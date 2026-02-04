Architekt krajobrazu ze specjalizacją "zieleń zabytkowa". Pisała i redagowała teksty o zakładaniu, urządzaniu i pielęgnacji ogrodów. Fascynowało ją tradycyjne ogrodnictwo i rolnictwo, bo zapomniane dziś metody uprawy roślin - nawet w naszym "zchemizowanym" trującym świecie - pozwalają nieco lepiej żyć.

Jak prawidłowo sadzić irysy bródkowe?

Sadząc kłącza irysów bródkowych trzeba ułożyć je tak, by liście skierowane były na północ, a samo kłącze na południe (będzie łatwiej się nagrzewać. Korzenie nie mogą się podwijać. Dobrze jest uformować niewielką pochyłość (opadająca w kierunku południowym) lub podwyższoną grządkę (choćby o 20 cm) i umieszczać kłącza lekko skośnie, tak aby część z liśćmi znalazła się nieco wyżej (2-3 cm).

Co do głębokości sadzenia zdania specjalistów są podzielone: jedni zalecają, by „grzbiet” kłącza wystawał w około 1/3 ponad powierzchnię gruntu, inni zalecają przykrywanie 1-2 cm gleby, ale tak by wierzchołek wystawał. Na glebach ciężkich kłącza nie należy całkowicie zasypywać. Zbyt głębokie sadzenie może powodować gnicie kłączy lub słabe kwitnienie, a nawet jego brak.

Sposób sadzenia najlepiej wypróbować samodzielnie: jeśli okaże się, że w pierwszym roku po posadzeniu irysy (kosaćce) słabo kwitną, można usunąć nadmiar gleby. Jeżeli kłącza nie są zasypane warto na zimę okrywać je gałązkami drzew iglastych lub zrębkami.

