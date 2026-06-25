Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze

Dynamiczny rozwój technologii budowlanych oraz rosnące wymagania energetyczne sprawiają, że coraz więcej inwestorów decyduje się na rozwiązania, które jeszcze dekadę temu wydawały się futurystyczne. Domy pasywne, plusenergetyczne i autonomiczne przestają być jedynie koncepcją – stają się realną alternatywą dla tradycyjnego budownictwa.

Po siedmiu latach eksploatacji jednego z nich udało się zebrać cenne wnioski dotyczące kosztów, komfortu życia, obsługi technicznej, efektywności energetycznej oraz wpływu na środowisko.

Autor: Robert Kaliszak Dom ma prostą, nowoczesną bryłę. Wielkość przeszkleń zaprojektowano tak, by miały znaczący udział w bilansie energetycznym

Czym jest dom autonomiczny i jak go zbudowano

Konstrukcję domu tworzy szkielet z drewna klejonego, a odpowiedni układ elementów eliminuje powstawanie mostków cieplnych. Izolację termiczną przegród zewnętrznych stanowi otwartokomórkowa piana poliuretanowa – w ścianach i podłodze ma grubość 40 cm, natomiast w stropodachu – 60-70 cm.

Z uwagi na potrzebę zapewnienia bardzo wysokiej odporności pożarowej budynku strop i ściany od strony wnętrza mają podwójną okładzinę z ogniochronnych płyt gipsowo-kartonowych. Elewacja została pokryta płytą betonową, do której dopasowano kolorystycznie stolarkę okienną.

W trakcie realizacji budowy szczególną uwagę przykładano do ochrony środowiska, dlatego duży nacisk był położony na maksymalną eliminację odpadów budowlanych. Odpady, których nie udało się poddać selektywnej segregacji, stanowiły zaledwie około 1 m3 (2 t) i były to głównie resztki elewacyjnych płyt betonowych oraz płyt g-k.

Dom autonomiczny: cena

Budowa domu pasywnego wiąże się z wyższymi nakładami początkowymi – szacuje się, że koszty inwestycyjne są wyższe średnio o 20-40% w porównaniu z budownictwem tradycyjnym. Wynika to z zastosowania wysokiej jakości izolacji, szczelnej stolarki i nowoczesnych systemów energetycznych.

Autor: Robert Kaliszak Poprzez zmianę położenia skrzydła okiennicy można regulować dopływ światła dziennego do wnętrz. Automatyczną kontrolę położenia w zależności od pory dnia i warunków atmosferycznych zapewnia aplikacja mobilna. Dla indywidualnego komfortu użytkowników pozostawiono też manualną regulację

Autor: Robert Kaliszak W obrysie budynku utworzono miejsca postojowe osłonięte ażurowym deskowaniem z drewna modrzewiowego, ze zintegrowanymi bramami wjazdowymi

Parametry domu autonomicznego

Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych: 177,40 m 2 .

. Współczynnik przenikania ciepła U:

– ściany zewnętrzne – 0,086 W/(m2·K);

– stropodach – 0,058 W/(m2·K);

– płyta fundamentowa – 0,089 W/(m2·K);

– okna otwierane – 0,62 W/(m2·K);

– okna stałe – 0,53 W/(m2·K);

– okno dachowe – 0,58 W/(m2·K);

– okiennice – 0,72 W/(m2·K).

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: 112%.

Struktura średniorocznego zużycia energii elektrycznej w domu autonomicznym

Autor: Robert Kaliszak/ Archiwum prywatne

Koszty eksploatacji w domu pasywnym i plusenergetycznym

Najbardziej zauważalnym efektem użytkowania nowoczesnego domu pasywnego są bardzo niskie koszty utrzymania. Dzięki bardzo dobrej izolacji termicznej i szczelności przegród budowlanych, a także wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia jest minimalne.

