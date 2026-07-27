Mieli małą i narożną działkę. Zmieścili na niej elegancki i wygodny dom

Murator Remontuje #3: Jak wybrać okna? Fabryka Okien Redan, Połczyn-Zdrój Materiał sponsorowany

Dom o załamanej bryle

Główna bryła powstała na planie prostokąta, który został „przełamany” i od strony południowej odchylony od głównej osi o 15° na zachód. Nie chodziło jednak o urozmaicenie budynku, ale przede wszystkim zwrócenie części wypoczynkowej ku ogrodowi położonemu w zachodniej części działki. Gdyby nie to, salon znajdujący się od południa kierowałby się oknami na płot sąsiada i dom wznoszący się tuż za nim. Wychylenie sprawia też, że do wnętrza domu dociera więcej światła, bo nie zacienia go sąsiedni budynek. Dom stoi możliwie najbliżej narożnika działki sąsiadującego z drogami, co pozwoliło na pozostawienie większej powierzchni wolnej w przestrzeni ogrodu.

Z przydatnym podcieniem

Podstawowa bryła budynku została podcięta w części parterowej od strony ogrodu. Podcień ma za zadanie nie tylko dodać budynkowi lekkości, ale przede wszystkim stworzyć niszę chroniącą przed przegrzaniem wnętrz latem. Zacieniona wnęka kryjąca taras sprawdza się znakomicie w upalne dni, kusząc przyjemnym chłodem. W zimie, kiedy promienie słońca padają pod mniejszym kątem, nie wpływa to w żaden sposób na wychłodzenie parteru, bo ponadmetrowe podcięcie nie blokuje im dostępu. Docierają one do okien salonu, ogrzewając wnętrza. Taras stanowi przedłużenie salonu, a jego obrys w całości kryje się w podcieniu i pod okapem dachu. Duże okna tarasowe w salonie po rozsunięciu otwierają dom na okalający go ogród, dając możliwość obcowania z naturą. Posadzkę tarasu wykonano z drewnianych desek dębowych, które znakomicie komponują się z elewacją.

Dom został przykryty dwuspadowym dachem. Jego dość szeroki okap stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem ścian domu.

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Elewacja przyciagająca wzrok

Dom przyciąga uwagę i wyróżnia się z otoczenia wykończeniem elewacji. Jest to kombinacja cegły klinkierowej, drewna, tynku oraz szkła. Główna bryła została pokryta cegłą klinkierową w naturalnym, ciepłym kolorze ciemnego beżu. Część południowej elewacji parteru ma okładzinę z desek modrzewiowych. Elewacja wschodnia znacznie różni się kolorem od ogrodowej. Prostopadłościan garażu pokryto tynkiem o głębokiej grafitowej barwie, która komponuje się z grafitowym pokryciem dachu oraz ciepłym kolorem cegieł. Dzięki takiemu zestawieniu barw dom zwraca na siebie uwagę i wyróżnia się z otoczenia.

Ocieplenie pod elewacją

Cegła klinkierowa jest zewnętrzną warstwą ciepłej, trójwarstwowej ściany zewnętrznej. Taki rodzaj przegród zewnętrznych, mimo że jest najbardziej czasochłonny w wykonaniu, ma dobre parametry izolacyjne i akustyczne. Ściana trójwarstwowa uchodzi za najbardziej solidną i zapewnia wytworzenie korzystnego mikroklimatu we wnętrzu.

Bez technologicznych fajerwerków

Na ekonomię w eksploatacji domu wpływa także duża liczba przeszkleń od południa i zachodu. Na elewacji północnej zredukowano za to okna do jednego. Inwestorzy zdecydowali się także na zainstalowanie rekuperatora z gruntowym wymiennikiem ciepła. Nie ma tu natomiast innych kosztownych rozwiązań wspomagających energooszczędność domu, co jest dokładnie przemyślaną decyzją zarówno architekta, jak i inwestorów. Nie zamontowano na przykład kolektorów słonecznych i towarzyszących im urządzeń. Wpływ na to miały koszty takiej instalacji, ale też to, że żadna z połaci dachu nie jest skierowana na południe.

