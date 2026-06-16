Dach spadzisty kiedyś nie był przeważnie wykorzystywany na cele mieszkalne. Wyjątek stanowiły wysokie dachy mansardowe lub dachy z facjatami (lukarnami), w które wbudowywano ściany tworząc kondygnacje mieszkalną. Dzisiaj standardem jest izolacja dachu spadzistego i tworzenie na całym poddaszu przestrzeni do zamieszkania. Mankamentem tego rozwiązania są skosy, które nie pozwalają skorzystać użytkowo z całej powierzchni. Rozwiązaniem są właśnie tradycyjne elementy w postaci facjatek i wykuszy, które komplikują konstrukcję dachu, ale pozwalają na znaczne większe zagospodarowanie użytkowe poddasza.

Dom klasyczny z czterema lukarnami

AN1233 Opus wybiorą z pewnością zwolennicy tradycyjnej architektury. To klasyczny dom zaprojektowany na planie zbliżonym do kwadratu i przykryty czterospadowym dachem. Nowoczesności dodają bryle duże okna bez szprosów i kontrast prostych białych ścian z antracytowym pokryciem dachu.

Urozmaiceniem dachu są cztery lukarny. Dwie większe wysunięte od frontu i poza elewacje przypominają wykusze. Nadwieszenie od frontu tworzy zadaszenie nad wejściem, natomiast to od ogrodu przedłużone płytą balkonową zacienia część tarasu.

Cztery lukarny pozwoliły na rozbudowę poddasza i znacznie zwiększyć jego pojemność. Są tu aż cztery wyjątkowe duże sypialnie – największa z własną garderobą i łazienką, przestronny korytarz i dodatkowa łazienka. Przestrzeń trzech z pokoi powiększają balkony w lukarnach. Dzięki lukarnom i dużym klasycznym oknom balkonowym można ograniczyć liczbę okien dachowych - doświetlają garderoby i łazienkę.

Parter także jest obszerny i w bryle budynku mieści także część garażową z kotłownią – z przejściem z garażu do domu i z wyjściem z kotłowni na taras i ogród. Część mieszkalną parteru zdominowała otwarta strefa dzienna podzielona na kuchnię, jadalnię powiększoną przeszklonym ryzalitem i dużym salonem z centralnie usytuowanymi schodami na poddasze. Od strony wejścia znalazło się miejsce na garderobę, łazienkę i spiżarnię obok kuchni. W wyciętym narożniku znalazła się zacieniona część tarasu, który zajmuje całą ogrodową część domu.

Dom klasyczny z nowoczesnymi lukarnami

GL639 Aston to klasyczna bryła z dwuspadowym dachem urozmaiconym dużą prostopadłościenną lukarną od frontu i mniejszą podłużną o równie prostej formie od strony ogrodu. Te elementy w połączeniu z ich wykończeniem nadają klasycznej formie domu nowoczesny wygląd. Interesującym akcentem jest zastosowanie kamiennych okładzin na części elewacji podkreślających okna, narożniki i strefę wejścia.

Garaż został umieszczony w przylegającej do części mieszkalnej wąskiej dobudówce przykrytej osobnym dwuspadowym dachem, którego poddasze włączone jest do mieszkalnej części domu. Znajduje się tutaj największa z sypialni dobrze doświetlona szerokim oknem w ścianie szczytowej i oknami dachowymi – w sumie na poddaszu zmieściły się trzy sypialnie.

Lukarna od frontu powiększa przestrzeń użytkową jednej z sypialni natomiast mniejsza od ogrodu pełni funkcję doświetlenia salonu, otwartego ku górze po skosy dachu. Antresola dodatkowo urozmaica przestrzeń parteru. Prowadzą tam wprost z salonu odkryte schody, które stanowią część strefy dziennej parteru złożonej z kuchni, jadalni i salonu. Przedłużenie dzięki przeszklonej ścianie tworzy duży taras oddzielony z jednej strony żelbetową ścianką z żaluzjowym otworem, pełniącą rolę intymnej osłony. W centralnej części parteru znalazło się miejsce na dużą łazienkę. Pomiędzy przedsionkiem a kuchnią znalazła się przejściowa spiżarnia. W drugiej części parteru przylegającej do garażu jest pomieszczenie techniczne z kotłownią oraz dodatkowy pokój, który może pełnić rolę gabinetu.

