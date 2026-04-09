Dlaczego arbuzy uprawia się z rozsady? Ile trwa produkcja rozsady arbuza?

Arbuz to roślina ciepłolubna, która ma długi okres wegetacyjny. Nasze lato jest za krótkie, by arbuz wysiany do gruntu po 15-tym maja (gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków) zakwitł i wydał owoce. Dlatego konieczne jest wcześniejsze przygotowanie rozsady arbuza, by pod koniec kwietnia i w maju mieć gotowe sadzonki do posadzenia pod osłonami lub w gruncie. Produkcja rozsady arbuza trwa 5-6 tygodni.

Kiedy wysiewać nasiona arbuza na rozsadę?

Wysiew nasion arbuza do przygotowania rozsady rozpocząć można już w drugiej połowie lutego i kontynuować w marcu, a nawet w kwietniu.

Jak siać arbuza na rozsadę?

Nasiona arbuza wysiewa się do oddzielnych doniczek (o średnicy 7-8 cm), ponieważ arbuz jest bardzo wrażliwy na uszkodzenia systemu korzeniowego i nie należy go pikować!

Doniczki wypełnia się lekkim, żyznym podłożem, które warto przed wysiewem nawilżyć (najlepiej użyć specjalnej ziemi do przygotowania rozsady). W jednej doniczce umieszcza się zazwyczaj jedno nasiono. Można siać po 2-3 nasiona do jednego pojemnika - po wzejściu pozostawia się jedną, najmocniejszą siewkę. Nasiona umieszczamy na głębokości 2-3 cm. Zazwyczaj wysiewa się do doniczek wypełnionych podłożem w całości, ale można też pojemniki napełnić podłożem tylko do połowy (uzupełniamy je, gdy liścienie wyrosną ponad pojemnik - taki sposób sprzyja rozwojowi korzeni).

Jak długo kiełkują nasiona arbuza?

Czas kiełkowania nasion arbuza wynosi około 1 tygodnia. Aby przyspieszyć wschody można wcześniej nasiona podkiełkować na wilgotnej ligninie przez 2-4 dni.

Wysiane nasiona należy podlać, najlepiej spryskując wodą. Doniczki z wysianymi nasionami arbuza ustawia się w miejscu ciepłym i słonecznym, np. na parapecie okna wychodzącego na południe. Można je przykryć szybą lub folią (trzeba tylko pamiętać o codziennym wietrzeniu rozsady). Nasiona najlepiej wschodzą w temperaturze około 25 st.C i taką należy zapewnić. Po wschodach można zmniejszyć temperaturę o kilka stopni.

Siewki arbuza

Jak pielęgnować rozsadę arbuza?

Rozsadę arbuza podlewamy tak, aby podłoże było stale wilgotne (ale nie mokre!). Warto zapewnić rosnącym sadzonkom podpory - mogą to być patyczki, do których mocować będziemy pędy. Rozsadę należy zacząć hartować około 10 dni przed sadzeniem w gruncie: ograniczając częstotliwość podlewania i wystawiając pojemniki z roślinami na kilka godzin w umiarkowanie ciepłe dni.

Kiedy i jak sadzić rozsadę arbuza do gruntu?

Gotowa do sadzenia rozsada powinna być krępa, mieć 4-7 liści właściwych i 15-30 cm wysokości. Sadzonki arbuza sadzimy w tunelu lub w szklarni od końca kwietnia, a w ogrodzie do gruntu od połowy maja do czerwca (podłoże powinno być odpowiednio nagrzane). Rośliny sadzimy w rozstawie co 80-100 cm w rzędzie, co 100-150 cm między rzędami. Przy sadzeniu należy starać się nie naruszać bryły ziemi otaczającej system korzeniowy, by go nie uszkodzić.

Arbuz preferuje stanowisko słoneczne, osłonięte od wiatru oraz żyzne podłoże (najlepiej w dołki, w które sadzimy rozsadę, dodać dobrze przerobiony obornik, obornik granulowany lub kompost).

#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół?

