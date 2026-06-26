Kompoty z owoców sezonowych to znakomita alternatywa dla soków z kartonu. Ich przygotowanie nie jest trudne i nie wymaga wiele pracy, dlatego w pełni sezonu warto eksperymentować i samodzielnie przygotowywać napoje z różnych owoców. Gatunkiem, który do tego celu nadaje się znakomicie jest między innymi porzeczka. Kiedy zbierać owoce porzeczki i co z nich można zrobić?

Co zawierają owoce porzeczki?

Zdrowe, smaczne i wartościowe owoce porzeczki, zawierają całe mnóstwo cennych składników odżywczych (kwasy organiczne, antocyjany, pektyny, sole mineralne) i witamin (głównie wit. C), dlatego obowiązkowo powinny znaleźć się w każdej diecie.

Kiedy zbierać owoce porzeczki?

Jeśli uprawiasz porzeczki w ogrodzie, to wiesz, że ich owoce zaczynają dojrzewać już pod koniec czerwca i długo utrzymują się na krzewach. Dlatego ich zbiór może być prowadzony sukcesywnie, nawet przez kilka tygodni.

Porzeczki nie dojrzewają po zbiorze, dlatego powinny być zbierane w fazie pełnej dojrzałości.

W przypadku porzeczki czerwonej i białej zbiór owoców powinien być prowadzony, gdy wszystkie jagody w gronie są już w pełni wybarwione (nie opadają po dojrzeniu).

Owoce porzeczki czarnej należy zbierać wtedy, gdy większość jagód w gronie ma barwę czarną, a najmniejsze są jeszcze czerwone (dojrzałe jagody łatwo opadają z grona).

Poznaj właściwości i zastosowanie owoców i liści czarnej porzeczki - na co stosować czarną porzeczkę?

Owoce porzeczki w kuchni - potrawy z porzeczkami

Poza kompotami i sokami, porzeczki można też wykorzystać w kuchni na wiele innych sposobów.

Porzeczki białe z dodatkiem mięty to doskonała baza sosu do mięsa, podobnie, jak konfitura przygotowana z porzeczek czerwonych. Konfitury z czarnej i czerwonej porzeczki można też wykorzystać do przygotowania ciast lub deserów z ciasta francuskiego.

Czerwone porzeczki można także dodawać do kompotów z innych, mniej wyrazistych owoców (np. jabłek), dzięki czemu uzyskany napój będzie miał ładniejszy kolor i ostrzejszy smak.

Świeże owoce porzeczek można również wykorzystać do przygotowania serników na zimno, deserów lodowych i koktajli mleczno-owocowych, a także do przyrządzania ciast owocowych i muffinek.

Przetwory z porzeczek: galaretki, dżemy, soki, nalewki

Porzeczki to także idealne owoce na galaretki i dżemy.

Dżem z porzeczek przygotowuje się, smażąc zasypane cukrem owoce (około 1,5 kg cukru na 1 kg owoców) na małym ogniu aż do zgęstnienia (około 2 godziny).

Równie łatwo przyrządza się galaretki z porzeczek. W tym celu porzeczki zalewa się wodą, krótko gotuje, a następnie przecedza przez sito (bez rozgniatania owoców). Otrzymany w ten sposób sok, ponownie się gotuje z dodatkiem cukru aż do zredukowania płynu (około 1 szklanki cukru na 1 szklankę soku), a następnie odstawia do ostygnięcia.

Czerwone porzeczki mogą też służyć do przyrządzenia nalewki, która nie tylko wspaniale smakuje, ale też posiada piękną, rubinową barwę.

Pyszne przetwory można też zrobić z:

Autor: iko636/ Getty Images Dżem z czerwonej porzeczki

Porzeczka czarna, czerwona czy biała – którą wybrać do przetworów?

Porzeczki czarne, czerwone i białe mają nieco inne właściwości, co sprawia, że nadają się do różnych celów.

Czerwona porzeczka jest najbardziej uniwersalna – charakteryzuje się wyrazistym, kwaskowatym smakiem i wysoką zawartością pektyn, dzięki czemu dżemy i galaretki z niej przygotowane naturalnie gęstnieją. Jej smak doskonale sprawdza się również w wytrawnych sosach do mięs i serów, stanowiąc świetną alternatywę dla żurawiny.

Czarna porzeczka ma intensywniejszy aromat i jest znacznie mniej kwaśna od czerwonej. Posiada jednak grubszą skórkę, co warto uwzględnić przy planowaniu przetworów o gładkiej konsystencji.

Z kolei porzeczka biała to najdelikatniejsza z odmian. Jest najsłodsza i najłagodniejsza w smaku, dlatego idealnie nadaje się do jedzenia na surowo oraz do deserów dla osób, które nie przepadają za kwaśnymi nutami w owocach.

Jak pasteryzować i przechowywać przetwory z porzeczek?

Aby cieszyć się smakiem porzeczkowych przetworów przez całą zimę, kluczowe jest ich odpowiednie zabezpieczenie. Podstawą są czyste, wyparzone i dokładnie osuszone słoiki oraz zakrętki. Najprostszą metodą jest przelewanie bardzo gorącego dżemu lub soku do gorących słoików, pozostawiając około 1-2 cm wolnej przestrzeni od góry. Po mocnym zakręceniu słoiki należy odwrócić do góry dnem na około godzinę. W większości przypadków pokrywki powinny się prawidłowo zassać. Jeśli jednak chcesz mieć pewność długotrwałego przechowywania, warto zastosować dodatkową pasteryzację. Można ją przeprowadzić na dwa sposoby.

Pierwszy to pasteryzacja „na mokro” – na dnie szerokiego garnka należy umieścić bawełnianą ściereczkę, ustawić na niej słoiki (tak, by się nie stykały) i zalać wodą do 3/4 ich wysokości. Wodę doprowadza się do wrzenia, a następnie gotuje na małym ogniu przez 15-20 minut.

Drugi sposób to pasteryzacja „na sucho” w piekarniku. Słoiki ustawia się na blaszce w zimnym piekarniku, a następnie nagrzewa go do 120°C. Od momentu osiągnięcia temperatury pasteryzuje się je przez 30-40 minut. Gotowe przetwory należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, np. w piwnicy lub spiżarni.

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