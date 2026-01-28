Radzi: Agnieszka Mike-Jeziorska Jest absolwentką SGGW, wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Jej pasją są rośliny i obserwacja przyrody. Już na studiach zajmowała się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów oraz florystyką. Popularyzacja ogrodnictwa i przekazywanie wiedzy ogrodniczej innym sprawia jej wielką satysfakcję. Tworzy też fotograficzne portrety roślin. Dlaczego dereń kousa nie kwitnie? Najprawdopodobniej dereń, którego jest Pani szczęśliwą posiadaczką, został wyhodowany z nasiona, więc jest to siewka, która zakwitnie dopiero po kilku latach od posadzenia. Póki co jest to jeszcze częsta praktyka u szkółkarzy, więc przy zakupie należy mieć pewność, że kupowana roślina pochodzi z rozmnażania wegetatywnego (sadzonka zdrewniała lub zraz zaszczepiony na podkładce). Wówczas możemy mieć pewność, że roślina w dość krótkim czasie (1, góra 2 sezony) zakwitnie. Póki co, proponuję uzbroić się w cierpliwość i odczekać jeszcze kilka sezonów. Jeżeli jednak jest Pani pewna, że roślina nie jest siewką, przyczyną braku kwitnienia może być przemarzanie pąków zimą lub podczas wiosennych przymrozków. Dereń kousa (szczególnie młode, kilkuletnie rośliny) jest dość wrażliwy na niskie temperatury i może na nie reagować właśnie brakiem kwitnienia. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie rośliny na zimę (np. owinięcie agrowłókniną).

Jak wygląda dereń kousa?

Dereń kousa rośnie w naturze w Japonii, Chinach i Korei jako niewysokie drzewo. U nas jest zazwyczaj krzewem, dorastającym do 2–3 m wysokości. Ma ciekawy, rozłożysty pokrój. Liście derenia kousa są ciemnozielone, jesienią przebarwiają się na czerwono i pomarańczowo. Kwiaty derenia kousa pojawiają się na przełomie maja i czerwca. Dekoracyjne są śnieżnobiałe liście podsadkowe, które otaczają niepozorne kwiatostany.

Dodatkową ozdobą krzewu są dojrzewające pod koniec lata owoce: czerwonoróżowe kule o pokarbowanej powierzchni. Owoce derenia kousa są jadalne, ale mają słodkawy i mdły smak (nie są uznawane za smaczne).

Jakie wymagania ma dereń kousa?

Dereń kousa wymaga stanowiska słonecznego lub półcienistego, zacisznego, najlepiej osłoniętego od wiatru, oraz gleby żyznej, przepuszczalnej i próchniczej, o odczynie obojętnym do lekko kwaśnego; źle znosi zastoje wodne i gleby zasadowe, potrzebuje regularnego podlewania, zwłaszcza młody, ale jest odporny na mróz, choć młode okazy warto okryć. Młode egzemplarze mogą zimą przemarzać, starsze zwykle są odporne na mróz. Zasilać krzew należy kompostem i obficie podlewać w okresach suszy.

Dereń kousa w zasadzie nie wymaga przycinania, ponieważ rośnie wolno i naturalnie przyjmuje atrakcyjny, rozłożysty pokrój. Zabiegi ograniczają się głównie do cięcia sanitarnego (usuwanie chorych, suchych lub przemarzniętych gałęzi), najlepiej wykonywanego wczesną wiosną lub latem po przekwitnięciu.

