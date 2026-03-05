Te domy naprawdę zbudowano z materiałów z odzysku: stare deski, cegły, nawet fundamentowe pale

Domy, w których wykorzystano materiały z odzysku - słyszymy o nich niemal codziennie. To nie tylko troska o środowisko, ale i nadanie nieruchomościom unikalnego charakteru. Czy także sposób na znaczące obniżenie kosztów budowy? Nie zawsze. Jak można wykorzystać stare cegły czy deski przy budowie domu? Przedstawiamy pięć inspirujących projektów, które dowodzą, że materiały budowlane z drugiej ręki mogą oznaczać nową jakość i styl. Te domy stoją naprawdę, zobacz, jak wyglądają.

Zmieniające się trendy

i

Autor: Mariusz Gruszka/ Materiały prasowe Nowoczesny dom Robak projektu Piotra Kuczii w Zabłociu, z falującą elewacją w kształcie gąsienicy i drewnianą częścią budynku. Informacje o tym projekcie dostępne są na portalu Architektura Murator Plus.
Dom pod Konstancinem. Cegły są tu ze starego pałacu

Ten dom, zlokalizowany w okolicach Konstancina, jest prawdziwą pochwałą proekologicznego podejścia. Jak sami właściciele podkreślają, ich dom to efekt konsekwentnego zbieractwa i dawania drugiego życia materiałom oraz przedmiotom. Bryła budynku łączy w sobie dwie dominujące faktury: drewnianą, wykorzystaną dla pomieszczeń technicznych, oraz ceglaną, przeznaczoną dla części mieszkalnej.

Sercem projektu są historyczne cegły, które przeszły fascynującą podróż. Pierwotnie służyły do budowy pałacyku pod Warszawą, a po jego rozbiórce wykorzystano je do wzniesienia innego domu, który stał przez kolejnych 70 lat. Po kolejnej rozbiórce cegły trafiły w ręce inwestorów spod Konstancina. Były one cięte na plastry i posłużyły zarówno do wznoszenia konstrukcyjnych ścian wewnętrznych, jak i jako element ozdobny.

Deski z rozebranej stodoły uzupełniają elewację, a większość wyposażenia wnętrz pochodzi "z drugiej ręki", często kupowana za symboliczną kwotę lub pozyskana za darmo. To dowód, że z pozornie bezwartościowych materiałów można stworzyć piękny i funkcjonalny dom.

W linku przeczytasz więcej o tym domu.

Deski ze starej stodoły. Dom pod Konstancinem

Nowoczesny dom z wykończeniem z drugiej ręki
Warszawski Dom z Recyklingu od MAZM Studio 

W Warszawie pracownia MAZM już ponad 10 lat temu stworzyła projekt, który wpisuje się w ideę budownictwa z troską o środowisko. Ten dom z recyklingu powstał z wykorzystaniem cegieł pochodzących z rozebranego domu z zachodniej Polski, skąd zresztą wywodzą się inwestorzy – co nadało projektowi nazwę "dom z recyklingu".

Architekci pozostawili główną bryłę starego domu, w której obecnie znajdują się sypialnie dla dzieci. Do niej dobudowano nową część, mieszczącą na parterze kuchnię z salonem, a na piętrze sypialnię rodziców z łazienką. Całość uzupełnia dwupoziomowy taras, tworząc spójną i funkcjonalną przestrzeń o powierzchni 201 mkw. Projekt MAZM Studio to przykład, jak świadome podejście do historii materiałów i ich ponownego wykorzystania może zaowocować oryginalną i ekologiczną architekturą.

Dom z recyklingu pracowni MAZM

Funkcjonalne rozmieszczenie
Dom w Żabiej Woli: ściana w sypialni obłożona materiałem odzyskanym z fundamentowych pali

Dom w Żabiej Woli, zaprojektowany przez Piotra Kuczię, to prawdziwa manifestacja architektury zrównoważonej. Jego elewacja zdobią wiekowe deski z odzysku, pochodzące z rozbiórki starego domu. Charakteryzują się one różnorodną kolorystyką i fakturą, co nadaje budynkowi niepowtarzalny urok. Architekt celowo postawił na recykling, argumentując, że zrównoważona architektura nie musi oznaczać skomplikowanych systemów instalacyjnych, a raczej przemyślane wykorzystanie dostępnych materiałów.

