Ceny działek rekreacyjnych 2026. Ile zapłacisz za własny teren do relaksu?

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czy warto kupić działkę rekreacyjną w 2026 roku?

Decyzja o zakupie działki rekreacyjnej w 2026 roku opłaca się szczególnie osobom szukającym spokojnego miejsca na weekendowy wypoczynek lub letni azyl dla rodziny. Warto rozważyć transakcję teraz, ponieważ w nieodległej przyszłości wejdą w życie nowe zasady planowania przestrzennego, które mogą ograniczyć dostępność gruntów pod zabudowę rekreacyjną i przyczynić się do wzrostu wartości atrakcyjnych lokalizacji.

Zakup działki rekreacyjnej ma sens także wtedy, gdy zależy nam na inwestycji długoterminowej – działki w regionach turystycznych zyskują na popularności, a dobrze uzbrojony teren pozwala na szybką realizację altany lub domku letniskowego. Jeśli marzysz o kontakcie z naturą bez codziennego zgiełku aglomeracji, a jednocześnie dysponujesz budżetem na media i dojazd, to idealny moment, by działać zanim ceny jeszcze bardziej wzrosną.

Czym w świetle prawa różni się działka rekreacyjna od innych typów działek?

Działka rekreacyjna to grunt o przeznaczeniu głównie wypoczynkowym, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunkach zabudowy. W praktyce oznacza to możliwość wzniesienia domku letniskowego lub altany o ograniczonej powierzchni (często do 35 m² bez pozwolenia), jednak z zakazem stałego zamieszkania i meldunku. W odróżnieniu od działki budowlanej mieszkaniowej nie można na niej postawić pełnowymiarowego domu jednorodzinnego przeznaczonego na codzienne życie. Z kolei w porównaniu z działką rolną rekreacyjna posiada już uregulowane warunki zabudowy rekreacyjnej, co ułatwia inwestycję – nie trzeba czekać na decyzję o warunkach zabudowy. Pamiętaj, że w przypadku ROD (rodowych ogródków działkowych) obowiązują dodatkowe ograniczenia stowarzyszeniowe, a własność jest ograniczona do prawa użytkowania.

Aktualne ceny działek rekreacyjnych w Polsce w 2026 roku

Poniżej prezentujemy przykładowe ceny działek z wybranych województw.

Województwo dolnośląskie

działka rekreacyjna o powierzchni 478 m² we Wrocławiu za 29 000 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 520 m² w Wołowie za 49 999 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 3000 m² w Oleśnicy za 12 000 zł.

Województwo mazowieckie

działka rekreacyjna o powierzchni 1997 m² w Kochowie za 78 000 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 1081 m² w Sianno za 135 000 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 3800 m² w Wilga za 199 000 zł.

Województwo małopolskie

działka rekreacyjna o powierzchni 1300 m² w Lipnicy Górnej za 84 900 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 1125 m² w Krzeszowicach za 85 000 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 13 200 m² w Pcimiu za 1 677 000 zł.

Województwo podkarpackie

działka rekreacyjna o powierzchni 337 m² w Rzeszowie za 34 000 zł

działka rekreacyjna o powierzchni 290 m² w Rzeszowie za 35 000 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 1710 m² w Ostrowie za 59 850 zł.

Województwo pomorskie

działka rekreacyjna o powierzchni 499 m² w Dębkach za 37 500 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 3857 m² w Machowinku za 237 000 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 3570 m² w Machowinku za 219 000 zł.

Województwo śląskie

działka rekreacyjna o powierzchni 1890 m² w Brzuśniku za 160 000 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 300 m² w Częstochowie za 48 000 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 1280 m² w Jejkowicach za 59 000 zł.

Województwo warmińsko-mazurskie

działka rekreacyjna o powierzchni około 1405 m² w Ubliku za 199 000 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 1000 m² w Nowych Gutach za 140 000 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 1716 m² nad Jeziorem Mamry za 343 200 zł.

Województwo wielkopolskie

działka rekreacyjna o powierzchni 250 m² w Kole za 92 000 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 302 m² w Poznaniu za 260 000 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 13 067 m² w Kwiejcach Nowych za 499 000 zł.

Województwo zachodniopomorskie

działka rekreacyjna o powierzchni 3600 m² w Kani za 120 000 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 2000 m² za 72 000 zł.

działka rekreacyjna o powierzchni 500 m² w Rusinowie za 90 000 zł.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze działki rekreacyjnej?

Przy wyborze działki rekreacyjnej w 2026 roku najważniejsze jest sprawdzenie lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy – to one decydują o tym, co dokładnie można wybudować. Zwróć uwagę na dostęp do mediów (prąd, woda, kanalizacja), odległość od jeziora lub lasu oraz stan drogi dojazdowej, bo te elementy znacząco wpływają na komfort użytkowania i koszty późniejszej inwestycji. Nie zapominaj o analizie otoczenia – hałas, sąsiedztwo czy ryzyko podtopień mogą zniweczyć marzenia o spokojnym wypoczynku. Warto też skonsultować się z geodetą i prawnikiem, aby uniknąć niespodzianek związanych z służebnościami lub przyszłymi zmianami w prawie. Dobrze wybrana działka to nie tylko miejsce na relaks, ale też bezpieczna inwestycja na lata.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

20