Architekt krajobrazu ze specjalizacją "zieleń zabytkowa". Pisała i redagowała teksty o zakładaniu, urządzaniu i pielęgnacji ogrodów. Fascynowało ją tradycyjne ogrodnictwo i rolnictwo, bo zapomniane dziś metody uprawy roślin - nawet w naszym "zchemizowanym" trującym świecie - pozwalają nieco lepiej żyć.

Dlaczego u kamelii opadają liście i zasychają pędy?

Przyczyną zamierania kamelii są najprawdopodobniej błędy uprawowe. Być może opadanie zielonych liści to skutek przelewania (jeśli doniczka stoi w osłonce to nie widać, że między ściankami gromadzi się woda i korzenie nie mają dostępu do tlenu.

Kamelia nie znosi wszelkich zmian: zmiany miejsca, zmiany nasłonecznienia, zmiany temperatury, wilgotności powietrza (z wilgotniejszego na suchsze), sposobu i częstotliwości podlewania - każdą odchorowuje (opadają pąki kwiatowe i liście). Kamelię kupioną w kwiaciarni i przeniesioną do mieszkania trudno utrzymać w dobrym stanie. W nowym miejscu powinna stanąć względem światła tak samo, jak w poprzednim, a to trudno jest uzyskać. Pomieszczenie powinno być dość chłodne (temperatura około 15 st. Celsjusza), a po kwitnieniu temperatura nie powinna przekraczać 10 st. C.

Jak dbać o kamelię?

Kamelie najlepiej rosną w w miejscach zacisznych, słonecznych lub półcienistych. Lato mogą spędzić na zewnątrz: od maja do połowy września warto przenieść kamelię na cienisty, zaciszny balkon lub do ogrodu). Jesienią, zanim nadejdą pierwsze przymrozki należy roślinę przenieść wraz z pojemnikiem do widnego pomieszczenia, w którym temperatura nie spada poniżej 5 st. C, ale nie przekracza 12 st. C.

Podłoże dla kamelii powinno być kwaśne - najlepiej użyć takiego dla różaneczników i azalii. Podlewać należy umiarkowanie - podłoże powinno być stale lekko wilgotne, ale nie zalane.W okresie kwitnienia, aż do końca lipca, trzeba podlewać dość obficie, a później ilość wody należy ograniczyć (to pobudza tworzenie pąków). Zbyt wysoka temperatura i suche powietrze, to główne przyczyny opadania pąków i liści. Jeżeli część pędów uschła można je przyciąć - powinna wypuścić nowe. Pojemnik nie powinien być zbyt duży, a w dnie koniecznie musi mieć jeden lub lepiej kilka otworów.

Przeczytaj też: Jak uratować przelane rośliny doniczkowe?