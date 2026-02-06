Architekt krajobrazu ze specjalizacją "zieleń zabytkowa". Pisała i redagowała teksty o zakładaniu, urządzaniu i pielęgnacji ogrodów. Fascynowało ją tradycyjne ogrodnictwo i rolnictwo, bo zapomniane dziś metody uprawy roślin - nawet w naszym "zchemizowanym" trującym świecie - pozwalają nieco lepiej żyć.

Jak pielęgnować fatsję japońską w doniczce?

Fatsja japońska (łac. Fatsia japonica) najlepiej czuje się na północnym parapecie (nie lubi słońca), oczekuje jasnego, ale osłoniętego przed bezpośrednim słońcem lub półcienistego, a nawet cienistego stanowiska. Trzeba chronić ją przed przeciągami. W sezonie wegetacyjnym fatsja oczekuje temperatury pokojowej (20-24°C). Zimą należy zapewnić jej temperaturę około 8 st. C i ograniczyć podlewanie (im chłodniej tym mniej wody, ale bryła korzeniowa nie może przeschnąć).

Fatsja nie znosi mokrego podłoża ani suszy, dlatego należy podlewać ją często, lecz umiarkowanie (przed każdym kolejnym podlaniem, wierzchnia warstwa podłoża musi przeschnąć).

Od kwietnia do sierpnia fatsja rośnie i wtedy potrzebuje systematycznego dokarmiania, najlepiej wieloskładnikowymi nawozami dla roślin ozdobnych

Gdy roślina ma zbyt ciepło lub gdy powietrze w pomieszczeniu jest zbyt suche liście zwijają się i zasychają.

