Dom M242 Od serca – prosty, obszerny i z dodatkami

Ten projekt to klasyka architektury parterowego domu jednorodzinnego. Doskonale wpisuje się w każdy pejzaż. Będzie dobrze prezentować się zarówno pośród zabudowy w mieście, jak i jako samotny dom pod lasem. Jedną z jego podstawowych zalet jest prostota formy. Można za to poszaleć z dodatkami, które nadadzą mu indywidualnego charakteru. Doskonale wygląda z szarą lub grafitową dachówką, szarym boniowaniem i akcentami drewna ram okiennych, drzwi i bramy garażowej. Jego elewacje ożywiają różne kształty otworów okiennych.

Na 88 m² jest wszystko, o czym może zamarzyć trzyosobowa rodzina. W bryle domu znalazło się także miejsce na garaż. A także dwie obszerne sypialnie, z których jedna ma nawet bezpośrednie wyjście na taras. W razie potrzeby istnieje możliwość zagospodarowania przestrzeni poddasza na dodatkową przestrzeń do przechowywania.

W centralnej części jest ogromny, jasny salon z jadalnią do spędzania wspólnego czasu z rodziną i przyjaciółmi. Szerokie wyjście na taras kusi do wychodzenia na zewnątrz w wolnym czasie. Obszerny taras z tyłu domu kusi do przebywania na łonie przyrody niemal przez cały rok. A w ogrodzie oczywiście jabłonie starych odmian i dynie, które można przechować w chłodnej spiżarni. Jest ona w tym domu ulokowana w jednym z najbardziej optymalnych miejsc przewidzianych dla tego typu pomieszczeń. Umieszczenie małego domowego spichrza pomiędzy kuchnią a wiatrołapem (i garażem obok) pod warunkiem, że nie będzie on ogrzewany, pozwala zachować wewnątrz optymalną temperatury. Bezpośredni dostęp z kuchni przy zachowaniu dobrej izolacyjności drzwi i ściany jest najwygodniejszym z możliwych rozwiązań.

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Autor: Katalog Murator Projekty/ Materiały prasowe A107+AR1 Osiągalny 1, projekt: arch. Ewa Dziewiątkowska

Dom A107+AR1 Osiągalny 1 – „wszystkomający” na maleńką działkę

To mój wybór w kategorii „mały duży dom”. Powierzchnia jego zabudowy nie odzwierciedla przestronności, jaką cechują się jego wnętrza. Tutaj każdy metr powierzchni wewnątrz jest wykorzystany we właściwy sposób. Projekt idealnie łączy ekonomię z efektywnością. Dom jest także efektowny, bo grafitowe dwuspadowe pokrycie i drewniane elementy na elewacji i szklany daszek nad wejściem nadają mu nietuzinkowy elegancki wygląd.

Może być też oszczędny, bo przewidziano w nim możliwość montażu zestawu paneli fotowoltaicznych, których powierzchnia wraz z magazynem energii zaspokoi w dużej mierze potrzeby energetyczne mieszkańców.

W tym niewielkim domu o powierzchni zabudowy 69,66 m² może wygodnie zamieszkać rodzina z trójką dzieci. Dom ma wyraźnie rozdzielone strefy dzienną i nocną. W tej drugiej, na poddaszu znalazło się miejsce dla czterech sypialni i łazienki. Połowę parteru, czyli blisko 30 m² zajmuje salon z jadalnią, a wielkie przeszklenie drzwi tarasowych zapewnią mnóstwo dziennego światła. W letnie dni rodzinne spotkania i posiłki można przenieść na oddzielony tylko szkłem od jadalni duży taras.

Ciekawym rozwiązaniem jest osobna, choć niewielka kuchnia. Ściana oddzielająca ją od salonu wykorzystana jest z jednej i drugiej strony na szafki i kredens. Jest na parterze również łazienka i, co dziwi najbardziej na tej maleńkiej przestrzeni, również spiżarnia. Ulokowana pod schodami, najmniejsza z możliwych, ale jest! W dodatku w bardzo dogodnym miejscu przy ścianie zewnętrznej i nieogrzewanym wiatrołapie, co zapewni w środku odpowiedni mikroklimat do przechowywania owoców, warzyw i produktów spożywczych.

