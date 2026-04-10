Jeżyna bezkolcowa (Rubus fruticosus) powstała ze skrzyżowania różnych dzikich gatunków jeżyn. W sprzedaży jest wiele wartościowych odmian jeżyny bezkolcowej o smacznych, zdrowych owocach i mniej rozłożystym pokroju niż dziko rosnące jeżyny.

Jakie wymagania ma jeżyna bezkolcowa?

Jeżyny nie tolerują gleb podmokłych, a najlepiej będą rosły na umiarkowanie wilgotnych, próchnicznych i lekko kwaśnych podłożach. Warto pamiętać, że młode sadzonki jeżyny źle znoszą suszę (nawet krótkotrwałą) i wymagają regularnego nawadniania. Przed posadzeniem krzewów zaleca się wcześniej wzbogacić glebę kompostem lub obornikiem, aby młode sadzonki szybciej rozpoczęły wegetację.

Najlepsze dla jeżyny bezkolcowej będzie stanowisko w pełni nasłonecznione i osłonięte przed wiatrem, aby owoce bez problemu dojrzewały i miały optymalny smak. Należy także pamiętać o odpowiedniej przestrzeni dla jeżyny w ogrodzie, ponieważ jest to krzew dosyć rozłożysty, często płożący. Jej wiotkie, brązowe pędy pozbawione kolców mogą osiągać nawet do kilku metrów długości.

Kiedy sadzić w ogrodzie jeżynę bezkolcową?

Najlepiej sadzić jeżynę jesienią - w październiku i listopadzie - albo wczesną wiosną. Jeśli sadzimy kilka krzewów obok siebie, warto zostawić im nieco przestrzeni – w zależności od odmiany. Krzewy o bardziej zwartym pokroju można posadzić nawet 50 cm od siebie, ale odmiany bardziej rozłożyste (płożące) – w odstępie nawet do 2,5 m. Po posadzeniu, krzewy można wyściółkować (np. trocinami lub zrębkami), aby zachować wilgotność podłoża i ograniczyć rozwój chwastów.

Podpory na jeżynie bezkolcowej zwykle są wymagane. Stosuje się je, aby pędy (osiągające nawet ponad 2 m długości) nie pokładały się na ziemi i nie gniły.

Przeczytaj też: Najgroźniejsze choroby jeżyny bezkolcowej i ich zwalczanie

Pielęgnacja jeżyny bezkolcowej po posadzeniu

Na początku uprawy najważniejszym zabiegiem jest regularne podlewanie młodych sadzonek, ponieważ rośliny źle znoszą przesuszenie podłoża. Ukorzenione, starsze krzewy nie wymagają już intensywnego nawadniania – podlewamy tylko w upalne dni.

Ważne jest także nawożenie krzewów, ale dopiero po ukorzenieniu się i przyjęciu w nowym miejscu. Po rozpoczęciu wegetacji wiosną, krzewy można zasilać co miesiąc, aż do owocowania, np. nawozami wieloskładnikowymi, przeznaczonymi do uprawy krzewów owocowych (powinny one zawierć zbilansowane ilości azotu, fosforu i potasu).

Cięcie jeżyny bezkolcowej

Cięcie jeżyny bezkolcowej przeprowadza się latem, po owocowaniu, od drugiego roku uprawy. Jeżyna owocuje raz, na zeszłorocznych pędach, dlatego wszystkie stare pędy, które zakończyły owocowanie, oraz kładące się na ziemi usuwamy lub skracamy maksymalnie. Należy również usuwać odrosty, które mogą pojawiać się blisko korzenia krzewu, a młode pędy regularnie przywiązywać do podpór.

i Autor: Getty Images Cięcie jezyny przeprowadza się latem, po owocowaniu, od drugiego roku uprawy

Odmiany jeżyny bezkolcowej W sprzedaży znajdziemy wiele odmian jeżyny bezkolcowej, które przede wszystkim są odporne na mróz. Zwykle (w zależności od odmiany) jeżyny bezkolcowe owocują od sierpnia do początków września, ale często nawet do pierwszych przymrozków. Warte polecenia są między innymi: Orkan – polska, popularna odmiana, odporna na mróz; owoce czarne, dość duże - smaczne i aromatyczne, o wysokiej wartości deserowej.

Black Satin – amerykańska odmiana, odporna na mróz, plonuje obficie; owoce są czarne, duże i soczyste. Loch Ness – szkocka odmiana o dużych, czarnych, wydłużonych owocach; owocuje do jesieni.

Navaho - bardzo plenna amerykańska odmiana; odporna na choroby i słabiej rosnąca, owoce czarne, słodkie i soczyste.

Triple Crown – amerykańska odmiana uznawana za jedną z najsmaczniejszych na świecie; jej nazwa nawiązuje do „potrójnej korony" zalet: smaku, wielkości owoców i plenności; owoce są bardzo duże, słodkie i niezwykle aromatyczne.

Chester – bardzo ceniona, późna odmiana, która pozwala wydłużyć okres zbiorów; jest wyjątkowo odporna na mróz i choroby; rodzi duże, jędrne owoce o dobrym, słodkim smaku, które świetnie nadają się na przetwory.

Owoce jeżyny bezkolcowej

Owoce jeżyny bezkolcowej są pełne bogatych w cenne dla naszego zdrowia właściwości i obecnie bardzo poszukiwane. Poza słodkim smakiem zawierają przede wszystkim antyoksydanty (przeciwutleniacze), wymiatające z naszego organizmu tzw. wolne rodniki – głównego sprawcę powstawania nowotworów. Ponadto, regularne spożywanie owoców jeżyny wspiera układ krążenia - zawierają one antocyjany, błonnik i bogactwo witaminy C. To także owoce charakteryzujące się bardzo niskim indeksem glikemicznym – są zalecane dla osób zmagających się z cukrzycą, a także w dietach odchudzających (zmniejszają wchłanianie węglowodanów). Warto więc, jak najczęściej spożywać owoce jeżyny - na surowo, w formie soków i przetworów lub jako dodatek do deserów.

i Autor: Getty Images Regularne spożywanie owoców jeżyny wspiera układ krążenia - zawierają one antocyjany, błonnik i bogactwo witaminy C

Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.