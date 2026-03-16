Każdy właściciel nieruchomości lub podmiot, którego dane znajdują się w ewidencji gruntów i budynków musi umieścić w widocznym miejscu oznaczenia z jej numerem porządkowym. Ma na to 30 dni od chwili otrzymania informacji o ustaleniu tego numeru. W miastach jest to informacja z nazwą ulicy, placu, a na wsiach najczęściej kolejny numer domu, chociaż gminy wiejskie przechodzą już także na systemy uliczne, ułatwiające identyfikację (numery nadawane tradycyjnie kolejnym domom na wsiach były podporządkowane jedynie regule kolejności, więc te z początkowymi numerami sprzed lat mogły sąsiadować z tymi z numerami wysokimi, zbudowanymi niedawno).

Dopełnienie obowiązku właściwego oznakowania budynków sprawdzają kontrolerzy ze Straży Miejskiej lub Gminnej.

Jak i dlaczego dom musi być oznakowany?

Numer domu musi być dobrze widoczny z ulicy lub spoza posesji. W zależności od usytuowania budynku może być umocowany na ścianie zewnętrznej, na ogrodzeniu lub w jego pobliżu. Oznakowanie ma być widoczne nie tylko w dzień, ale również nocą, a więc trzeba zadbać o jego podświetlenie po zmroku.

Najważniejsze, żeby można było stojąc przed nim od razu zlokalizować miejsce. Ma to znaczenie dla służb miejskich a przede wszystkim ratowniczych. To najważniejsza informacja dla policji, pogotowia ratunkowego czy straży pożarnej w razie zaistnienia sytuacji zagrożenia. Muszą one sprawnie i szybko dojechać pod wskazany adres. W wielu sytuacjach liczy się każda sekunda zwłoki. Zresztą podczas zdarzenia wymagającego interwencji służb osoba, która wzywa pomocy, na przykład z ulicy bo poczuła się źle lub widzi coś lub kogoś wymagającego interwencji też dzwoniąc pod numer alarmowy 112 musi łatwo podać lokalizację miejsca zdarzenia.

Jaka kara za brak oznakowania domu?

Może skończyć się na pouczeniu i zobowiązaniu do wywiązania się z obowiązku oznaczenia w określonym terminie. Jednak w przypadku zapowiadanych kontroli można się już liczyć z karą finansową. Grzywna może wynosić do 250 zł.

Kontrole oznakowania domów

Władze gmin przeprowadzą kontrole oznakowania domów w całej Polsce. Mogą tego dokonywać na mocy ustawy o zmianie ustawy w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych z kwietnia 2022 r. Nowa ustawa znowelizowała ustawę z 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i przewiduje odpowiedzialność za wykroczenie związane z niewykonaniem obowiązku umieszczenia tabliczki porządkowej na budynku lub ogrodzeniu. W ustawie również podana została maksymalna wysokość kary za niedopełnienie tego obowiązku.

Jak złożyć wniosek o ustalenie numeru porządkowego?

Wnioski są dostępne w urzędach miast i gmin a także można je pobrać ze stron internetowych tychże. Do wniosku trzeba dołączyć:

mapę lub szkic w przypadku wątpliwości, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy;

informację o przetwarzaniu danych osobowych – RODO (też dostępna w urzędzie lub na jego stronie internetowej);

pełnomocnictwo jeśli występuje się w imieniu innej osoby;

kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli budynek nie jest jeszcze ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

Dokumenty można dostarczyć osobiście do urzędu lub za pośrednictwem strony ePUAP. Odpowiedź w formie zawiadomienia powinna być dostarczona w ciągu 14 dni.

