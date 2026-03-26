Zmiany klimatyczne sprawiają, że susze stają się coraz bardziej dotkliwe, także w naszym kraju. Właściciele ogrodów coraz częściej szukają roślin, które poradzą sobie w trudnych warunkach bez konieczności intensywnego nawadniania. Odpowiedzią na te potrzeby są krzewy odporne na suszę – wytrzymałe, ozdobne i często niewymagające w pielęgnacji. Dzięki nim można stworzyć ogród, który będzie nie tylko piękny, ale i ekologiczny.

Dlaczego warto sadzić w ogrodzie krzewy odporne na suszę?

Sadzenie krzewów odpornych na niedobór wody niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala znacząco ograniczyć zużycie wody, co ma ogromne znaczenie zarówno dla środowiska, jak i domowego budżetu. Podczas letnich upałów tradycyjne rośliny wymagają codziennego podlewania, natomiast gatunki odporne na suszę radzą sobie znacznie lepiej nawet przy sporadycznym nawadnianiu.

Kolejną zaletą jest ich odporność na trudne warunki glebowe. Wiele z tych krzewów dobrze rośnie na ubogich, piaszczystych glebach, gdzie inne rośliny nie mają szans na rozwój. Dodatkowo często są mniej podatne na choroby i szkodniki, co ogranicza konieczność stosowania środków ochrony roślin.

Gdzie sadzić w ogrodzie krzewy odporne na suszę?

Krzewy odporne na suszę dobrze radzą sobie w miejscach dobrze nasłonecznionych, gdzie inne rośliny mogłyby mieć problem z przetrwaniem. Doskonale sprawdzają się na południowych i zachodnich ekspozycjach, gdzie słońce operuje przez większą część dnia. Idealnie nadają się do obsadzania skarp, skalniaków czy rabat na mocno nasłonecznionych stanowiskach. Warto również sadzić je wzdłuż ogrodzeń czy podjazdów. Dobrą praktyką jest sadzenie ich w towarzystwie innych roślin o podobnych wymaganiach, np. bylin stepowych czy ozdobnych traw. Dzięki temu ogród będzie spójny i łatwy w utrzymaniu.

TOP 5 krzewów odpornych na suszę i upały

Oto pięć krzewów, które doskonale znoszą suszę i wysokie temperatury, a jednocześnie zachwycają swoim wyglądem:

perukowiec podolski (Cotinus coggygria),

jałowiec płożący (Juniperus horizontalis),

pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa),

suchodrzew tatarski (Lonicera tatarica),

tamaryszek (Tamarix).

Perukowiec podolski

Perukowiec podolski to krzew o rozłożystym pokroju, którego największym atutem są niezwykłe, puszyste owocostany, które pojawiają się latem i przypominają obłoki dymu lub peruki, stąd też jego nazwa. Mogą mieć barwę od różowej, przez purpurową, aż po czerwoną. Atrakcyjne są także liście perukowca – zielone u gatunku, a u popularnych odmian (np. 'Royal Purple' czy 'Grace') intensywnie purpurowe. Dodatkowo efektownie przebarwiają się jesienią, przybierając jaskrawe odcienie czerwieni i pomarańczy.

Perukowiec osiąga 3–5 m (w praktyce często 2,5–4 m) wysokości i szerokości. Jest wyjątkowo odporny na suszę i upały, doskonale radzi sobie na ubogich, suchych i kamienistych glebach. Preferuje stanowiska słoneczne. Lubi wapienne, przepuszczalne gleby i nie znosi zastojów wody. Nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, poza ewentualnym cięciem formującym, które najlepiej przeprowadzić wczesną wiosną. Jest to roślina idealna do sadzenia pojedynczo jako soliter, w grupach, a także do tworzenia efektownych żywopłotów.

Przeczytaj też: Dlaczego perukowiec nie tworzy peruk?

Jałowiec płożący

Jałowiec płożący to doskonały wybór dla tych, którzy szukają niskich, rozłożystych krzewów okrywowych, odpornych na ekstremalne warunki. Jego pędy ścielą się po ziemi, tworząc gęste, zielone dywany, które skutecznie hamują wzrost chwastów oraz zapobiegają erozji gleby. Krzew dorasta zazwyczaj do zaledwie 10-50 cm wysokości, ale może rozrastać się na szerokość nawet do 2-3 m.

Kolor igieł jałowca płożącego zależy od odmiany i może być zielony, niebieskawozielony, srebrzystoniebieski, stalowoniebieski, szarozielony, a dodatkowo jesienią może zmieniać się na ciekawe odcienie brązu lub purpury.

