Radzi: Anna Skórkowska Architekt krajobrazu ze specjalizacją "zieleń zabytkowa". Pisała i redagowała teksty o zakładaniu, urządzaniu i pielęgnacji ogrodów. Fascynowało ją tradycyjne ogrodnictwo i rolnictwo, bo zapomniane dziś metody uprawy roślin - nawet w naszym "zchemizowanym" trującym świecie - pozwalają nieco lepiej żyć. Co zrobić z nasionami magnolii? Jak je wysiać? Nasiona magnolii należy oczyścić z osnówek (jeśli wcześniej nie zostały oczyszczone), moczyć w wodzie przez 24 godziny, a następnie umieścić na 3-4 miesiące w kwaśnym torfie wymieszanym z piaskiem w temperaturze 1-3°C (to stratyfikacja). Po tym okresie można już wysiać nasiona do skrzynek w szklarni lub do inspektu w lekko kwaśne podłoże (nasiona przykrywamy około 1 cm warstwą podłoża). Trzeba pamiętać o utrzymywaniu wilgotności podłoża. Kiełkują po 4-6 tygodniach. Siewki o 2-4 listkach należy przepikować do doniczek. Przez pierwsze 2-3 lata młode magnolie warto uprawiać w doniczkach, dołując je na zimę w gruncie i zabezpieczając przed mrozem.

Kiedy zakwitnie magnolia rozmnażana z nasion?

Magnolia rozmnażana z nasion zakwita po raz pierwszy zazwyczaj po 7–10 latach. Proces ten jest długotrwały, a uzyskane rośliny mogą różnić się cechami od rośliny matecznej. Dla porównania, magnolie szczepione zakwitają już po 2–4 latach.

Jakie wymagania mają magnolie?

Stanowisko dla magnolii

Dla magnolii należy wybrać miejsce zaciszne i słoneczne, takie, w którym nie ma przeciągów, groźnych zwłaszcza zimą i wczesną wiosną. Ponieważ magnolia niezbyt dobrze znosi przycinanie, trzeba zapewnić jej odpowiednio dużo miejsca.

Podłoże dla magnolii

Dla rozwoju magnolii ważne jest odpowiednie podłoże: zasobne w składniki pokarmowe oraz dostatecznie wilgotne. Magnolie lubią ziemię lekko kwaśną o pH 5,5-6,0, warto więc przed sadzeniem sprawdzić kwasomierzem odczyn podłoża. Jeżeli jest nadmiernie zasadowe, czyli pH jest zbyt wysokie, należy urodzajną ziemię, którą wykorzystamy do obsypania bryły korzeniowej sadzonego drzewka, wymieszać z nieodkwaszonym torfem (w ilości około jednej łopaty).

Okrywanie magnolii na zimę

Przez pierwszych kilka lat warto okrywać pień i pędy młodej magnolii tkaniną jutową lub matą słomianą, a podstawę pnia obsypywać kopczykiem ziemi lub kory sosnowej. Ze względu na system korzeniowy lepiej nie zakładać trawnika przy samym pniu, ale wyściółkować glebę korą sosnową. Warto też zasilać rośliny nawozem wieloskładnikowym w dawce równej połowie zalecanej przez producenta albo wiosną i jesienią rozkładać pod koroną drzewa warstwę kompostu.

