Zmiana przepisów znacząco przyspieszy i ułatwi transakcje nieruchomościowe, weryfikację kontrahentów oraz codzienne operacje biznesowe wymagające wiarygodnych dokumentów rejestrowych.

Dotychczasowe ograniczenia – konieczność drukowania dokumentów

Do tej pory elektroniczne dokumenty pobierane z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (elektroniczne odpisy, wyciągi i zaświadczenia) nie posiadały pełnej mocy urzędowej. Aby mogły być uznane za dokumenty o mocy prawnej równej odpisu sądowego, konieczne było ich samodzielne wydrukowanie. Brak wydruku powodował, że plik elektroniczny traktowany był jedynie jako informacja poglądowa, a nie pełnoprawny dowód w postępowaniach cywilnych, administracyjnych czy notarialnych.

Podobne ograniczenia dotyczyły niektórych dokumentów z KRS – ich elektroniczna forma nie zawsze wystarczała w relacjach z instytucjami publicznymi lub kontrahentami wymagającymi „tradycyjnego” potwierdzenia.

W praktyce oznaczało to dodatkowe koszty, czas i potrzebę planowania – zwłaszcza dla przedsiębiorców dokonujących dużej liczby sprawdzeń.

Terminy wejścia w życie – już za kilka tygodni

Najważniejsze zmiany wejdą w życie w dwóch etapach:

31 marca 2026 r. – zrównanie mocy prawnej elektronicznych dokumentów z ksiąg wieczystych (art. 1 i art. 3 ustawy),

31 maja 2026 r. – nowe rozwiązania dotyczące newslettera KRS w aplikacji mObywatel (art. 2 ustawy).

Do tego czasu stare wydruki dokonane przed wejściem w życie zachowują moc urzędową, jeśli spełniają warunki weryfikacji z bazą danych.

Korzyści dla przedsiębiorców i rynku nieruchomości

Dla firm zmiana oznacza przede wszystkim oszczędność czasu i kosztów. Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości przy transakcjach, kredytach hipotecznych czy szczegółowych analiz weryfikacji spółek będzie mogła odbywać się w pełni cyfrowo – bez konieczności drukowania i przechowywania papierowych wersji.

Notariusze, banki, deweloperzy i kancelarie prawne zyskają możliwość szybszego obiegu dokumentów, co przełoży się na krótszy czas zamykania transakcji. Jednocześnie zachowana zostaje pełna wiarygodność i możliwość weryfikacji autentyczności dzięki centralnej bazie danych.