Filozofia recyklingu widoczna jest również w innych elementach: na zadaszenie tarasu wykorzystano szkło z odzysku, a we wnętrzach liczne drewniane detale wykonano z wiekowego drewna. Co więcej, centralna część salonu oraz ściana w sypialni na piętrze obłożona jest materiałem odzyskanym z fundamentowych pali z gdańskiej Wyspy Spichrzów, co nadaje wnętrzu wyjątkowy, historyczny akcent. Projekt ten to przykład racjonalnego i oszczędnego podejścia do budownictwa, gdzie "drugie życie" materiałów przekłada się na unikalny wygląd i świadomą eksploatację.

Dom w Żabiej Woli - materiały z odzysku

Dom jednorodzinny w Żabiej Woli 3
Mobilny dom - przyczepa od Invisible Studio z drewna odpadowego

Brytyjska pracownia Invisible Studio zaprojektowała prototypowy "dom-przyczepę", który stanowi niezwykłe studium możliwości ponownego wykorzystania materiałów. Ten mobilny dom jest w całości zbudowany z komponentów "z drugiej ręki", co czyni go nie tylko ekologicznym, ale i elastycznym pod względem lokalizacji.

Do jego budowy wykorzystano drewno odpadowe, a także odzyskane elementy takie jak sklejka, drzwi, świetliki i liny. Koncepcja przenośnego domu, który może zmieniać swoje położenie, idealnie wpisuje się w współczesne poszukiwania wolności i niezależności. Dom-przyczepa pokazuje, że budownictwo z odzysku może być nie tylko stacjonarne, ale także mobilne, oferując użytkownikom swobodę i minimalny wpływ na środowisko. To rozwiązanie idealne dla osób ceniących elastyczność i ekologiczny styl życia.

Źródło: Dom-przyczepa. Prototypowy dom brytyjskiej pracowni Invisible Studio z drewna odpadowego. Można go przenieść

Trailer 2
Wormhouse / Dom Robak: gdy ekonomia spotyka recykling 

Wormhouse, znany również jako Dom Robak, to kolejny interesujący projekt Piotra Kuczii, który udowadnia, że materiały z recyklingu mogą być wykorzystane w innowacyjny sposób. Ten prototypowy dom o powierzchni nieco ponad 100 mkw został zaprojektowany z myślą o czteroosobowej rodzinie pragnącej żyć blisko natury.

Kluczową cechą Wormhouse'a jest jego elewacja, częściowo pokryta elastyczną membraną, która – niczym skóra – pozwala budynkowi "oddychać". Ważnym aspektem projektu było dążenie do maksymalnego ograniczenia kosztów budowy. W tym kontekście, zastosowanie materiałów z recyklingu, zarówno w sufitach, jak i na elewacjach, było podyktowane nie tylko ideologią ekologiczną, ale przede wszystkim przyziemną ekonomią. Dom Robak pokazuje synergiczne połączenie betonu, drewna, metalu, skóry, ziemi i innych naturalnych budulców, tworząc przestrzeń, która jest zarówno efektywna kosztowo, jak i przyjazna dla środowiska.

Dom - robak. Zobacz zdjęcia domu w membranie

Wormhouse – architektoniczna gąsienica
Przedstawione projekty to tylko wycinek z bogatego świata budownictwa wykorzystującego materiały z odzysku. Domy spod Konstancina, z Warszawy, z Żabiej Woli, Dom-Przyczepa czy Wormhouse to inspirujące przykłady tego, jak można budować świadomie, ekonomicznie i z poszanowaniem dla środowiska. Te realizacje pokazują, że recykling w budownictwie to nie tylko modny trend, ale przede wszystkim praktyczne i estetycznie satysfakcjonujące rozwiązanie. Daje możliwość stworzenia unikalnego domu z duszą i historią, jednocześnie przyczyniając się do budowania lepszej przyszłości.

