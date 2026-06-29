Jakie szkody wyrządzają mrówki w domu?

uszkadzają drewniane elementy budynków, budując w nich gniazda,

uszkadzają i zanieczyszczają żywność,

przesuszają ziemię, drążąc w niej korytarze i budując gniazda,

odkrywają korzenie, bulwy i kłącza roślin, drążą w nich otwory,

powodują (pośrednio) osłabienie roślin zasiedlonych przez mszyce i inne szkodniki wydzielające rosę miodową, ponieważ opiekują się tymi szkodnikami,

uszkadzają drzewa, budując gniazda w ich drewnie,

niszczą pąki i kwiaty w poszukiwaniu nektaru,

w czasie suszy ogryzają młode pędy wierzchołkowe roślin.

To warto wiedzieć o mrówkach

Mrówki tworzą duże społeczeństwa, w których życie jednostki podporządkowane jest interesom całej kolonii. Kolonię zakłada samica - królowa, której jedynym obowiązkiem jest składanie jaj. W gnieździe, zależnie od gatunku, może być jedna albo tysiące królowych. Najczęściej – od dziesięciu do trzydziestu. W okresie godowym samice i samce mają skrzydła. Najliczniejszą grupą są niepłodne samice – robotnice. Budują i uprzątają mrowisko, bronią go przed intruzami, opiekują się potomstwem, zbierają i dostarczają pożywienie innym członkom społeczności.

Mrówki odżywiają się pokarmem roślinnym i zwierzęcym – najchętniej bogatym w cukry i białka. Niektóre są drapieżne i nawet 30% ich diety stanowią inne owady. Chętnie jedzą rosę miodową – opiekują się wytwarzającymi ją owadami – czasami hodują mszyce jako „dojne krowy”. Mrówki porozumiewają się za pomocą dotyku, dźwięków i zapachowych substancji chemicznych zwanych feromonami znacznikowymi, którymi znaczą ścieżki wiodące do źródła pokarmu (nocą feromon znacznikowy ułatwia orientację w terenie). W dzień mrówki kierują się wzrokiem.

Autor: RHJ / iStock / Plus/ Getty Images

Czarne mrówki w domu

Mogą to być mrówki trzech popularnych gatunków. Najczęściej mają swoje gniazda poza domem, ale wchodzą do środka w poszukiwaniu pokarmu. Mogą żyć w koronach drzew lub w korzeniach, na trawnikach, pod kamieniami, nawierzchnią chodników i jezdni. Niektóre budują gniazda w ścianach i spękaniach murów na zewnątrz, ale są też takie, które gnieżdżą się w elementach drewnianych konstrukcji domu lub pod drewnianymi okładzinami i deskami. Czasami nie jest łatwo odnaleźć gniazdo, a dodatkowo niektóre zakładają dodatkowe gniazda, zwane satelickimi.

Mrówki faraona w domu

Te maleńkie owady potrafią bardzo uprzykrzyć życie. Zagnieżdżają się w domach i mieszkaniach w trudno dostępnych miejscach, które zasiedlają dzięki swoim mikroskopijnym rozmiarom. Lubią pokarm bogaty w białka i cukier, ale w zasadzie jedzą wszystkie rodzaje produktów spożywczych, m.in. słodkie wypieki, bakalie, gotowane jajka lub mięso czy pozostawioną w misce karmę dla domowych zwierzaków.

Dostają się do opakowań żywności, robiąc w nich dziury lub poprzez szczeliny w otwartych już pojemnikach i torebkach. Penetrując i wynoszą produkty jednocześnie je skażając. Są bardzo trudne do wytrzebienia gdyż żyją w dużych koloniach, w których znajduje się wiele królowych. Taka struktura społeczna pozwala im na szybki rozwój i skuteczne powiększanie liczebności. Kiedy osiedlą się w domu nawet profesjonalna dezynsekcja może nie przynieść rezultatów, bo kolonia ma szansę na odrodzenie.

