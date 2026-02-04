Spis treści
Jak prawidłowo sadzić irysy bródkowe?
Sadząc kłącza irysów bródkowych trzeba ułożyć je tak, by liście skierowane były na północ, a samo kłącze na południe (będzie łatwiej się nagrzewać. Korzenie nie mogą się podwijać. Dobrze jest uformować niewielką pochyłość (opadająca w kierunku południowym) lub podwyższoną grządkę (choćby o 20 cm) i umieszczać kłącza lekko skośnie, tak aby część z liśćmi znalazła się nieco wyżej (2-3 cm).
Co do głębokości sadzenia zdania specjalistów są podzielone: jedni zalecają, by „grzbiet” kłącza wystawał w około 1/3 ponad powierzchnię gruntu, inni zalecają przykrywanie 1-2 cm gleby, ale tak by wierzchołek wystawał. Na glebach ciężkich kłącza nie należy całkowicie zasypywać. Zbyt głębokie sadzenie może powodować gnicie kłączy lub słabe kwitnienie, a nawet jego brak.
Sposób sadzenia najlepiej wypróbować samodzielnie: jeśli okaże się, że w pierwszym roku po posadzeniu irysy (kosaćce) słabo kwitną, można usunąć nadmiar gleby. Jeżeli kłącza nie są zasypane warto na zimę okrywać je gałązkami drzew iglastych lub zrębkami.
Jakie wymagania mają irysy bródkowe?
Kosaćce bródkowe powinno się uprawiać w miejscach słonecznych – wtedy najobficiej kwitną. Jednocześnie na stanowiskach jasnych, ale nie bezpośrednio nasłonecznionych kwitnienie jest wciąż dobre, a okres kwitnienia nieco dłuższy. Radzą sobie także w półcieniu.
Podłoże powinno być żyzne, zasobne w składniki pokarmowe, umiarkowanie wilgotne. Optymalne pH oscyluje w granicach 5,0-7.0. Podłoże przed sadzeniem irysów powinno być oczyszczone, przekopane i wyrównane. Warto wymieszać je z kompostem.
Jak podlewać i nawozić irysy bródkowe?
Nowo posadzone irysy bródkowe wymagają podlewania. Starsze egzemplarze podlewa się w czasie długotrwale utrzymującej się suszy. Zwykle nawadnianie nie jest konieczne. Zalewanie kłączy to kolejny często popełniany błąd w uprawie kosaćców.
Raz na kilka lat można zastosować nawóz organiczny. Wybierając nawozy trzeba pamiętać, że irysy nie lubią dużych ilości azotu. Optymalny jest nawóz wieloskładnikowy zrównoważony lub potasowo-fosforowy.
