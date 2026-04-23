Ceny wynajmu kamperów i przyczep kempingowych 2026. Sprawdź cennik i opcje

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Różnice między przyczepą kempingową a kamperem

Przyczepa kempingowa to pojazd bez własnego napędu, który wymaga samochodu do holowania. Jej główną zaletą jest niższy koszt wynajmu oraz możliwość odczepienia na miejscu postoju, co daje większą swobodę w codziennym poruszaniu się autem osobowym. Wadą jest natomiast konieczność posiadania odpowiedniego pojazdu i doświadczenia w prowadzeniu zestawu.

Kamper to z kolei pojazd zintegrowany – samochód z zabudową mieszkalną. Oferuje większą wygodę podróżowania, ponieważ nie wymaga dodatkowego auta i jest łatwiejszy w manewrowaniu niż zestaw z przyczepą. Wadą są wyższe koszty wynajmu oraz większe zużycie paliwa. Dla wielu użytkowników kluczowa jest także ograniczona mobilność po zaparkowaniu – cały „dom” pozostaje w jednym miejscu.

Aktualne ceny wynajmu przyczep kempingowych i kamperów 2026

Przyczepy kempingowe:

150–220 zł za dobę poza sezonem

200–300 zł za dobę w sezonie średnim

250–400 zł za dobę w sezonie wysokim

300–450 zł za dobę przy modelach rodzinnych

180–260 zł za dobę przy wynajmie długoterminowym

350–500 zł za dobę za nowe, dobrze wyposażone modele

Kampery:

350–500 zł za dobę poza sezonem

450–700 zł za dobę w sezonie średnim

600–900 zł za dobę w sezonie wysokim

800–1200 zł za dobę za kampery premium

500–750 zł za dobę przy wynajmie powyżej 7 dni

900–1400 zł za dobę za nowe modele z pełnym wyposażeniem

W ostatnich latach ceny wynajmu systematycznie rosły, głównie ze względu na zwiększone zainteresowanie turystyką niezależną. Największe wzrosty odnotowano w okresie po pandemii. W 2026 roku rynek zaczyna się stabilizować, choć ceny nadal utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pojazdu do biwakowania?

Wybierając kampera lub przyczepę kempingową, warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, wyposażenie (ogrzewanie, klimatyzacja, kuchnia, łazienka) oraz warunki wynajmu, takie jak limit kilometrów czy kaucja. Istotne są także ubezpieczenie oraz dostępność wsparcia technicznego w trakcie podróży. Dobór pojazdu powinien być dostosowany do liczby osób i planowanego stylu podróżowania.

Warto pamiętać, że w Polsce kampery i przyczepy można parkować na wyznaczonych kempingach, polach namiotowych oraz miejscach postojowych, o ile nie łamią przepisów ruchu drogowego. Dozwolone jest także krótkotrwałe parkowanie na parkingach publicznych, jednak biwakowanie (np. rozkładanie markizy czy stolików) na ogół jest zabronione. Niedozwolone będzie też parkowanie w rezerwatach przyrody, parkach narodowych poza wyznaczonymi miejscami oraz na terenach prywatnych bez zgody właściciela.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

23