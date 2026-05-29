Nie zgłosisz wynajmu mieszkania skarbówce? Może ci grozić 30 tys. zł kary!

Murator Remontuje #2: Odnawiamy fasadę budynku Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Prywatny wynajem mieszkania pod lupą skarbówki

Zyski z wynajmu mieszkania czy domu, także prywatnego, podlegają opodatkowaniu. Wiele osób próbuje jednak uniknąć tego obowiązku i nie rozlicza się z najmu z Urzędem Skarbowym. Są też osoby, które mylnie sądzą, że od wynajmu lokalu znajomym lub rodzinie, często bez umowy, podatku płacić nie trzeba. To jednak nieprawda, a urzędnicy coraz częściej są w stanie wykryć takie przypadki.

Warto pamiętać, że niezgłoszony najem może skutkować naliczeniem kary finansowej w wysokości nawet 30 tys. zł za lokal. Na ogół kwoty są jednak niższe, od kilkuset do kilku tysięcy złotych za lokal. Jeśli jednak ktoś już od kilku lat nie zgłaszał zysków z najmu w urzędzie lub zarabia na kilku nieruchomościach, koszty mogą być poważne.

Warto pamiętać, że w uzasadnionych przypadkach kontrola z urzędu może objąć okres nawet do 5 lat wstecz. Dlatego najlepiej jest jak najszybciej zacząć rozliczać się z najmu i skorzystać z instytucji czynnego żalu.

Jak Urząd Skarbowy wykrywa niezgłoszony najem?

Urzędnicy mają dziś do dyspozycji liczne nowoczesne narzędzia, które pozwalają łatwo wykryć niezgłoszony najem. Weryfikacja w dużej mierze odbywa się automatycznie, z wykorzystaniem systemów informatycznych, które same zbierają dane z licznych źródeł. Skarbówka zwraca uwagę m.in. na:

zamieszczanie ogłoszeń o wynajmie w serwisach takich jak AirBnB, Booking, Otodom, OLX itp.,

regularne przelewy na konto w banku, zwłaszcza takie z opisem np. „czynsz” czy „za wynajem”,

regularne wpływy gotówkowe na konto, np. podobne kwoty zawsze w ten sam dzień miesiąca,

zamieszczanie w mediach społecznościowych wpisów o szukaniu najemcy,

zgłoszenia spływające do urzędu np. od sąsiadów, którzy zauważają, że w mieszkaniu obok co chwila zmieniają się lokatorzy,

zgłoszenia spływające do urzędu od najemców zaniepokojonych np. brakiem pisemnej umowy.

Warto pamiętać, że urzędnicy sprawdzają także archiwa serwisów ogłoszeniowych oraz historię deklaracji podatkowych za poprzednie lata. Wszelkie nieprawidłowości mogą stanowić podstawę do kontroli i naliczenia kary. W pierwszej kolejności właściciel nieruchomości będzie jednak wezwany do złożenia wyjaśnień i uregulowania należności.

Przejdź do galerii: Gotowe domki na działkę ROD lub działkę budowlaną – inspiracje

100