Ogrzewanie budynku zapewnia pompa ciepła podgrzewająca powietrze, wspomagana gruntowym wymiennikiem ciepła i rekuperatorem. W praktyce, w skali roku, z energii elektrycznej zużytej przez pompę ciepła (średnio 3307 kWh, co przy cenie za 1 kWh w przedziale 0,6-1,1 daje od niecałych 2 tys. zł rocznie do niewiele ponad 3,6 tys. zł [przy. redakcji]) 74% przypada na ogrzewanie i 26% na chłodzenie. Tak wysoki udział chłodzenia odzwierciedla zmiany klimatyczne i coraz częstsze fale upałów. Zdarzały się nawet sytuacje, że zimą pompa pracowała w trybie chłodzenia – gdy w domu pojawiał się nadmiar ciepła (na przykład podczas intensywnego gotowania czy palenia w kominku). To najlepiej potwierdza jego wysoką pasywność i zdolność do utrzymywania stabilnych warunków wewnętrznych. Warto też zaznaczyć, że kominek w domu pasywnym nie jest rozwiązaniem rekomendowanym – w tym przypadku pełni on funkcję bardziej estetyczną niż użytkową (jest wykorzystywany okazjonalnie).

W budynku zastosowano glikolowy gruntowy wymiennik ciepła (GWC), który wykorzystuje stabilną temperaturę gruntu na głębokości 2 m, aby zwiększyć efektywność energetyczną budynku. Rozwiązanie to jednocześnie poprawia komfort wewnątrz, zmniejsza zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia oraz podnosi efektywność pracy rekuperatora.

Poza tym zużycie energii elektrycznej uzależnione było także od innych czynników, na przykład chwilowej sprawności pompy ciepła w zależności od trybu pracy (ogrzewanie/chłodzenie) oraz od warunków zewnętrznych, które są istotne dla powietrznej pompy ciepła.

Autor: Robert Kaliszak Wszystkie okna wyposażono w masywne, termoizolowane okiennice z napędem elektrycznym, sterowane za pomocą aplikacji i programowalnych parametrów. System jest zintegrowany z instalacją ppoż., która uruchamia awaryjne otwieranie okiennic

Rachunki za prąd bliskie zeru? Czy fotowoltaika wystarcza?

Energię elektryczną dostarcza zestaw paneli fotowoltaicznych. Najczęściej moc instalacji fotowoltaicznej dopasowuje się do średniego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. W tym przypadku jednak inwestor świadomie zdecydował się na instalację przewymiarowaną – o mocy większej (około 112%) niż faktyczne potrzeby budynku. Dzięki temu generowane są nadwyżki energii, które mogą być magazynowane w sieci elektroenergetycznej.

Największą korzyścią był system net-metering, czyli możliwość oddawania nadwyżek energii do sieci i odbierania ich w późniejszym okresie. W praktyce rachunki za prąd ograniczały się do kosztów stałych i abonamentowych, a sam koszt energii praktycznie spadał do zera. Ten sposób rozliczania wygaśnie dopiero za osiem lat, więc mieszkańcy nadal mogą czerpać z tego korzyści. Obecnie nowych inwestorów obowiązuje mniej korzystny system net-billingu, który wymaga stosowania magazynów energii. Po zakończeniu obecnej umowy na rozliczanie w systemie net-metering konieczna może być więc przebudowa instalacji i przejście na system off-grid z magazynami energii.

W tym domu jest na razie niewielki magazyn o pojemności 3,6 kWh, ale pełni on funkcję awaryjną – zapewnia oświetlenie, podtrzymuje system zarządzania budynkiem oraz umożliwia otwieranie okiennic w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo użytkowników i pozwala zachować podstawowe funkcje budynku nawet w sytuacjach kryzysowych.

Autor: Robert Kaliszak/ Archiwum prywatne Zestawy fotowoltaiczne. Na płaskim dachu zamontowano ogniwa o łącznej mocy 10,88 kW. Nie wpływają na estetykę budynku, bo osłania je niewysoka ścianka attykowa

Autor: Robert Kaliszak/ Archiwum prywatne Pompa ciepła. Jednostka o mocy cieplnej 1,9-9 kW jest podstawowym źródłem ciepła. Rezerwowym źródłem jest elektryczne ogrzewanie podłogowe o mocy 4,2 kW

