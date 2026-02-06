Spis treści
Architekt krajobrazu ze specjalizacją "zieleń zabytkowa". Pisała i redagowała teksty o zakładaniu, urządzaniu i pielęgnacji ogrodów. Fascynowało ją tradycyjne ogrodnictwo i rolnictwo, bo zapomniane dziś metody uprawy roślin - nawet w naszym "zchemizowanym" trującym świecie - pozwalają nieco lepiej żyć.
Jak pielęgnować fatsję japońską w doniczce?
Fatsja japońska (łac. Fatsia japonica) najlepiej czuje się na północnym parapecie (nie lubi słońca), oczekuje jasnego, ale osłoniętego przed bezpośrednim słońcem lub półcienistego, a nawet cienistego stanowiska. Trzeba chronić ją przed przeciągami. W sezonie wegetacyjnym fatsja oczekuje temperatury pokojowej (20-24°C). Zimą należy zapewnić jej temperaturę około 8 st. C i ograniczyć podlewanie (im chłodniej tym mniej wody, ale bryła korzeniowa nie może przeschnąć).
Fatsja nie znosi mokrego podłoża ani suszy, dlatego należy podlewać ją często, lecz umiarkowanie (przed każdym kolejnym podlaniem, wierzchnia warstwa podłoża musi przeschnąć).
Od kwietnia do sierpnia fatsja rośnie i wtedy potrzebuje systematycznego dokarmiania, najlepiej wieloskładnikowymi nawozami dla roślin ozdobnych
Gdy roślina ma zbyt ciepło lub gdy powietrze w pomieszczeniu jest zbyt suche liście zwijają się i zasychają.
Przeczytaj też: Kwiaty domowe zielone liściaste - rośliny doniczkowe o ozdobnych zielonych liściach
Jak wygląda fatsja japońska?
Fatsja japońska w naturze potrafi dorastać do 3-5 m wysokości, przybierając formę wielopniowego, rozłożystego krzewu, dającego odrosty korzeniowe. W uprawie doniczkowej nie jest tak duża i chociaż szybko rośnie, rzadko przekracza 1,5 m wysokości. Tworzy też zwykle pojedynczy, sztywny, gruby, wzniesiony, nierozgałęziony, drewniejący z wiekiem pęd, z którego na długich ogonkach wyrastają naprzemiennie okazałe liście, zajmujące wokół siebie sporo miejsca (średnica liścia może dochodzić nawet do 30-40 cm!). Z tego względu fatsje nie lubią towarzystwa i wolą rosnąć w samodzielnych donicach jako solitery, gdyż tylko wtedy ich okazałe liście mogą bez przeszkód się rozwijać.
Zobacz zdjęcia fatsji japońskiej w galerii.
Jak przesadzać fatsję?
Fatsje przesadzamy, gdy korzenie wypełnią doniczkę. Najlepiej robić to wiosna (w marcu-kwietniu), gdy roślina wznowi wegetację. Przesadza się ją do nowej, większej donicy, wypełnionej żyznym, przepuszczalnym, lekko kwaśnym podłożem (dno donicy warto wyłożyć warstwą drenażu np. z kulek keramzytu).
Początkowo zabieg należy przeprowadzać co roku, gdyż rośliny rosną bardzo szybko, ale starsze egzemplarze można przesadzać rzadziej.
Przeczytaj też: Przesadzanie roślin doniczkowych: kiedy i jak przesadzać rośliny doniczkowe