Piramidy są też na Śląsku. Niezwykły Piramid House od Monochrom Architects

Nowe życie domu podcieniowego na Żuławach. Odbudowa budynku z historią

Dom Piramida. Pyramid House pod Wodzisławiem Śląskim

Nietypowy dom jednorodzinny w kształcie piramidy powstał w województwie Śląskim. Wzrok przyciąga tu przede wszystkim fantazyjna bryła, co, jak zapewniają projektanci, było jak najbardziej celowe.

– Inwestorzy całkowicie nam zaufali, oczekiwali bardzo funkcjonalnej, ale jednocześnie ciekawej przestrzeni. Marzyli o domu, którego nikt inny nie ma – mówi Witold Kucza, główny architekt projektu z pracowni Monochrom Architects.

Nietypowa bryła budynku tylko na pierwszy rzut oka jest skomplikowana, jednak konstrukcja zaskakuje prostotą. Jak przyznaje Kucza, fundament stanowi żelbetowy prostopadłościan, który został przez projektantów diametralnie odmieniony.

– Dzięki zastosowaniu aluminiowej podkonstrukcji i płyt HPL w ukosach, nadaliśmy bryle kształt odwróconej piramidy – wyjaśnia architekt.

Nowoczesne przeszklenia i lustrzana brama

Choć nietypowa bryła i ciemna elewacja mogą budzić obawy, że dom jest wewnątrz ciemny, w rzeczywistości jest odwrotnie. Zastosowane liczne, duże przeszklenia – w tym 8-metrowe okno z dwoma rozwieranymi kwaterami – wpuszczają do środka dużo światła dziennego. Serce domu stanowi całkowicie przeszklone atrium o powierzchni 16 m², które jest głównym punktem komunikacyjnym budynku. Wykonawca stolarki okiennej i drzwiowej zastosował wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym połączenie „szkło do szkła”.

– Wykonaliśmy wielkoformatowe przeszklenia, które łączą się w narożnikach. Glass corner polega na spajaniu szkła pod różnym kątem, w tym przypadku 90 stopni – mówi Maciej Mazgaj z firmy Multiko Architektura Okien. – Dzięki nowoczesnym profilom i wysokiej jakości szkłu, uzyskujemy nie tylko istotne walory estetyczne, ale także dobre parametry cieplne.

Innym ciekawym elementem Piramid House jest lustrzana brama, za którą znajduje się szeroki trakt prowadzący do garażu podziemnego. Dzięki odbijającej światło powierzchni brama wydaje się wręcz znikać w krajobrazie. Otoczenie domu w ogóle zasługuje zresztą na uwagę – mieszkańcy budynku mają do dyspozycji mnóstwo zieleni, nie tylko w formie okolicznych lasów, ale też południowego ogrodu, do którego można wyjść wprost ze strefy dziennej domu.

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