dwie parterowe stodoły z szerokim łącznikiem

Projekt złożony jest z dwóch parterowych budynków nieco różniących się wielkością i wykończeniem ścian zewnętrznych. Oba budynki Z461 są ustawione równolegle ze ścianami szczytowymi zrównanymi w jednej linii od frontu i niesymetryczne od strony ogrodu, co wykorzystano na wbudowanie tarasu z pergolą. W wykończeniu elewacji obu budynków zastosowano kontrast czerni i écru – dachy i elementy elewacji w czarnym kolorze zestawione są z jasną barwą ścian budynków wykończonych pionowymi deskami i płytkami klinkierowymi.

W odróżnieniu od poprzednich projektów łącznik pełni tutaj funkcję nie tylko połączenia dwóch budynków, ale jest częścią strefy dziennej i umieszczono w nim jadalnię z przeszkloną ścianą otwieraną szerokimi drzwiami przesuwnymi na taras. W tej części jest również umieszczone wejście i przedsionek. W budynku po prawej stronie umieszczony został salon i kuchnia z przeszklonymi ścianami i szerokimi drzwiami przesuwnymi na taras. Kuchnia posiada funkcjonalną spiżarnię i poziome okno doświetlające blat roboczy. W drugim po lewej stronie jest strefa nocna. Są tu trzy sypialnie, dwie łazienki, toaleta i dodatkowy pokój, który może być kolejną sypialnią.

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