Piętrowa willa z garażem i dwoma wykuszami

GL1175 Senator IV to nowoczesna minimalistyczna willa złożona z przenikających się prostopadłościennych brył korpusu budynku dwóch wykuszy na piętrze i wydłużonego garażu, który wraz z żelbetową ramą tworzącą zadaszenie przed wejściem i wjazdem kompozycyjnie równoważy całe założenie.

Dwa ciężkie wykusze mieszczą znaczne powierzchnie umieszczonych n piętrze dwóch z trzech sypialni – wszystkie z nich mają osobne garderoby i łazienki. Z jednej z nich prowadzi wyjście na potężny taras wykorzystujący dach garażu.

Rozległa garażowa część parteru pomieściła dwa stanowiska dla samochodów, kącik na motor oraz dwa pomieszczenia techniczne. Ze znajdującego się obok niewielkiego połączonego z nią przedsionka prowadzą dwa przejścia do domu, reprezentacyjne przez duży hol z garderobą i domowe przez pralnię i spiżarnię. Przy holu znajduje się także łazienka.

Hol łączy się z salonem, który jest częścią otwartej strefy dziennej ze schowaną od frontu kuchnią i jadalnią. Stąd na dwie strony prowadzą szerokie drzwi na zadaszone wykuszami tarasy – większy z jadalni i mniejszy z salonu.

Nowoczesna willa z antresolą i wykuszem

DCP294C Delft IV to nowoczesny, jasny i przestronny dom jednorodzinny, który wyróżnia nie tylko płaski dach, ale przede wszystkim niemal całkowicie przeszklona ściana w elewacji ogrodowej. Jasna elewacja i metalowe barierki sprawiają, że bryła wygląda elegancko i lekko. Uwagę zwraca także nadająca wnętrzu lekkości antresola oraz usytuowane w salonie schody, które oszczędzają przestrzeń i mogą stanowić ciekawy element aranżacyjny strefy dziennej. Przemyślany układ funkcjonalny zapewnia wygodę mieszkańcom. Do dyspozycji domowników jest więc obszerny, wysoki salon, granicząca z nim kuchnia z jadalnią, łazienka i pomieszczenie gospodarcze. Drugą kondygnację zajmują trzy sypialnie oraz duża, wygodna łazienka. Z wnętrza domu można przejść do dwustanowiskowego garażu. W projekcie przewidziano ogrzewanie pompą ciepła.

Nowoczesna stodoła z lukarnami

W projekcie Z408 nowoczesne szerokie prostopadłościenne lukarny to także wykusze tworzące zadaszenia nad wejściem w wjazdem do garażu oraz tarasem. Znacznie podwyższają też dużą część poddasza, tworząc w nim wnętrza niczym w domu piętrowym. Wykorzystują tę przestrzeń największa z sypialni z własną garderobą i łazienką oraz druga mniejsza sypialnia i osobna dodatkowa łazienka poddasza. Oprócz wnętrz bez skosów wnętrza te zyskały doskonałe doświetlenie, które zapewniły niemal całkowicie przeszklone ściany zewnętrzne lukarn. Na poddaszu znalazło się miejsce jeszcze na trzecią sypialnię oraz pralnię.

Elewacja utrzymano w jasnej kolorystyce. Połączono biały tynk z blachą pokrywającą górną część elewacji parteru oraz dach. Bryłę ocieplono jasnymi drewnopodobnymi płytami elewacyjnymi, które pełnią także rolę dekoracji.

Po wejściu do domu z sieni bezpośrednio dostaniemy się do garażu oraz pomieszczenia do przechowywania domowego sprzętu oraz rowerów, nart czy innych rzeczy, na które zawsze brakuje miejsca. Po stronie lewej znajduje się otwarta część dzienna z aneksem kuchennym oraz spiżarnią oraz przestronny salon z dużymi przeszkleniami na ogród. Miejsce pod schodami wykorzystano na dodatkową toaletę.

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