Jałowiec płożący jest bardzo odporny na suszę, dobrze znosi mocne słońce, mrozy i zanieczyszczenia powietrza. Preferuje stanowiska słoneczne i przepuszczalne, nawet ubogie gleby. Nie wymaga częstego podlewania ani nawożenia. To idealny krzew na skalniaki i skarpy oraz jako roślina okrywowa pod drzewami.

Przeczytaj też: Iglaki płożące do ogrodu zastąpią trawnik, urozmaicą rabaty i skalniaki. Jakie iglaki okrywowe wybrać do ogrodu?

Pięciornik krzewiasty

Pięciornik krzewiasty to ozdobny i niewymagający krzew, który kwitnie niemal nieprzerwanie przez całe lato - od czerwca aż do października. Jego drobne, ale liczne kwiaty, w zależności od odmiany, mogą być białe, żółte, pomarańczowe lub różowe. Liście pięciornika są drobne, złożone z pięciu listków, z wierzchu ciemnozielone, a od spodu pokryte srebrzystymi włoskami. Krzew osiąga zazwyczaj od 30 do 100 cm wysokości i podobną szerokość, tworząc zgrabne, kuliste kępy.

Pięciornik krzewiasty jest bardzo odporny na suszę, mróz oraz zanieczyszczenia powietrza, co czyni go idealnym do sadzenia w trudnych warunkach miejskich. Preferuje stanowiska słoneczne i dobrze przepuszczalne gleby. Jest bardzo łatwy w uprawie, nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Aby obficie kwitł każdego roku warto go przycinać wczesną wiosną. Doskonale sprawdza się na rabatach, sadzony pojedynczo lub w grupach, a także jako niski żywopłot.

Przeczytaj też: Jak zrobić sadzonki z pięciornika krzewiastego?

Suchodrzew tatarski

Suchodrzew tatarski to duży, rozłożysty krzew, który osiąga 2-4 m wysokości (przy podobnej szerokości). Jego liście są jajowate lub eliptyczne, 4-8 cm długości, sinozielone, rozwijają się wczesną wiosną, a jesienią przebarwiają się na brązowo-różowo. Kwiaty pojawiają się na przełomie maja i czerwca, wyrastają parami w kątach liści, w odcieniach bieli, różu lub czerwieni, są miododajne. Po kwitnieniu krzew zawiązuje ozdobne, kuliste, początkowo zielone, wraz z dojrzewaniem przebarwiające się na czerwono owoce, które utrzymują się na gałęziach długo po opadnięciu liści i stanowią pokarm dla ptaków, a także ozdobę zimowego ogrodu.

Suchodrzew tatarski jest niezwykle odporny na suszę, mróz i zanieczyszczenia powietrza, jest bardzo łatwy w uprawie i nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Preferuje stanowiska słoneczne lub półcieniste (choć znosi nawet miejsca zacienione) i dobrze znosi różne typy gleb, byle były przepuszczalne. Można go sadzić jako soliter, ale znakomicie nadaje się również do tworzenia żywopłotów.

Uwaga! W niektórych krajach Europy Południowej jest traktowany jako gatunek inwazyjny. W Polsce rozsiewa się dość mocno (ptaki roznoszą nasiona), może wypierać gatunki rodzime.

Przeczytaj też: Żywopłoty formowane - jak stworzyć idealny zielony mur w ogrodzie?

Tamaryszek

Tamaryszek to malowniczy krzew, który wprowadza do ogrodu lekkość oraz śródziemnomorski klimat. Jego największym atutem są delikatne, pierzaste liście, przypominające igiełki, oraz gęste, puszyste kwiatostany w odcieniach różu lub bieli, które - w zależności od gatunku - pojawiają się wiosną lub latem. Te rozłożyste krzewy osiągają zazwyczaj od 2 do 4 m wysokości, tworząc luźne, ażurowe korony. Mają tendencję do pokładania się pędów.

Tamaryszek jest wyjątkowo odporny na suszę, zasolenie gleby, zanieczyszczenia powietrza i silne wiatry. Preferuje stanowiska słoneczne. Nie wymaga intensywnego nawożenia ani częstego podlewania. Pomimo że tamaryszki uchodzą za mrozoodporne, w srogie lub bezśnieżne zimy mogą przemarzać (zwłaszcza młode okazy). Dlatego przed nadejściem mrozów należy je okryć. Aby pobudzić krzew do zagęszczenia pędów i obfitego kwitnienia warto go regularnie przycinać.Tamaryszek doskonale sprawdza się jako soliter, w grupach, do tworzenia luźnych żywopłotów, a także do stabilizacji skarp.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

Murator Ogroduje: Rośliny odporne na suszę w ogrodzie