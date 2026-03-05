Debata Muratora: Czyste powietrze Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Dom pod Konstancinem. Cegły są tu ze starego pałacu

Ten dom, zlokalizowany w okolicach Konstancina, jest prawdziwą pochwałą proekologicznego podejścia. Jak sami właściciele podkreślają, ich dom to efekt konsekwentnego zbieractwa i dawania drugiego życia materiałom oraz przedmiotom. Bryła budynku łączy w sobie dwie dominujące faktury: drewnianą, wykorzystaną dla pomieszczeń technicznych, oraz ceglaną, przeznaczoną dla części mieszkalnej.

Sercem projektu są historyczne cegły, które przeszły fascynującą podróż. Pierwotnie służyły do budowy pałacyku pod Warszawą, a po jego rozbiórce wykorzystano je do wzniesienia innego domu, który stał przez kolejnych 70 lat. Po kolejnej rozbiórce cegły trafiły w ręce inwestorów spod Konstancina. Były one cięte na plastry i posłużyły zarówno do wznoszenia konstrukcyjnych ścian wewnętrznych, jak i jako element ozdobny.

Deski z rozebranej stodoły uzupełniają elewację, a większość wyposażenia wnętrz pochodzi "z drugiej ręki", często kupowana za symboliczną kwotę lub pozyskana za darmo. To dowód, że z pozornie bezwartościowych materiałów można stworzyć piękny i funkcjonalny dom.

Deski ze starej stodoły. Dom pod Konstancinem

Warszawski Dom z Recyklingu od MAZM Studio

W Warszawie pracownia MAZM już ponad 10 lat temu stworzyła projekt, który wpisuje się w ideę budownictwa z troską o środowisko. Ten dom z recyklingu powstał z wykorzystaniem cegieł pochodzących z rozebranego domu z zachodniej Polski, skąd zresztą wywodzą się inwestorzy – co nadało projektowi nazwę "dom z recyklingu".

Architekci pozostawili główną bryłę starego domu, w której obecnie znajdują się sypialnie dla dzieci. Do niej dobudowano nową część, mieszczącą na parterze kuchnię z salonem, a na piętrze sypialnię rodziców z łazienką. Całość uzupełnia dwupoziomowy taras, tworząc spójną i funkcjonalną przestrzeń o powierzchni 201 mkw. Projekt MAZM Studio to przykład, jak świadome podejście do historii materiałów i ich ponownego wykorzystania może zaowocować oryginalną i ekologiczną architekturą.

Dom z recyklingu pracowni MAZM

Dom w Żabiej Woli: ściana w sypialni obłożona materiałem odzyskanym z fundamentowych pali

Dom w Żabiej Woli, zaprojektowany przez Piotra Kuczię, to prawdziwa manifestacja architektury zrównoważonej. Jego elewacja zdobią wiekowe deski z odzysku, pochodzące z rozbiórki starego domu. Charakteryzują się one różnorodną kolorystyką i fakturą, co nadaje budynkowi niepowtarzalny urok. Architekt celowo postawił na recykling, argumentując, że zrównoważona architektura nie musi oznaczać skomplikowanych systemów instalacyjnych, a raczej przemyślane wykorzystanie dostępnych materiałów.

Filozofia recyklingu widoczna jest również w innych elementach: na zadaszenie tarasu wykorzystano szkło z odzysku, a we wnętrzach liczne drewniane detale wykonano z wiekowego drewna. Co więcej, centralna część salonu oraz ściana w sypialni na piętrze obłożona jest materiałem odzyskanym z fundamentowych pali z gdańskiej Wyspy Spichrzów, co nadaje wnętrzu wyjątkowy, historyczny akcent. Projekt ten to przykład racjonalnego i oszczędnego podejścia do budownictwa, gdzie "drugie życie" materiałów przekłada się na unikalny wygląd i świadomą eksploatację.

Dom w Żabiej Woli - materiały z odzysku

Mobilny dom - przyczepa od Invisible Studio z drewna odpadowego

Brytyjska pracownia Invisible Studio zaprojektowała prototypowy "dom-przyczepę", który stanowi niezwykłe studium możliwości ponownego wykorzystania materiałów. Ten mobilny dom jest w całości zbudowany z komponentów "z drugiej ręki", co czyni go nie tylko ekologicznym, ale i elastycznym pod względem lokalizacji.

Do jego budowy wykorzystano drewno odpadowe, a także odzyskane elementy takie jak sklejka, drzwi, świetliki i liny. Koncepcja przenośnego domu, który może zmieniać swoje położenie, idealnie wpisuje się w współczesne poszukiwania wolności i niezależności. Dom-przyczepa pokazuje, że budownictwo z odzysku może być nie tylko stacjonarne, ale także mobilne, oferując użytkownikom swobodę i minimalny wpływ na środowisko. To rozwiązanie idealne dla osób ceniących elastyczność i ekologiczny styl życia.

Źródło: Dom-przyczepa. Prototypowy dom brytyjskiej pracowni Invisible Studio z drewna odpadowego. Można go przenieść

Wormhouse / Dom Robak: gdy ekonomia spotyka recykling

Wormhouse, znany również jako Dom Robak, to kolejny interesujący projekt Piotra Kuczii, który udowadnia, że materiały z recyklingu mogą być wykorzystane w innowacyjny sposób. Ten prototypowy dom o powierzchni nieco ponad 100 mkw został zaprojektowany z myślą o czteroosobowej rodzinie pragnącej żyć blisko natury.

Kluczową cechą Wormhouse'a jest jego elewacja, częściowo pokryta elastyczną membraną, która – niczym skóra – pozwala budynkowi "oddychać". Ważnym aspektem projektu było dążenie do maksymalnego ograniczenia kosztów budowy. W tym kontekście, zastosowanie materiałów z recyklingu, zarówno w sufitach, jak i na elewacjach, było podyktowane nie tylko ideologią ekologiczną, ale przede wszystkim przyziemną ekonomią. Dom Robak pokazuje synergiczne połączenie betonu, drewna, metalu, skóry, ziemi i innych naturalnych budulców, tworząc przestrzeń, która jest zarówno efektywna kosztowo, jak i przyjazna dla środowiska.

Dom - robak. Zobacz zdjęcia domu w membranie

Przedstawione projekty to tylko wycinek z bogatego świata budownictwa wykorzystującego materiały z odzysku. Domy spod Konstancina, z Warszawy, z Żabiej Woli, Dom-Przyczepa czy Wormhouse to inspirujące przykłady tego, jak można budować świadomie, ekonomicznie i z poszanowaniem dla środowiska. Te realizacje pokazują, że recykling w budownictwie to nie tylko modny trend, ale przede wszystkim praktyczne i estetycznie satysfakcjonujące rozwiązanie. Daje możliwość stworzenia unikalnego domu z duszą i historią, jednocześnie przyczyniając się do budowania lepszej przyszłości.

Nietypowe domy ze stodół i szkół. Zdjęcia

