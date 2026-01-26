Architekt krajobrazu ze specjalizacją "zieleń zabytkowa". Pisała i redagowała teksty o zakładaniu, urządzaniu i pielęgnacji ogrodów. Fascynowało ją tradycyjne ogrodnictwo i rolnictwo, bo zapomniane dziś metody uprawy roślin - nawet w naszym "zchemizowanym" trującym świecie - pozwalają nieco lepiej żyć.

Dlaczego dracena obrzeżona ma oklapnięte liście?

Więdnące liście draceny obrzeżonej wskazują na to, że roślina ma za mokro lub za zimno. Pierwszą przyczynę możemy wyeliminować, bo pisze Pani: "Nie podlewam jej dużo, pilnuję jednak żeby nie była przesuszona" - chyba, że na dnie donicy nie ma drenażu, a odpływ jest zbyt mały, więc zbiera się tam woda.

Najprawdopodobniej więc przyczyną więdnięcia jest zbyt chłodne miejsce (panujące ostatnio mrozy mogły sprawić, że przy szybie temperatura nocą drastycznie spadała - minimalna temperatura dla draceny zimą to 15 stopni Celsjusza).

Przyczyną więdnięcia liści draceny może też być niewłaściwa wilgotność powietrza – zbyt suche powietrze, które występuje zazwyczaj w okresie grzewczym.