Wnętrze pełne słońca

Dzięki zastosowaniu dużych tafli szkła na elewacjach południowej oraz zachodniej dom wypełnia światło słoneczne. Wrażenie przestronności potęguje również jasna kolorystyka wykończenia pomieszczeń, łącznie z posadzką oraz ścianami. Wnętrze jest nie tylko proste, ale też funkcjonalnie urządzone. Do domu prowadzi niewielki przedsionek. Strefa wejściowa łagodnie przechodzi w otwartą część dzienną. Podłoga parteru została wykończona dużymi płytami ceramicznymi uzupełnionymi drewnianymi wstawkami. Uwagę zwracają jednobiegowe schody policzkowe o konstrukcji stalowo- -drewnianej. Dębowe stopnie pozostawiono bez podstopnic i zamocowano na stalowych belkach. Ażurowe schody wydają się dzięki temu znacznie lżejsze. Strefa dzienna parteru to obszerny salon z jadalnią oraz niedomkniętą kuchnią. Prowadzi z niej wyjście do spiżarni, która pełni też funkcję schowka. Dzięki temu pomieszczeniu gospodarczemu większość sprzętów kuchennych jest niewidoczna z salonu. Ściany w całym wnętrzu są jasnoszare. Meble są utrzymane w prostej formie, zachowano tym samym dużo wolnej przestrzeni. Na głównej osi domu w części dziennej znajduje się spory kominek wykończony ciemnym marmurem.

Miejsce wieczornego wypoczynku

Piętro domu także cechują prostota i funkcjonalność. Schody prowadzą wprost do otwartego pokoju wypoczynkowego z biblioteką. To właśnie w tym miejscu mieszkańcy znajdują wytchnienie po całym dniu zajęć. Ciekawym rozwiązaniem jest pozostawienie odsłoniętych belek konstrukcji dachu, które widać na fragmencie sufitu. Do dużej łazienki można wejść zarówno z biblioteki, jak i z garderoby przynależącej do sypialni. Salon kąpielowy jest wyposażony w podstawowe sprzęty – prysznic oraz dużą wannę. Charakteryzują go jasne kolory i lekkie zgeometryzowane formy. Króluje tu biel oraz jasne drewno.

Dużo światła i jasnoszare ściany

Inwestorzy dokładnie określili swoje preferencje. Zależało im między innymi na dużej ilości światła we wnętrzu. Dzięki zastosowaniu dużych tafli szkła na elewacjach południowej oraz zachodniej dom wypełnia światło słoneczne. Wrażenie przestronności potęguje również jasna kolorystyka wykończenia pomieszczeń, łącznie z posadzką oraz ścianami.

Do domu prowadzi niewielki przedsionek. Strefa wejściowa łagodnie przechodzi w otwartą część dzienną. Podłoga parteru została wykończona dużymi płytami ceramicznymi w jasnoszarym kolorze uzupełnionymi drewnianymi wstawkami.

Uwagę zwracają jednobiegowe schody policzkowe o konstrukcji stalowo-drewnianej, których nowoczesna stylistyka znakomicie komponuje się z prostym wnętrzem.

Dębowe stopnie pozostawiono bez podstopnic i zamocowano na stalowych belkach za pomocą kątowników. Ażurowe schody wydają się dzięki temu znacznie lżejsze.

Strefa dzienna parteru to obszerny salon z jadalnią oraz niedomkniętą kuchnią. Prowadzi z niej wyjście do spiżarni, która pełni też funkcję schowka. Dzięki temu pomieszczeniu gospodarczemu większość sprzętów kuchennych jest niewidoczna z salonu.

Ściany w całym wnętrzu są jasnoszare. Meble są utrzymane w nowoczesnej, prostej formie, zachowano tym samym dużo wolnej przestrzeni. Na głównej osi domu w części dziennej znajduje się spory kominek wykończony ciemnym surowym marmurem. Nieoszlifowany kamień, wyeksponowane stosy drewna opałowego, a także ogień buzujący w kominku nadają ciepła przestronnemu pomieszczeniu i zachęcają do wypoczynku.

Styl kuchni wyznacza połączenie drewna dębowego oraz bieli blatu wykonanego z corianu - syntetycznego materiału na bazie żywicy.

Przy wejściu do domu zazwyczaj można znaleźć wiele drobnych przedmiotów - klucze, smycz dla psa, kaski rowerowe etc. Tutaj ten problem rozwiązuje zespół szafek w wiatrołapie kryjący przy okazji skrzynkę elektryczną.

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