Autor: Robert Kaliszak/ Archiwum prywatne Falownik. Zmienia prąd stały pozyskany przez ogniwa w prąd przemienny potrzebny w instalacji zasilającej domowe urządzenia

Roczne zużycie energii elektrycznej: bilans z 7 lat użytkowania

Średnie wartości wyliczone z okresu eksploatacji domu w latach 2020-2024 Media domowe Zużycie [kWh] Ciepła woda 1072 Grzanie 2438 Chłodzenie 869 Wentylacja 852 Woda/kanalizacja 316 Pozostałe 3417 RAZEM 8964

Roczne koszty energii elektrycznej przy aktualnej cenie 1 kWh na poziomie 1,1 zł wynosiłyby blisko 10 tys. zł. Dzięki inwestycji w fotowoltaikę rachunki za prąd ograniczają się do kosztów stałych i abonamentowych, a sam koszt energii praktycznie spada do zera.

Niezależność od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Samowystarczalność tego budynku nie kończy się na energii elektrycznej. Dom został również uniezależniony od sieci wodnej-kanalizacyjnej, co pozwala całkowicie wyeliminować rachunki eksploatacyjne związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków.

Woda pochodzi z własnych studni głębinowych. Zanim trafi do kranów, przechodzi wieloetapowy proces uzdatniania, obejmujący odżelazianie, odmanganianie, zmiękczanie, dezynfekcję lampą UV oraz filtrację przez system odwróconej osmozy dla wody pitnej. Dzięki temu jest czysta, bezpieczna i pozbawiona nadmiaru minerałów. Badania laboratoryjne potwierdziły jej wysoką jakość i pełne bezpieczeństwo dla zdrowia.

Ścieki kierowane są do przydomowej biologicznej oczyszczalni, gdzie podlegają naturalnym procesom oczyszczania. Następnie woda jest odprowadzana do gruntu przez system rozsączający. Rozwiązanie to wymaga odpowiedniej powierzchni działki i zachowania odległości od budynku, granic posesji oraz studni, ale jest przyjazne środowisku i w pełni autonomiczne.

Komfort życia w domu autonomicznym

Domy pasywne i plusenergetyczne zapewniają stabilną temperaturę wewnętrzną niezależnie od pory roku. Zintegrowane systemy rekuperacji gwarantują dopływ świeżego powietrza wolnego od pyłów, alergenów i zanieczyszczeń, co znacząco poprawia jakość życia. Wysoka szczelność przegród oraz nowoczesna stolarka eliminują straty ciepła i hałas z zewnątrz. Duże przeszklenia, będące wizytówką nowoczesnej architektury, wymagają jednak specjalnych rozwiązań w zakresie izolacyjności. W tym przypadku zastosowano system solidnych okiennic, które wraz z buforem powietrznym pomiędzy nimi a stolarką okienną pełnią rolę dodatkowej warstwy izolacji. W efekcie zimą zmniejszają zapotrzebowanie na energię grzewczą, a latem – na chłodniczą. Takie rozwiązania pozwalają połączyć walory estetyczne (panoramiczne widoki, naturalne doświetlenie) z wymogami budownictwa pasywnego.

Mieszkańcy zauważyli, że dzięki wysokiej izolacyjności i szczelności przegród budynek jest niezwykle cichy – nawet podczas burzy czy silnego wiatru wewnątrz panuje niemal absolutna cisza. O skali złych warunków atmosferycznych, szczególnie w nocy, dowiadywali się często dopiero rano, po automatycznym otwarciu okiennic.

Samowystarczalny dom dla jednej rodziny: opinie inwestorów

Dom pasywny, plusenergetyczny i autonomiczny to nie tylko technologia – to świadomy wybór stylu życia. Łączy ekonomię, ekologię i komfort, dzięki czemu daje mieszkańcom niezależność i poczucie bezpieczeństwa.

Po siedmiu latach użytkowania mają oni kilka wniosków, które mogą być cenne dla przyszłych inwestorów.

Trwałość rozwiązań – izolacje, stolarka i instalacje zachowały swoje parametry, a szczelność budynku wciąż jest na bardzo wysokim poziomie. Widać, że wysoka jakość materiałów i staranność wykonania opłacają się w dłuższym okresie.

