Podmiejska willa: modernistyczne inspiracje

Pod Warszawą, w Łomiankach, trwa właśnie budowa dwóch willi według projektu SAAN Architekci. Inspirowane modernistycznym budownictwem, zyskają proste formy i duże przeszklenia. Wnętrza o otwartym planie pomieszczą dwa domostwa dla dwóch rodzin z dziećmi.

Projektując domy, naprawdę kierujemy się założeniami Luisa Sullivana, że "forma ma podążać za funkcją". Wydaje się, że teraz, w tym całym skomplikowanym i złożonym życiu, to podejście zyskuje nowy wymiar. Dom ma spełniać wszystkie podstawowe potrzeby mieszkańców i jednocześnie być piękny w swojej formie. W tym przypadku postawiłyśmy na architekturę modernistyczną, funkcjonalną, w której dominują duże przeszklenia, zacierające różnicę między wnętrzem a otoczeniem domów

— mówi o inspiracjach projektu Iga Sawicka, dyrektorka kreatywna i CEO SAAN Architects.

Bliskość natury

Dla architektek i inwestorów ważne było, by dom nie odcinał mieszkańców od natury i słońca - duże okna ograniczają więc barierę ścian do minimum. Inwestycja znajduje się niedaleko Puszczy Kampinoskiej. Zieleni nie brakuje. — Analizowałyśmy od początku doświetlenie działki i domu tak, aby wprowadzić do wnętrza jak najwięcej światła naturalnego. Duże przeszklenia powodują, że granica pomiędzy wnętrzem a otaczającą przyrodą będzie płynna, maksymalnie otwierając wnętrza domów na kontakt z otoczeniem — mówi Iga Sawicka.

Podział na bryły - podział na funkcje

Rozrzeźbione formy domów mają wyraźniej podzielić je na funkcje: codzienność, aktywność fizyczna, regeneracja i praca. — Okres pandemii pokazał jak ważne jest czytelne dzielenie stref. Nagle okazało się, że swoich prywatnych, intymnych przestrzeniach coraz częściej potrzebujemy wydzielać miejsca, w których możemy pracować i regenerować się — mówi architektka.

Układ pomieszczeń projektowany był w oparciu o rytm życia mieszkańców. Część do pracy znajduje się więc zaraz przy wejściu do domu, oddzielona od otwartej części dziennej. Tu, przy zielonym patio wydzielono strefę wypoczynku z wyjściem do ogrodu. Strefa nocna, wyciszona, znajduje się na piętrze.

Elewacje wykończono w drewnie i kamieniu.

