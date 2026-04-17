Warszawa nie należy do tanich miejsc do życia, ale prawie 2500 zł opłat eksploatacyjnych za lokum w bloku może zaskakiwać. Diabeł tkwi jednak w szczegółach, co szybko zauważyli komentatorzy, często nie przebierając w słowach.

Zużycie wody jak za basen

Wielu komentatorów zwróciło uwagę na bardzo wysokie zużycie wody – zarówno zimnej, jak i ciepłej.

"11,4 m³ wody, w tym ponad 7 m³ ciepłej?!"

„Typ leje wody hektolitrami, to ma taki wynik. Jak może jedna osoba płacić aż 400 zł za podgrzewanie wody? Tak samo 171 zł za zimną i kanalizację. U mnie to nawet połowa tego nie jest, a raczej 1/4, i to przy codziennym długim prysznicu. Musisz tam prowadzić pralnię dla całego osiedla.”

„Ten ktoś ma tam kryty basen???”

Tak duże zużycie wody generuje wysokie koszty. Kwota 572 zł za wodę to druga najwyższa pozycja na rachunku. Istotny wpływ ma tu także cena podgrzania wody – ok. 80 zł za m³.

Największym wydatkiem pozostaje jednak ogrzewanie – 700 zł miesięcznie. To znacząca kwota, co również wywołało liczne komentarze, np.:

„CO pewnie bez podzielników, żeby można było odkręcić na maksa zimą i wietrzyć oknem.”

Jedna a może więcej osób

Zużycie wody i ogrzewania sugeruje, że w mieszkaniu mogą przebywać więcej niż jedna osoba – zauważają komentatorzy internetu.

„Jeśli mieszka jedna osoba, to jakim cudem sama woda kosztuje prawie 600 zł? CO 700 zł? Coś tu jest nie tak.”

W Warszawie nie jest to jednak całkiem oczywiste, ponieważ opłata za śmieci jest ryczałtowa – obecnie wynosi 85 zł, niezależnie od liczby mieszkańców pod danym adresem.

Opłaty spółdzielni i te poza nią

Z rachunku wynika, że większość kwoty – niemal 1700 zł – to opłaty, na które spółdzielnia nie ma bezpośredniego wpływu. Około 1300 zł stanowią koszty wody i ogrzewania, a pozostałe pozycje są relatywnie niewielkie.

Zastanawiać może uwzględnienie opłaty za prąd – być może dotyczy ona części wspólnych. Podatek od nieruchomości i gruntu również budzi zdziwienie, ale w wielu przypadkach jest on rozliczany właśnie za pośrednictwem spółdzielni.

Wśród opłat zarządcy największe pozycje to eksploatacja podstawowa – 380 zł oraz fundusz remontowy (łącznie za windę i lokal) – 315 zł.

Na wysokość tych kwot wpływa przede wszystkim metraż. Pozostałe opłaty, np. za schowek czy konserwację, mają w tym przypadku mniejsze znaczenie.

W sumie dużo, ale w zasadzie normalnie

Ostatecznie sensacja nie okazuje się aż tak duża.

„Wysokie zużycie mediów, duża powierzchnia lokalu. Z opłat zależnych od spółdzielni stawka za eksploatację dość wysoka, ale może nie na warszawskie warunki.”

Około połowy rachunku stanowią koszty wody i ogrzewania – a są to przecież wartości prognozowane. Można je obniżyć, jeśli nie w tym, to w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Zmniejszenie tych dwóch pozycji o połowę oznaczałoby ok. 600 zł oszczędności – a potencjalnie nawet więcej. W efekcie rachunek na poziomie 1500–1700 zł miesięcznie za duże mieszkanie, np. dla rodziny 2+2, przestaje aż tak dziwić.

Przykłady opłat z Warszawy

Mieszkanie 49,9 m² na Sadybie w Warszawie (SM Energetyka), jedna starsza osoba – 940 zł; mieszkanie 41,7 m² (SBM Dom we Włochach) – ok. 700 zł; mieszkanie 23 m² na Mokotowie (stara kamienica, spółdzielnia Społem) – 740 zł; mieszkanie w Śródmieściu (stara kamienica, wspólnota), 82 m² – 1750 zł.

Te przykłady pokazują, jak kształtują się opłaty w różnych częściach Warszawy. Żaden z nich nie zbliża się do kwoty z serwisu X, choć opłata za małą mokotowską kawalerkę może już z nią konkurować.

Murowane starcie Basen – tak czy nie? MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Mały pokój w bloku dla rodzeństwa. Jak go urządzić? Zdjęcia