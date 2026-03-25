Jak wygląda trzmielina japońska?

Trzmielina japońska (łac. Euonymus japonicus) w polskich warunkach klimatycznych jest kilkukrotnie niższa niż w krajach pochodzenia i zazwyczaj nie przekracza 1,5 m wysokości. Pędy początkowo są miękkie, cienkie i zielone, z czasem brązowieją i pokrywają się korowiną. Są gęsto pokryte jajowato-eliptycznymi liśćmi, których blaszki są skórzaste, błyszczące, o barwie zielonej, zielono-kremowej lub zielono-żółtej (w zależności od odmiany). To główna ozdoba rośliny.

Zdarza się, że na przełomie czerwca i lipca trzmielina japońska zakwita, ale kwiaty nie mają szczególnej wartości dekoracyjnej. Jesienią wykształca brązowe owoce. Trzeba na nie uważać, gdyż są trujące. Dlatego uprawę trzmieliny należy rozważyć, jeśli w ogrodzie przebywają małe dzieci (np. w wieku przedszkolnym).

Trzmielina japońska - wymagania uprawy

Trzmielinę japońską powinno się uprawiać w miejscu słonecznym lub lekko zacienionym, ciepłym, osłoniętym od wiatru. Preferuje gleby żyzne, próchnicze, umiarkowanie wilgotne, ale radzi sobie rosnąc także w przeciętnych podłożach. Źle reaguje na niedobór wody – przy dłużej utrzymujących się suszach gubi liście.

Trzmielina japońska nie jest wystarczająco mrozoodporna, aby uprawiać ją na całym obszarze Polski. W surowe lub bezśnieżne zimy może przemarzać. Dlatego uprawia się ją w gruncie w cieplejszych rejonach, w chłodniejszych zaś praktykuje uprawę pojemnikową. Wtedy przed nadejściem zimy krzew trzeba przenieść do widnego, ale chłodnego pomieszczenia (np. ganku, budynku gospodarczego lub ogrodu zimowego). Optymalna temperatura podczas zimowego okresu spoczynku wynosi 8-10°C.

Trzmielina japońska w galerii zdjęć

11

Jak dbać o trzmielinę japońską?

sadzenie trzmieliny japońskiej

Trzmielinę najlepiej sadzić do gruntu wiosną, wtedy ma więcej czasu, by przygotować się do nadejścia zimowych mrozów. Trzmieliny w żywopłocie sadzi się nawet co 30-40 cm. W innych przypadkach warto pozostawić im więcej miejsca (ok. 100 cm). W dołkach warto umieścić odrobinę kompostu.

podlewanie trzmieliny japońskiej

Trzmieliny japońskie nie znoszą suszy, dlatego w okresie bezdeszczowej pogody należy je podlewać. Powinno się unikać przy tym moczenia nadziemnych części. Trzmielina japońska jest zimozielona, dlatego trzeba ją podlewać (sporadycznie) również w okresie zimowym. Zabieg wykonuje się w bezmroźne dni.

nawożenie trzmieliny japońskiej

Corocznie pod krzew warto podsypać trochę kompostu, raz na kilka lat zaleca się zastosować przefermentowany obornik. Dobrze reaguje na ściółkowanie gleby, które ogranicza wyparowywanie wody z gleby i zmniejsza zachwaszczenie. Rośliny pozostawione w gruncie należy osłonić (np. matami) i zastosować grubą warstwę ściółki okrywającej.

cięcie trzmieliny japońskiej

Trzmielina dobrze reaguje na cięcie. Można ją ciąć na formowany żywopłot i dowolnie formować. Już młode krzewy, w kolejnym roku po posadzeniu, warto wiosną skrócić na wysokości 20-30 cm. Dzięki temu atrakcyjnie rozkrzewią się. Trzmieliny uprawiane na żywopłoty przycina się średnio trzy razy w roku (można częściej).

rozmnażanie trzmieliny japońskiej

Trzmielina japońską można rozmnożyć przez ukorzenianie sadzonek pędowych.

i Autor: fotografiche/ Getty Images Trzmielina japońska 'Aureomarginatus'

Jak wykorzystać trzmielinę japońską w ogrodzie?

Trzmielinę japońską można wykorzystać do tworzenia niskich i średnich żywopłotów wewnątrz ogrodu, np. do podzielenia poszczególnych partii. Wtedy jest osłonięty, a krzewy mają większą szansę na przetrwanie zimy. Ponadto jest to dobra roślina do tworzenia kompozycji krzewiasto-drzewiastych, dekoracji wydzielonych miejsc na trawniku, a nawet rabat mieszanych.

Gatunek jest dekoracyjny przez cały rok. Odmiany o kremowych i żółtych przebarwieniach rozjaśniają ogród. Egzemplarze uprawiane w pojemnikach ustawia się m.in. na balkonach, tarasach, przy głównych ścieżkach i przy drzwiach wejściowych do domu.

Wartościowe odmiany trzmieliny japońskiej

'Gray Beauty' – ma zielononiebieskie liście z białą obwódką; pędy są sztywne, wzniesione.

– ma zielononiebieskie liście z białą obwódką; pędy są sztywne, wzniesione. 'Aurea' – to znana odmiana o żółtoobrzeżonych liściach.

– to znana odmiana o żółtoobrzeżonych liściach. 'Microphyllus' – ma atrakcyjne, wydłużone, jednolicie zielone liście.

i Autor: Getty Images Trzmielinę japońską powinno się uprawiać w miejscu słonecznym lub lekko zacienionym, ciepłym, osłoniętym od wiatru.

Cięcie trzmieliny: kiedy i jak ciąć trzmielinę