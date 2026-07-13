#MuratorOgroduje: Skuteczne sposoby na ślimaki w ogrodzie

Jak pozbyć się ślimaków z ogrodu?

Każdy, kto zajmuje się uprawą roślin na działce dobrze wie, że ślimaki potrafią zniszczyć wschodzące właśnie na grządkach warzywa czy inne rośliny, które dopiero co puściły liście i pędy. Zaatakowana przez ślimaki uprawa na wiosnę jest już zwykle stracona. Mięczaki żerują najczęściej nocą, gdy temperatura wynosi kilkanaście stopni, szczególnie sprzyja im wilgoć, największą aktywność przejawiają po deszczu. I choć w ogrodzie są szkodnikami, to jednocześnie ślimaki uczestniczą w procesie rozkładu materii organicznej, żywią się martwymi odpadkami roślinnymi. Dlatego warto w miarę możliwości pozbyć się ślimaków w sposób mało drastyczny.

W walce ze ślimakami najlepiej działać profilaktycznie, czyli zniechęcić mięczaki do odwiedzin. Przede wszystkim warto zrobić porządki w ogrodzie. Jeśli mamy miejsca, które są zacienione, osłonięte i utrzymuje się w nich wilgoć, to tam schronienie znajdą ślimaki. Może to być sterta gałęzi, desek czy stos kamieni. Ślimaki dobrze się też czują w wysokiej trawie. Warto więc uprzątnąć te miejsca, najlepiej wczesną wiosną.

Czego boją się ślimaki?

Jednym z najprostszych sposobów na odstraszanie ślimaków jest zastosowanie soli. Można jej także użyć na żerujące już mięczaki w ogrodzie, by się ich pozbyć. Dla ślimaków sól ma nieprzyjemny smak, działa więc odstraszająco. Jeśli ślimaki poczują sól na swojej drodze, cofną się na pewno.

Odstraszacz z soli na ślimaki

Sól możemy zastosować w formie sypkiej, ale też w tabletkach. Ta w tabletkach jest do kupienia m.in. w sklepach internetowych. Stosując solne tabletki, możemy kontrolować, ile soli dostaje się do gruntu, bo jeśli nie będzie narażona na działanie deszczu, powinna pozostać nienaruszona przez cały sezon. Dzięki sprasowanej formie tabletki stworzą naturalną zaporą dla ślimaków. Co istotne, nie są one szkodliwe dla mięczaków, a jedynie zniechęcą je do dalszej wędrówki.

Tabletki z soli w połączeniu z agrotkaniną

Najlepiej zastosować tabletki z soli w połączeniu z agrotkaniną. Wykonanie takiej zapory będzie wymagało jednak nieco pracy. Przede wszystkim należy wkopać w ziemię paliki, do których mocujemy agrowłókninę - materiał powinien być zasypany w ziemi na około 30 cm. Do palików u góry należy zamocować prowizoryczny daszek, np. z blachy, dzięki któremu deszcz nie wypłucze soli. Pod samym daszkiem zaś mocujemy listwę, na której układamy tabletki z soli. Taka konstrukcja powinna wytrzymać przez cały sezon. To naprawdę skuteczna metoda, ślimaki w ogóle nie powinny pojawić się na ogrodzonym terenie.

Inną metodą jest sypanie soli kuchennej bezpośrednio na grunt, wokół grządek czy kwiatów. Jednak ten sposób ma jedną wadę, sól z czasem się rozpuści i wsiąknie do gruntu, co może zaszkodzić niektórym roślinom.

Oprysk z soli na ślimaki - podajemy przepis

Na ślimaki, które już żerują w ogrodzie, możemy sporządzić z soli oprysk. Przygotowujemy roztwór z soli - do pół litra ciepłej wody wsypujemy i rozpuszczamy 30 g soli kuchennej. Następnie wieczorem lub wczesnym rankiem spryskujemy solnym roztworem ziemię, gdzie prawdopodobnie ślimaki wychodzą żerować. Spryskane miejsca ślimaki powinny omijać.

Uwaga! Sypanie soli bezpośrednio na ślimaki lub oprysk roztworem z soli zadziała na ślimaki zabójczo.

Zapory przed ślimakami

Możemy też przygotować zupełnie neutralne dla roślin, ale też dla zdrowia ślimaków zapory, które po prostu będą za trudne dla szkodników do sforsowania. Najlepiej wykonać na ok. 20 cm szerokie pasy z piasku zmieszanego ze żwirem, trocinami, igłami sosnowymi czy korą. Ślimak zwykle rezygnuje z dalszej drogi, gdy ma do pokonania taką przeszkodę. W ten sposób, budując specjalne wały możemy zabezpieczyć poszczególne grządki, na których nam najbardziej zależy.

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