Autor: Anggito Abimanyu/ Getty Images Mrówka faraona

Mrówki: gmachówki, murawka darniowa, hurtnica

Gmachówki to ponad tysiąc gatunków, żyjących w lasach, na polach uprawnych i na terenach zurbanizowanych. Ciała robotnic mają długość od 6 do 10 mm, a królowych – 15 mm i więcej. Gmachówki mogą mieć barwę od czerwonobrązowej do czarnej. W środowisku miejskim zakładają kolonie macierzyste najczęściej w starszych drzewach, a kilka do kilkunastu gniazd satelickich bez królowych – w drewnianych elementach budynków, które uszkadzają. Wielkość kolonii gmachówek zależy od gatunku – w jednej może być nawet ponad 50 000 robotnic. Są aktywne nocą.

Murawka darniowa. Bardzo pospolita. Robotnice mają 2,5-3,5 mm długości. Są barwy jasnobrązowej aż do czarnej, z jasnymi odnóżami i czułkami. W terenach zurbanizowanych zakładają gniazda w ścianach domów i pod podłogami, pod nawierzchniami ścieżek i dróg, pod kamieniami w pobliżu ścieżek. Można też znaleźć gniazdo murawki w deskach starych płotów. Podgryzają korzenie lub wygryzają chodniki w podziemnych częściach roślin. Budują kopczyki nadziemne. Przychodzą do mieszkań w poszukiwaniu słodkich i tłustych pokarmów. Kolonie najliczniejsze są wiosną i latem – mogą liczyć nawet wiele tysięcy osobników. Na zimę przenoszą się do budynków i zakładają gniazda w najcieplejszych miejscach – chętnie w szparach konstrukcji drewnianej przy górnej warstwie obmurowania. Otwory wyjściowe z gniazda budują z drobnego żwiru, cząstek martwych owadów i włókien drewna. Nie niszczą drewna, ale ślady ich działalności można błędnie odczytywać jako uszkodzenie drewnianych elementów.

Brunatnoczarna hurtnica czarna i podobna do niej, żółto ubarwiona, podziemnica zwyczajna są bardzo pospolite w miastach. Robotnice mają do 5 mm długości, królowe – do 15 mm. Gniazda zakładają na zewnątrz budynków: w ścianach i pod brukowanymi drogami. W ogrodach i na polach budują z ziemi kopczyki. Odkrywają korzenie roślin oraz przesuszają glebę, gdy budują w niej gniazda i wytyczają ścieżki. Zbierają pokarm w dużej odległości od mrowiska – przychodzą do pomieszczeń mieszkalnych i dostawszy się do żywności, uszkadzają ją oraz zanieczyszczają.

Skuteczny środek na mrówki - jak zniszczyć kolonię mrówek

Gniazdo mrówek niszczy się, zalewając je wrzącą wodą lub wraz z najbliższym otoczeniem, traktując insektycydem kontaktowym (Mrówkiller, POLCYP 0,4 SL, Mrówkofon, AgrEvo-Pylisty preparat przeciw mrówkom, AgrEvo-Płynny preparat przeciw mrówkom”, KAPO, ANT-STOP-przeciw mrówkom).

Jeśli są to gmachówki, trzeba też zniszczyć gniazda satelickie, bo inaczej kolonia zostanie szybko odbudowana – mrówki z gniazd satelickich wymieniają robotnice i potomstwo z gniazdem matecznym.

Zasiedlone przez gmachówki elementy drewniane warto – jeśli są świeżo opanowane – opryskać insektycydem o działaniu kontaktowym „AgrEvo. Płynny preparat przeciw mrówkom”, KAPO, Mrówkiller, „ABC – płynny preparat na mrówki” lub wstrzyknąć preparat do wygryzionych otworów. Jeżeli drewniane elementy są już stoczone – trzeba je wymienić.