Autor: Katalog Murator Projekty/ Materiały prasowe M210c Jasna przestrzeń, projekt: arch. Katarzyna Słupeczańska

Dom M210c Jasna przestrzeń – obszerny i jasny z dużym tarasem

Ten dom o powierzchni użytkowej 156 m² jest po prostu piękny, przestronny i wygodny. W jego nazwie kryje się także jeszcze jedna jego charakterystyczna cecha – jest bardzo jasny, co zawdzięcza dużej powierzchni przeszkleń, m.in. zajmujących niemal całą ścianę szczytową elewacji ogrodowej. Chciałbym taki dom mieć na obszernej działce z dużym ogrodem, bo niemal połowę jego obwodu zajmuje przestrzeń tarasu, obejmująca również strefę wejścia.

Bryłę domu rozdziela na dwie części o różnej szerokości uskok od strony frontowej. Dwuspadowy dach ma z tego powodu z jednej strony również dwie połacie. W części szerszej na parterze jest bardzo duży dwustanowiskowy garaż oraz obszerna kotłownia, w której można wygospodarować miejsce na przechowywanie narzędzi i sprzętów ogrodowych, bo oprócz przejścia do garażu jest w niej zaprojektowane wyjście na ogród.

Węższą część parteru zajmuje duży salon z częściami jadalną i wypoczynkową rozdzielonymi klimatyczną strefą przy kominku. Komin wykorzystany jest również do montażu na zewnątrz grilla na tarasie. Dwa podwójne wyjścia na taras, okno o dużej powierzchni i dwa mniejsze zapewniają tu mnóstwo dziennego światła. Przy częściowo otwartej na część jadalną salonu kuchni znalazło się miejsce na małą spiżarnię. Może ona pełnić rolę pożytecznego, podręcznego magazynu na duże ilości zakupionych produktów spożywczych w torebkach, słoikach, butelkach i kartonach.

Poddasze to niemal hotelowa przestrzeń, w której zaplanowano aż cztery sypialnie, ale w razie potrzeby można wygospodarować jeszcze jedną z gabinetu. Jest też obszerny korytarz i mnóstwo miejsca do przechowywania w garderobach. Duża łazienka zapewni komfort wszystkim domownikom korzystającym z piętra.

Zobacz projekt M210c Jasna przestrzeń

Autor: Katalog Murator Projekty/ Materiały prasowe C184 Dom na górce, projekt: tech.arch. Tomasz Waligórski

Dom C184 Dom na górce – w rustykalnym stylu

Klasyczna, prosta bryła z szerokimi okapami dwuspadowego dachu z widocznymi drewnianymi elementami konstrukcji nasuwa skojarzenia z tradycyjny domem na wsi. Drewniane elementy balkonu i zadaszonej werandy z kamienną oblicówką ryzalitów niesymetrycznie wkomponowanych w elewację frontową i ogrodową potęgują ten rustykalny charakter projektu. Taki dom chciałbym mieć gdzieś za miastem, z ładnym widokiem na okolicę w otoczeniu dzikiej przyrody.

Tak jak kiedyś w wiejskich domach, tak i w tym domu o powierzchni użytkowej 118,8 m² całe życie jest skupione na parterze. Przydają się wówczas dwa ryzality, które funkcjonalnie poszerzają przestrzeń mieszkalną. Bryłę budynku powiększa połączony ze ścianą szczytową garaż z wejściem do domu. W części garażowej jest także duża kotłownia z dodatkowym wyjściem na ogród, co pozwala zaaranżować tutaj miejsce do przechowywania sprzętu ogrodowego.

Przestrzeń parteru jest wyraźnie podzielona na strefę dzienną i nocną. W nocnej znajdują się trzy sypialnie dla rodziny z dwójką dzieci. Jest tu także wspólna garderoba i duża łazienka z dodatkowymi drzwiami do części dziennej.

Przestronny salon jest połączony z kuchnią i jadalnią, które oddziela od części wypoczynkowej ściana z kominkiem. Jest możliwość zaaranżowania dodatkowej przestrzeni na poddaszu (59,7 m2). Przewidziane zostało miejsce na wąskie schody w części korytarza na parterze. Do zagospodarowania pięterka zachęca okno z balkonem w ścianie szczytowej.

Wiejski dom nie może obejść się bez prawdziwej spiżarni. Tutaj znajduje się ona przy przedsionku i werandzie z dostępem do kuchni. Jedna zewnętrzna ściana i wewnętrzna, ale przylegająca do nieogrzewanego przedsionka może zapewnić dogodne warunki do przechowywania; pomóc może umieszczenie otworu wentylacyjnego nawiewu w zewnętrznej ścianie, a wylotem będzie delikatnie rozszczelnione niewielkie okno, które doświetla pomieszczenie.

Zobacz projekt C184 Dom na górce

Murowane starcie Dom – ekologiczny czy tradycyjny? MUROWANE STARCIE

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