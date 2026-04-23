Biały dom pracowni DD Architekci

Twórcami białego domu są architekci z gliwickiej pracowni DD Architekci. Przy projekcie tego domu przyświecały im dwa główne założenia. Po pierwsze, forma architektoniczna jako wynik potrzeb funkcjonalnych budynku. Po drugie, prawdziwa tożsamość domu, która nie kończy się na jego ścianach, a sięga dalej. Wchodzi w interakcję z przestrzeniami graniczącymi pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem. Dzięki temu dom jest nie tylko mieszkaniem, ale także żywym elementem środowiska, w którym go zlokalizowano.

Sam proces projektowy oparto na funkcjonalnym podziale prostopadłościanu, z którego po kolei wydzielane były poszczególne strefy domu, tworzące ostatecznie rozczłonkowaną bryłę obiektu.

Strefy domu - na parterze strefa dla dzieci

Na parterze poza strefą wejściową znajduje się strefa dzienna z kuchnią, jadalnią i salonem, strefa dla dzieci, a także garaż. Całość zespolona jest z częścią ogrodową i strefą wypoczynku zewnętrznego. Na piętrze zlokalizowano sypialnię właścicieli z wyjściami na taras.

Białe elewacje, białe wnętrza, zielone dachy

Elewacje oraz wnętrza wykończone są na biało. Świadoma rezygnacja z nadmiernych dekoracji czy detali podkreśla minimalistyczny charakter nieruchomości, skupiając uwagę na prostocie i funkcjonalności. To wynik inspiracji twórczością Shigeru Bana i Eduardo Souto de Moury.

Budynek wyróżnia się zielonymi dachami, które stanowią integralną część przestrzeni mieszkalnej. Te rozwiązania nie tylko dodają estetyki, ale również umożliwiają mieszkańcom korzystanie z nich jako miejsc wypoczynkowych, tworząc swoiste oazy wypoczynku.

Biały dom w Tychach - zdjęcia

Biały dom najlepszym w regionie?

Biały dom, czyli Dom w Tychach 2, bo taka jest właściwa nazwa projektu domu pracowni DD Architekci został dostrzeżony przez jury konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego 2023″. Nominowany został do najlepszego dzieła architektonicznego w kategorii „Dom jednorodzinny”.