– izolacje, stolarka i instalacje zachowały swoje parametry, a szczelność budynku wciąż jest na bardzo wysokim poziomie. Widać, że wysoka jakość materiałów i staranność wykonania opłacają się w dłuższym okresie. Postęp technologiczny – rozwiązania dostępne dziś są bardziej efektywne i tańsze niż te sprzed siedmiu lat. Gdyby budowa rozpoczęła się dzisiaj, inwestor zdecydowałby się na jeszcze większy magazyn energii i nowocześniejszą pompę ciepła, współpracującą z gruntowym magazynem ciepła bilansującym całoroczne zapotrzebowanie.

– rozwiązania dostępne dziś są bardziej efektywne i tańsze niż te sprzed siedmiu lat. Gdyby budowa rozpoczęła się dzisiaj, inwestor zdecydowałby się na jeszcze większy magazyn energii i nowocześniejszą pompę ciepła, współpracującą z gruntowym magazynem ciepła bilansującym całoroczne zapotrzebowanie. Automatyka budynku – obsługa systemów okazała się intuicyjna, choć wymaga regularnych przeglądów. Automatyka ułatwia życie, ale nie zastępuje zdrowego rozsądku – użytkownicy nadal kontrolują podstawowe ustawienia. Wprowadzili też liczne udoskonalenia, głównie softwarowe.

– obsługa systemów okazała się intuicyjna, choć wymaga regularnych przeglądów. Automatyka ułatwia życie, ale nie zastępuje zdrowego rozsądku – użytkownicy nadal kontrolują podstawowe ustawienia. Wprowadzili też liczne udoskonalenia, głównie softwarowe. Aspekt rynkowy i społeczny – budynek zyskał na wartości i stał się inspiracją dla innych. Coraz więcej osób pyta o możliwość budowy podobnych domów, traktując je już nie jako eksperyment, lecz przyszły standard.

Technologia wymaga dbałości: co wymaga serwisowania w domu autonomicznym

Nowoczesny dom to nie tylko oszczędności i komfort, ale także konieczność regularnej obsługi. Serwisowi podlegają pompy ciepła, rekuperator, instalacja fotowoltaiczna oraz magazyn energii. W przypadku domów autonomicznych dodatkowej kontroli wymagają także systemy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Koszty serwisowe są stosunkowo niskie, jednak mieszkańcy muszą przyzwyczaić się do systematycznych przeglądów. To warunek utrzymania wysokiej efektywności i niezawodności instalacji przez wiele lat.

Instalacje w domu autonomicznym

Autor: Robert Kaliszak/ Archiwum prywatne Instalacja wodna. Ciepłą wodę użytkową przygotowuje pompa ciepła służąca tylko do tego celu. Woda z własnego ujęcia przepływa przez filtr i stację uzdatniania wody. Lampa UV służy do sterylizacji wody

Autor: Robert Kaliszak/ Archiwum prywatne Klimatyzacja. Utrzymanie komfortowej temperatury latem oraz zimą zapewnia klimatyzator. Jest wyposażony w jonizator plazmowy, który poprawia jakość powietrza

Autor: Robert Kaliszak/ Archiwum prywatne Filtr powietrza. Powietrze pobierane z zewnątrz przechodzi przez filtr węglowy. Zatrzymuje on drobne cząstki i pochłania zapachy

Autor: Robert Kaliszak/ Archiwum prywatne Kanały wentylacyjne. Pod stropem są rozprowadzone wszystkie kanały prowadzące powietrze do pomieszczeń i odprowadzające je na zewnątrz. Są osłonięte sufitem podwieszanym

Autor: Robert Kaliszak/ Archiwum prywatne Wentylacja. Wymiana powietrza w budynku jest wymuszona przez wentylatory. Przez te same kratki wentylacyjne jest nawiewane powietrze obiegowe o zaprogramowanej temperaturze

Podsumowanie: Czy budowa domu autonomicznego się opłaca?

