Jak przycinać świerki srebrne, by się zagęściły?
Są dwie metody przycinania świerków kłujących (czyli srebrnych).
- Pierwsza to terminy marzec-kwiecień (do 1-5 maja) - wtedy możemy przycinać dość radykalnie, nawet 2-4-letnie przyrosty.
- Druga opcja to termin połowa sierpnia do początku września - wtedy przycinamy same końcówki tegorocznych, zdrewniałych już przyrostów. Pobudzone pączki śpiące i boczne, wyrastają jeszcze we wrześniu, lub razem z pączkami szczytowymi w następnym roku w maju.
Można łączyć oba terminy, ale z umiarem i obserwować efekty. Gdy zbyt mocno przytniemy świerki, to drugiego terminu nie stosujemy w dużym zakresie.
Jak wygląda świerk srebrny?
Świerk srebrny charakteryzujący się gęstym, zwartym, stożkowatym pokrojem i srebrzysto-niebieskim zabarwieniem igieł. W naszym kraju drzewa świerka srebrnego osiągają wysokość 15-20 m (w naturze nawet do 50 m) i tworzą dość regularne, gęste i stożkowate korony, a ich konary często są ułożone poziomo. Kora na pniu jest cienka, spękana i szarobrązowa.
Z kolei igły są grube, sztywne i zaostrzone na końcach - bardzo kłujące. Osiągają długość do 2-3 cm, w przekroju są czworokątne i mają różne zabarwienie, w zależności od odmiany: szarozielone, niebieskawe do srebrzystej. Drzewo wytwarza ładne, cylindryczne, jasnobrązowe i zwisające szyszki, długości od kilku do nawet kilkunastu centymetrów (średnio około 10 cm).
Jakie stanowisko i podłoże dla świerka srebrnego?
Świerk srebrny to gatunek światłożądny i tylko na stanowiskach słonecznych korony drzew są gęste, a igły ładnie się wybarwiają. W cieniu korony są rzadkie i szybko się ogałacają, a dodatkowo igły matowieją, tracą barwę i opadają.
Ze względu na dość głęboki system korzeniowy, dobrze radzi sobie nawet na piaszczystych, słabszych glebach, ale optymalne dla jego rozwoju są żyzne, próchniczne podłoża.
