Jak dbać o cyklamen, by ponownie zakwitł? Radzi ekspert

Architekt krajobrazu ze specjalizacją "zieleń zabytkowa". Pisała i redagowała teksty o zakładaniu, urządzaniu i pielęgnacji ogrodów. Fascynowało ją tradycyjne ogrodnictwo i rolnictwo, bo zapomniane dziś metody uprawy roślin - nawet w naszym "zchemizowanym" trującym świecie - pozwalają nieco lepiej żyć.

Jak dbać o cyklamen uprawiany w doniczce?

Cyklameny są u nas traktowane jak rośliny sezonowe, bo bardzo jest trudno w warunkach mieszkaniowych zapewnić im odpowiednią temperaturę otoczenia. Po zakończeniu kwitnienia liście zaczynają żółknąć i jest to znak, że roślina wchodzi w stan spoczynku. Wtedy ogranicza się stopniowo podlewanie aż do całkowitego zaprzestania, a następnie ustawia doniczkę z bulwą w ciemnym i chłodnym miejscu (około 10 st.C). Zamierające liście i przekwitające kwiaty trzeba na bieżąco usuwać – wystarczy pociągnąć, a ogonki liściowe czy kwiatowe łatwo oddzielają się od rośliny.

W maju lub początku czerwca należy przenieść doniczkę na zacieniony parapet i lekko zwilżać podłoże. Po około 2 tygodniach powinny pojawić się zaczątki młodych liści. Wtedy należy delikatnie przesadzić bulwę w próchniczne podłoże o odczynie kwaśnym (np. specjalne dla różaneczników i azalii), tak by ponad podłoże wystawało mniej więcej jej połowa. Następnie doniczkę z bulwą warto przenieść w miejsce cieniste do ogrodu lub na chłodny ocieniony balkon. Powinny rozwijać się liście, a z czasem także pojawią się pąki kwiatowe – wtedy też należy rozpocząć zasilanie nawozem wieloskładnikowym dla roślin kwitnących. Ponownie do wnętrza należy przenieść roślinę zanim nadejdą przymrozki. Zimą najlepsza temperatura dla fiołków alpejskich to 10-12 st.C

Przeczytaj też: Podlewanie cyklamenów - jak uniknąć błędów? Oto najważniejsze zasady pielęgnacji cyklamenów