Analiza siedmioletniego okresu eksploatacji domu pokazuje, że wiele instalacji – w tym fotowoltaika czy pompy ciepła – zwróciło się już w całości. Każdy kolejny rok to czyste oszczędności dla właścicieli. Dodatkową zaletą domu pasywnego jest jego odporność na wahania cen energii czy zmieniające się przepisy, co znacząco redukuje ryzyko ekonomiczne inwestycji w długim okresie.

Pewną niewiadomą pozostaje przyszłość instalacji fotowoltaicznych działających w systemie on-grid.

Dom autonomiczny: projekt i realizacja

Podstawą konstrukcji budynku są drewno klejone lvl oraz belki dwuteowe. Dwustronnie zamontowane łaty i kontrłaty z drewna klejonego skutecznie eliminują powstawanie mostków cieplnych. Zastosowano poszycie dwustronne z impregnowanej płyty OSB-3 oraz izolację termiczną o grubości 40 cm z piany poliuretanowej naniesionej metodą natryskową.

Spadki na dachu zostały zaizolowane wełną mineralną.

Od wewnątrz ściany oraz sufity pokryto ogniochronną, podwójną płytą gipsowo-kartonową, a elewację wentylowaną zrobiono z płyty betonowej klejonej do stelaża nośnego.

Przy wyborze materiałów kierowano się walorami wizualno-użytkowymi i technicznymi oraz ekologicznymi, czyli oddziaływaniem na środowisko w trakcie produkcji, realizacji inwestycji oraz eksploatacji budynku.

Odpady budowlane poddano selektywnej segregacji. Tylko resztki płyty gipsowo-kartonowej oraz elewacyjnej o masie około 3 t zostały oddane do utylizacji.

Budynkiem zarządza centralny komputer. Steruje istotnymi funkcjami (wentylacją, ogrzewaniem, zamykaniem i otwieraniem okiennic, alarmem, system przeciwpożarowym, monitoringiem) na podstawie danych uzyskanych z kilkudziesięciu czujników i kamer.

Dostęp do budynku umożliwia klucz elektroniczny. Dom gwarantuje mieszkańcom komfort dzięki utrzymywaniu we wnętrzach stałej temperatury, wilgotności i jakości powietrza oraz zapewnieniu bardzo wysokiego standardu bezpieczeństwa.

Murowane starcie Dom – ekologiczny czy tradycyjny? MUROWANE STARCIE

Szczegółowe dane techniczne domu autonomicznego

PROJEKTOWANE DANE TECHNICZNE Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze 177,40 m2 Zapotrzebowanie na energię (standard energetyczny NF15) 7,6 kWh/(m2·rok) Kubatura budynku 819 m3 Współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrzne: 0,086 W/(m2·K) stropodach 0,058 W/(m2·K) płyta fundamentowa 0,089 W/(m2·K) stolarka okienna otwieralna 0,62 W/(m2·K) stolarka okienna stała 0,53 W/(m2·K) okno dachowe 0,58 W/(m2·K) okiennice (średnia) 0,72 W/(m²·K) Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową 166,50% Emisja CO₂* 0,0 t CO₂/(m2·rok) Zestawy fotowoltaiczne 11 kW Ogrzewanie/chłodzenie - pompa ciepła powietrze/powietrze moc pompy ciepła sprawność w trybie ogrzewania SCOP 4,0 sprawność w trybie chłodzenia SEER 6,1 Ogrzewanie rezerwowe – elektryczne podłogowe 4,2 kW Rekuperator z jonizatorem i filtrem węglowym wydajność: 200 m3/h sprawność max 95% Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła głębokość posadowienia pętli w gruncie: 2,8 m długość czynna pętli 260 m C.w.u. - pompa ciepła powietrze/woda sprawność: COP 4,3 pojemność zasobnika 285 l Biologiczna oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem gruntowym dla 3-5 osób Studnia głębinowa 28 m Stacja uzdatniania wody użytkowej (odżelazianie, odmanganianie, zmiękczanie, filtr UV, odwrócona osmoza) wydajność do 3 m3/24 h Zasilanie awaryjne UPS – maksymalny czas pracy bez zasilania sieciowego 36 h

* w bilansie energetycznym nie uwzględniono kominka, który jest przeznaczony do użytku okazjonalnego