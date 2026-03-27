Liście juki leżą na ziemi po zimie - czy je ściąć?

Istnieje kilka powodów tego, że liście juki leżą na ziemi po zimie. Pierwszym z nich jest to, że zalegająca, ciężka czapa śnieżna przygięła liście do ziemi. Dodatkowo, woda z topniejącego śniegu i zimowych deszczy gromadziła się w sercu rozety. Jeśli roślina nie była odpowiednio zabezpieczona (np. przez związanie liści), wilgoć w połączeniu z mrozem mogła uszkodzić tkanki liści. Długo utrzymująca się wilgoć i brak cyrkulacji powietrza to idealne warunki dla rozwoju chorób grzybowych. Na liściach mogą pojawić się plamy, a ich końcówki mogą zacząć gnić.Czasem przyczyna jest bardziej prozaiczna. Do osłabienia liści mogły przyczynić się silne wiatry lub... nasz czworonożny przyjaciel, który potraktował rozetę jako wygodne zimowe legowisko.

Warto dać roślinie kilka tygodni i obserwować, czy ze środka wyrasta nowy, zielony "pióropusz". Stare liście, nawet jeśli nie wyglądają idealnie, wciąż pełnią funkcję ochronną dla młodych pędów i mogą prowadzić resztki fotosyntezy. Roślinę trzeba zasilić nawozem z dużą zawartością azotu. Ten składnik pobudzi jukę do intensywnego wzrostu nowych, zdrowych liści, które zaczną pojawiać się w centrum rozety. Gdy nowe liście będą już dobrze widoczne i silne, możesz bez obaw usunąć stare, zniszczone i leżące na ziemi liście. Odetnij je ostrym sekatorem jak najbliżej pnia.

Liście juki, które leżą na ziemi można też usunąć od razu. Poprawi to cyrkulację powietrza wokół podstawy rośliny, co może ograniczyć rozwój grzybów. Trzeba pamiętać o zasileniu juki nawozem azotowym, by dać jej siłę do regeneracji.

Warto wykonać profilaktyczny oprysk preparatem grzybobójczym (fungicydem). Zastosuj go na całą roślinę, szczególnie w jej centralnej części, aby zapobiec rozwojowi infekcji na osłabionych po zimie tkankach.

Jak dbać o jukę ogrodową?

Jukę ogrodową zaleca się sadzić wiosną (młode okazy nie są tak wytrzymałe na ujemne temperatury, jak te starsze, dobrze rozrośnięte). Sadzonkom można przyciąć liście, aby szybciej się ukorzeniły.

Juka ogrodowa dobrze wytrzymuje suszę (ma głęboki system korzeniowy) i z reguły nie potrzebuje podlewania. Przy nadmiernej wilgotności juka może być porażana plamistością liści lub antraknozą (te choroby grzybowe zwalczy się m.in. przy użyciu dedykowanych środków ochrony roślin).

Nawożenie również można ograniczyć do minimum – nawozy wystarczy podać 2-3-krotnie w sezonie, w niewielkich dawkach. Na lekkich glebach przydatne może być usypywanie warstwy ściółki organicznej, która ograniczy wyparowywanie wody, a przy okazji spowolni wzrost chwastów.

Co zrobić z juką po przekwitnięciu?

Juka po kwitnieniu zamiera, a pozostają wokół niej młode rośliny, które rozrastają się i zasłaniają miejsce po roślinie macierzystej. Pęd przekwitłego kwiatostanu zaleca się przyciąć nisko przy ziemi, bo schnie i wygląda nieestetycznie, a dodatkowo osłabia roślinę. By to zrobić, trzeba zaopatrzyć się w ostre solidne narzędzie (piłę), bo jest bardzo twardy.

