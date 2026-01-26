Radzi: Przemysław Sochański Od zawsze zajmuje się ogrodami. Prowadzi firmę budującą stawy i ogrody w stylu naturalistycznym. Jak przycinać świerki srebrne, by się zagęściły? Są dwie metody przycinania świerków kłujących (czyli srebrnych). Pierwsza to terminy marzec-kwiecień (do 1-5 maja) - wtedy możemy przycinać dość radykalnie, nawet 2-4-letnie przyrosty.

Druga opcja to termin połowa sierpnia do początku września - wtedy przycinamy same końcówki tegorocznych, zdrewniałych już przyrostów. Pobudzone pączki śpiące i boczne, wyrastają jeszcze we wrześniu, lub razem z pączkami szczytowymi w następnym roku w maju. Można łączyć oba terminy, ale z umiarem i obserwować efekty. Gdy zbyt mocno przytniemy świerki, to drugiego terminu nie stosujemy w dużym zakresie. Przeczytaj też: Przycinanie iglaków - terminy. Kiedy i jak przycinać iglaki?

Jak wygląda świerk srebrny?

Świerk srebrny charakteryzujący się gęstym, zwartym, stożkowatym pokrojem i srebrzysto-niebieskim zabarwieniem igieł. W naszym kraju drzewa świerka srebrnego osiągają wysokość 15-20 m (w naturze nawet do 50 m) i tworzą dość regularne, gęste i stożkowate korony, a ich konary często są ułożone poziomo. Kora na pniu jest cienka, spękana i szarobrązowa.

Z kolei igły są grube, sztywne i zaostrzone na końcach - bardzo kłujące. Osiągają długość do 2-3 cm, w przekroju są czworokątne i mają różne zabarwienie, w zależności od odmiany: szarozielone, niebieskawe do srebrzystej. Drzewo wytwarza ładne, cylindryczne, jasnobrązowe i zwisające szyszki, długości od kilku do nawet kilkunastu centymetrów (średnio około 10 cm).

Jakie stanowisko i podłoże dla świerka srebrnego?

Świerk srebrny to gatunek światłożądny i tylko na stanowiskach słonecznych korony drzew są gęste, a igły ładnie się wybarwiają. W cieniu korony są rzadkie i szybko się ogałacają, a dodatkowo igły matowieją, tracą barwę i opadają.

Ze względu na dość głęboki system korzeniowy, dobrze radzi sobie nawet na piaszczystych, słabszych glebach, ale optymalne dla jego rozwoju są żyzne, próchniczne podłoża.

