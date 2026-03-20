Perukowiec podolski to krzew obok którego nie sposób przejść obojętnie. Na tle innych roślin wyróżniają go jajowate, zwykle czerwonawe liście, żółtozielone wiechowate kwiaty oraz puszyste, różowe owocostany. Roślinę można ciąć dla uzyskania atrakcyjnego pokroju.

Perukowiec podolski to gatunek łatwy w uprawie, który można uprawiać w każdym ogrodzie. Nie wymaga zbyt wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Można prowadzić go w dwóch formach – luźnego krzewu lub drzewka.

Jak ciąć krzewy perukowca?

Sposób cięcia perukowca warto dostosować do efektu, jaki chcemy uzyskać. Należy pamiętać, że krzew zawiązuje kwiatostany na starszych pędach, dlatego zbyt silne cięcie może ograniczyć pojawianie się charakterystycznych, puszystych „peruk”. Jeśli zależy nam na obfitym kwitnieniu, najlepiej ograniczyć się do cięcia sanitarnego i delikatnego formowania. Natomiast silniejsze przycinanie można zastosować w celu zagęszczenia krzewu oraz uzyskania większych, intensywnie wybarwionych liści – trzeba się jednak liczyć z tym, że w danym sezonie kwitnienie będzie słabsze lub może nie wystąpić.

Nie należy przesadzać z siłą cięcia perukowca, gdyż może chorować, w chłodnych miesiącach przemarzać lub przestać kwitnąć.

Cięcie perukowca rosnącego jako swobodny krzew

Naturalnie rosnący, rozłożysty szeroki krzew perukowca przycina się w razie potrzeby. Wiosną sprawdza się jedynie stan zdrowotny rośliny i usuwa pędy uszkodzone, porażone, zbytnio skierowane do wnętrza korony oraz słabe.

Jeśli zależy nam na atrakcyjnym kształcie, można wykonać również cięcie formujące - wiosną lub na przedwiośniu – najlepiej do połowy kwietnia. Wtedy należy skrócić pędy o około 1/3 długości. Ostatni pąk powinien być skierowany na zewnątrz – to ograniczy wzrastanie pędów do wnętrza korony.

Co kilka lat zaleca się również prześwietlić i odmłodzić krzew perukowca, usuwając kilka zbyt gęstych i starych pędów.

Kiedy i jak przycinać perukowca rosnącego jako formowane drzewko

W przypadku perukowca formowanego na drzewko, należy wybrać pionowo rosnący, silny pęd. Pozostałe pędy i odrosty należy usunąć (w przyszłości prace ponawia się, jeśli jest taka potrzeba). Boczne odgałęzienia wyrastające na pojedynczym pędzie trzeba regularnie skracać – to pobudza krzewienie. Oprócz tego, w sezonie wegetacyjnym można zastosować nawozy potasowe.

Rany po silnym cięciu perukowca najlepiej posmarować maścią przeciw chorobom grzybowym. Uzyskanie pożądanego, równego pokroju drzewka jest trudniejsze i może sprawić problemy osobom początkującym. Jeśli istnieje ryzyko zniszczenia rośliny, lepiej zaniechać tego rodzaju cięcia.