Sprawdź też: Domowe i sprawdzone sposoby na mszyce

Pułapka na mrówki w domu

Jeżeli gniazda są trudne do odnalezienia, np. w przypadku mrówek faraona można wykładać przynęty z wolno działającym środkiem owadobójczym (można go mieszać z miodem lub syropem) na trasach mrówek w ogrodach i w mieszkaniach. Zbieraczki zanoszą taki pokarm do gniazda i karmią nim inne robotnice, larwy i królowe. Takie trujące pożywienie może je zabijać lub hamować zdolności rozrodcze powodując z czasem wymarcie całej kolonii.

Najskuteczniejsze są trutki na mrówki: Faratox, Faratox B, Lafarex K zawierające metopren – preparat hormonalny, który hamuje rozwój larw i poczwarek. Ponadto samice, które powstaną z larw karmionych trutką, są mniej płodne lub bezpłodne. Zadowalające wyniki dają też Maxforce Żel i Combat oraz przynęty zatrute boraksem lub kwasem borowym: Antifar, Boratox, Ekosan AK, Forbiotox, Formix I, Formix II, Gokirokku, Higiena 94, Skantox, Mizar, Monotox, Prusatox.

Domowy sposób na mrówki

Trutkę na mrówki można też wykonać samodzielnie: wymieszać boraks, wodę i cukier w stosunku wagowym 1:18:7 (proporcja ta jest ważna, ponieważ nadmiar trucizny zniechęca mrówki, a jeśli jest jej zbyt mało, trutka nie jest skuteczna). Mimo stosowania od wielu lat przynęt ze związkami boru, mrówki nie uodporniły się na nie.

Sprawdź też: skuteczne sposoby na ślimaki w ogrodzie

Domowe sposoby na mrówki - jak pozbyć się mrówek nie zabijając ich

Po pierwsze można stworzyć trudną do pokonania barierę dla mrówek:

zalepić otwory wokół rur wodociągowych i instalacji centralnego ogrzewania, uszczelnić spękania murów,

jeśli to możliwe, opryskać ściany i sufit mlekiem wapiennym,

opryskać powierzchnię wokół szczelin i otworów, którymi przedostają się mrówki do budynku, oraz ościeżnice drzwi, okien, wentylatory, przewody i kanały, listwy podłogowe. Najlepiej użyć do tego preparatów: ABC – płynny preparat na mrówki lub AgrEvo-Płynny preparat przeciw mrówkom,

rozsypać na trasach przemarszu mrówek siekaną pietruszkę lub zmielony pieprz ziołowy, których zapachu nie lubią.

Po drugie nie wabić mrówek do pomieszczeń:

wrzucać odpadki organiczne do szczelnych pojemników na śmiecie,

przechowywać żywność w szczelnych pojemnikach,

Można też mrowisko przykryć doniczką napełnioną suchą ziemią. Gdy mrówki przeniosą do niej potomstwo, doniczkę wyniesiemy poza ogródek.

Wiosną mrówki gnieżdżące się na zewnątrz zabudowań stają się aktywne, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 10°C. Latem robotnice poszukują pokarmu w siedzibach ludzkich. Uskrzydlone mrówki (w okresie godowym) pojawiają się chmarami na roślinach w ogrodzie, na ścianach budynków, a nawet wlatują do pomieszczeń. Nie zaleca się niszczenia ich – masowe loty nie trwają długo i po kilku dniach problem sam znika.

Sprawdź też: Jak pozbyć się turkucia podjadka

Mrówki przynoszą także korzyści...

Pamiętajmy, że mrówki w ogrodzie są dla nas pożyteczne – zabijają i zjadają liczne szkodliwe owady. Jeśli nie są bardzo uciążliwe – tolerujmy je nie tylko w ogrodzie, ale nawet w pomieszczeniach.

Warto wiedzieć Pamiętajmy, że mrówki są dla nas pożyteczne – zabijają i zjadają liczne szkodliwe owady. Jeśli nie są bardzo uciążliwe – tolerujmy je nie tylko w ogrodzie, ale nawet w pomieszczeniach.

Murowane starcie Narzędzia ogrodowe – spalinowe czy akumulatorowe? MUROWANE STARCIE